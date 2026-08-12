Annuaire GEO Solutions, mis à jour le 12 août 2026
Cette page recense les éditeurs de logiciels pour la radio : automation et playout, programmation musicale, applications mobiles, CMS et solutions d’intelligence artificielle. Annuaire de référence établi par La Lettre Pro de la Radio à partir de sa base professionnelle : 91 sociétés référencées, en France et à l’international. Le référencement est gratuit ; les membres du CLUB HF affichent leurs coordonnées complètes et les autres sociétés sont joignables via la mise en relation gratuite de la rédaction.
L’essentiel en 30 secondes
- 91 sociétés référencées dans la catégorie Playout, automation et logiciels radio, dans 17 pays.
- 7 membres du CLUB HF : coordonnées directes et actualités dans les fiches détaillées ci-dessous.
- 18 partenaires du salon Paris Radio Show/MediaDays Solutions.
- Vous cherchez un prestataire ? Mise en relation gratuite par la rédaction sous 48 heures ouvrées.
- Vous êtes un prestataire ? Demandez votre référencement gratuit depuis l’index de l’annuaire.
1. Les membres du CLUB HF dans cette catégorie
AIM all in media / RapidCLUB HF SolutionsPartenaire PRS/MDS
Société du groupe Xperi (Grande-Bretagne) : métadonnées radio, radio hybride et plateforme RAPID pour la visibilité des stations sur les récepteurs connectés.
thisisaim.com · Grande Bretagne · +44 20 3397 5950
Ils en parlent sur lalettre.pro
La Boutique Broadcast (Broadcast Associés)CLUB HF SolutionsPartenaire PRS/MDS
Société française d'intégration et de services broadcast : vente et location de matériel radio et TV via sa boutique en ligne, ingénierie et exploitation.
broadcast-associes.com · France · 01-47-30-81-04
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OpenSkyMediaCLUB HF ProsPartenaire PRS/MDS
Solutions de production simplifiée pour émissions et podcasts : moins de technique, plus de créativité (donnée éditeur).
openskymedia.fr · France
Ils en parlent sur lalettre.pro
RadioKingCLUB HF SolutionsPartenaire PRS/MDS
Plateforme française de création et de diffusion de radios en ligne : streaming, applications mobiles, site radio et outils d'audience.
radioking.com · France · contact@radioking.com
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Radioplayer FranceCLUB HF SolutionsPartenaire PRS/MDS
Plateforme française de radio hybride portée par les radios : agrégation officielle des flux et présence sur les récepteurs connectés et l'automobile.
radioplayer.fr · France
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Rcs Sound SoftwareCLUB HF Solutions
Premier éditeur mondial de logiciels radio : automation Zetta, programmation musicale GSelector, gestion publicitaire Aquira et solutions cloud.
rcsworks.com · Etats Unis
Contact en France : Rcs Europe, filiale française du groupe (Neuilly-sur-Seine), +33 (0)1 87 107 107.
Ils en parlent sur lalettre.pro
- Susan Larkin prend la direction de RCS Worldwide (25/03/2026)
- RCS : la révolution radio est dans le cloud (02/02/2026)
- RCS : Philippe Generali entame de nouvelles aventures (29/01/2026)
Save DiffusionCLUB HF SolutionsPartenaire PRS/MDS
Distributeur et intégrateur français d'équipements radio (Saint-Étienne) : consoles, codecs, traitement d'antenne et solutions de diffusion FM/DAB+.
savediffusion.fr · France · +33 4-77-79-46-79
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2. Les 91 sociétés référencées : Playout, automation et logiciels radio
|Société
|Activité
|Pays
|Contact
|Abstrakt NewsPartenaire PRS/MDS
|Surveillance de la presse alimentée par IA pour les salles de rédaction (donnée éditeur).
|France
|Mise en relation
|Adobe France
|Applications, cms et développement pour les médias ; outils pour le podcast ; solutions de journalisme mobile (France).
|France
|Mise en relation
|AdsWizz
|Plateforme de technologie publicitaire audio (groupe SiriusXM) : adserving, programmatique et monétisation des flux radio et podcast.
|Etats Unis
|Mise en relation
|AIM all in media / RapidCLUB HF SolutionsPartenaire PRS/MDS
|Société du groupe Xperi (Grande-Bretagne) : métadonnées radio, radio hybride et plateforme RAPID pour la visibilité des stations sur les récepteurs connectés.
|Grande Bretagne
|Site web
|aireal
|SSP convergent allemand dédié au FM programmatique : achat de spots radio linéaires en RTB, connecté aux principaux DSP et aux données JIC européennes.
|Allemagne
|Mise en relation
|Airtime Pro
|Solution d'automation et de diffusion de webradio en ligne issue de Sourcefabric : planification et streaming dans le cloud.
|République Tchèque
|Mise en relation
|amily (amilyONE)
|CMS de campagne publicitaire équipant une large part du marché radio DACH : réservation, gestion et facturation des campagnes, briques Amy Direct, AudioBase et Radio AD MAKER.
|Allemagne
|Mise en relation
|amily GmbH
|Solutions d'automation et de playout radio ; éditeur de logiciels pour la radio (Allemagne).
|Allemagne
|Mise en relation
|Amplify My Sales
|Solutions d'automation et de playout radio ; éditeur de logiciels pour la radio ; conseil et consulting pour la radio et l’audio (Grande Bretagne).
|Grande Bretagne
|Mise en relation
|Audata
|Éditeur australien de logiciels pour la radio : gestion des jeux d'antenne, promotions et interactions auditeurs.
|Australie
|Mise en relation
|Audinate
|Concepteur du protocole Dante : réseau audio sur IP pour les équipements professionnels de studio et de diffusion.
|Etats Unis
|Mise en relation
|audio CC
|Solutions d'automation et de playout radio ; éditeur de logiciels pour la radio ; applications, cms et développement pour les médias (Allemagne).
|Allemagne
|Mise en relation
|Authôt
|Solutions d'automation et de playout radio ; éditeur de logiciels pour la radio ; solutions d'intelligence artificielle pour l'audio (France).
|France
|Mise en relation
|AutoradioPartenaire PRS/MDS
|Assistant de production éditoriale : organisation et mise en forme des contenus d'antenne (donnée éditeur).
|France
|Mise en relation
|Broadcast BionicsPartenaire PRS/MDS
|Éditeur britannique de solutions de gestion des appels, réseaux sociaux et interactions auditeurs pour les studios radio (Bionics Studio).
|Grande Bretagne
|Mise en relation
|Broadcast Partners
|Prestataire néerlandais de diffusion FM et DAB+ : réseaux d'émission, planification de fréquences et services techniques.
|Pays Bas
|Mise en relation
|BVMEDIA SRL
|Solutions d'automation et de playout radio ; éditeur de logiciels pour la radio ; solutions pour webradios (Italie).
|Italie
|Mise en relation
|CGI
|Gestion de contenus médias ; production de programmes radio ; recherche, développement et innovation (Allemagne).
|Allemagne
|Mise en relation
|COMEQUIP
|Solutions d'automation et de playout radio ; éditeur de logiciels pour la radio ; développement de solutions numériques pour les médias (France).
|France
|Mise en relation
|Cosa
|Applications, cms et développement pour les médias (France).
|France
|Mise en relation
|Crowd Radio
|Applications, cms et développement pour les médias (Allemagne).
|Allemagne
|Mise en relation
|Dalet
|Éditeur français de solutions de gestion de contenus et de workflows médias pour les radios, TV et groupes de presse.
|France
|Mise en relation
|DAVID Systems
|Éditeur allemand de systèmes d'automation et de gestion de contenus audio pour les radios (DigaSystem).
|Allemagne
|Mise en relation
|Deliver.media
|Solutions d'automation et de playout radio ; éditeur de logiciels pour la radio ; audio digital et interfaces audio (Suisse).
|Suisse
|Mise en relation
|Digispot System Gmbh
|Solutions d'automation et de playout radio ; éditeur de logiciels pour la radio (Allemagne).
|Allemagne
|Mise en relation
|EBH Radio Software GmbH
|Fabricant de solutions de radio numérique dab+ ; solutions d'automation et de playout radio ; éditeur de logiciels pour la radio (Allemagne).
|Allemagne
|Mise en relation
|ENCO
|Éditeur américain de solutions d'automation radio, de playout et de sous-titrage automatisé (DAD, enCaption).
|Etats Unis
|Mise en relation
|Focusrite
|Fabricant de solutions de radio numérique dab+ ; éditeur de logiciels pour la radio (Grande Bretagne).
|Grande Bretagne
|Mise en relation
|Futuri Media
|Éditeur américain de solutions d'engagement et d'IA pour les radios : contenus, applications et outils d'audience (TopicPulse, RadioGPT).
|Etats Unis
|Mise en relation
|GAWLPartenaire PRS/MDS
|Services spécialisés pour les médias d'information : outils et accompagnement éditorial (donnée éditeur).
|France
|Mise en relation
|Hhb Communications Ltd
|Solutions d'automation et de playout radio ; éditeur de logiciels pour la radio ; fabricant d'équipements broadcast (Grande Bretagne).
|Grande Bretagne
|Mise en relation
|Hindenburg Systems Aps
|Éditeur danois de logiciels de montage audio pensés pour la radio et le podcast (Hindenburg PRO).
|Danemark
|Mise en relation
|Hradio
|Solutions d'automation et de playout radio ; éditeur de logiciels pour la radio ; applications, cms et développement pour les médias (Belgique).
|Belgique
|Mise en relation
|Intellique ODV
|Éditeur de logiciels pour la radio (France).
|France
|Mise en relation
|IP-STUDIO
|Solutions d'automation et de playout radio ; éditeur de logiciels pour la radio ; solutions d'intelligence artificielle pour l'audio (France).
|France
|Mise en relation
|Jutel Oy
|Solutions d'automation et de playout radio ; éditeur de logiciels pour la radio (Finlande).
|Finlande
|Mise en relation
|Konsole Labs GmbH
|Solutions d'automation et de playout radio ; éditeur de logiciels pour la radio ; applications, cms et développement pour les médias (Allemagne).
|Allemagne
|Mise en relation
|La Boutique Broadcast (Broadcast Associés)CLUB HF SolutionsPartenaire PRS/MDS
|Société française d'intégration et de services broadcast : vente et location de matériel radio et TV via sa boutique en ligne, ingénierie et exploitation.
|France
|Site web
|LinagoraPartenaire PRS/MDS
|Éditeur français de logiciels libres et de solutions d'IA souveraine pour les organisations et les médias (donnée éditeur).
|France
|Mise en relation
|M&I Broadcast Services
|Solutions d'automation et de playout radio ; éditeur de logiciels pour la radio (Pays Bas).
|Pays Bas
|Mise en relation
|MARCONI
|Solutions d'automation et de playout radio ; éditeur de logiciels pour la radio (Belgique).
|Belgique
|Mise en relation
|MAXI L’AIR
|Solutions de voice-tracking ; production audio, habillage d'antenne et voix off ; production audiovisuelle (France).
|France
|Mise en relation
|Media Technologie Service
|Solutions d'automation et de playout radio ; éditeur de logiciels pour la radio (France).
|France
|Mise en relation
|MEDIADN Conseil
|Gestion de contenus médias ; solutions pour webradios ; production de programmes radio (France).
|France
|Mise en relation
|MULTICAM Systems
|Solutions d'automation et de playout radio ; éditeur de logiciels pour la radio ; fabricant d'équipements broadcast (France).
|France
|Mise en relation
|MultiCast Media GmbH
|Applications, cms et développement pour les médias ; audio digital et interfaces audio (Allemagne).
|Allemagne
|Mise en relation
|Music Master Inc.
|Éditeur américain du logiciel de programmation musicale MusicMaster, utilisé par des radios dans le monde entier.
|Etats Unis
|Mise en relation
|NEOGROUPEPartenaire PRS/MDS
|Éditeur français de logiciels pour la radio : gestion d'antenne, téléphonie de studio (NeoSIP), jeux d'antenne et billetterie (NeoWinners).
|France
|Mise en relation
|NETIAPartenaire PRS/MDS
|Éditeur français historique de systèmes d'automation et de gestion de contenus audio pour les radios et les groupes médias.
|France
|Mise en relation
|OmniPlayer
|Éditeur néerlandais de la solution d'automation radio OmniPlayer, utilisée par de grands réseaux européens.
|Pays Bas
|Mise en relation
|omny studio
|Plateforme australienne de gestion et de monétisation de podcasts pour les éditeurs et les radios (groupe Triton Digital).
|Australie
|Mise en relation
|ON AIR Solutions Gmbh
|Solutions d'automation et de playout radio ; éditeur de logiciels pour la radio ; applications, cms et développement pour les médias (Allemagne).
|Allemagne
|Mise en relation
|ON-HERTZ
|Solutions d'automation et de playout radio ; éditeur de logiciels pour la radio ; accompagnement des radios et des médias (Belgique).
|Belgique
|Mise en relation
|Open Radio / Audio Research
|Solutions d'automation et de playout radio ; éditeur de logiciels pour la radio ; audimétrie individuelle portée (France).
|France
|Mise en relation
|OpenSkyMediaCLUB HF ProsPartenaire PRS/MDS
|Solutions de production simplifiée pour émissions et podcasts : moins de technique, plus de créativité (donnée éditeur).
|France
|Site web
|OPNS sa-nv
|Solutions d'automation et de playout radio ; éditeur de logiciels pour la radio ; services de streaming et de diffusion cloud (Belgique).
|Belgique
|Mise en relation
|Playlistsolutions
|Solutions de programmation musicale et d'aide à la playlist pour les radios.
|Brésil
|Mise en relation
|Pluxbox Radio Manager
|Solutions d'automation et de playout radio ; éditeur de logiciels pour la radio (Pays Bas).
|Pays Bas
|Mise en relation
|Prepr
|Éditeur néerlandais d'un CMS headless utilisé par des médias et radios pour la gestion et la diffusion de contenus.
|Pays Bas
|Mise en relation
|Progira - Radio Communication
|Solutions d'automation et de playout radio ; éditeur de logiciels pour la radio (Suède).
|Suède
|Mise en relation
|R+D.io (padtool)Partenaire PRS/MDS
|padtool : interaction avec les auditeurs en DAB+ et en ligne (donnée éditeur).
|France
|Mise en relation
|radio analyzer
|Applications, cms et développement pour les médias ; conseil et consulting pour la radio et l’audio (Danemark).
|Danemark
|Mise en relation
|Radio Diffusion System
|Solutions d'automation et de playout radio ; éditeur de logiciels pour la radio ; développement de solutions numériques pour les médias (France).
|France
|Mise en relation
|Radio Management
|Solutions d'automation et de playout radio ; éditeur de logiciels pour la radio (Australie).
|Australie
|Mise en relation
|RadioDNS
|Organisation internationale des standards de radio hybride : liaison entre diffusion FM/DAB+ et services IP.
|Grande Bretagne
|Mise en relation
|RadioKingCLUB HF SolutionsPartenaire PRS/MDS
|Plateforme française de création et de diffusion de radios en ligne : streaming, applications mobiles, site radio et outils d'audience.
|France
|Site web
|Radioline
|Agrégateur français de radios et podcasts : distribution des flux vers l'automobile, les enceintes et les plateformes.
|France
|Mise en relation
|Radioplayer FranceCLUB HF SolutionsPartenaire PRS/MDS
|Plateforme française de radio hybride portée par les radios : agrégation officielle des flux et présence sur les récepteurs connectés et l'automobile.
|France
|Site web
|Rcs EuropePartenaire PRS/MDS
|Filiale européenne (Paris) de RCS : déploiement et support des solutions Zetta, GSelector et Aquira pour les radios francophones et européennes.
|France
|Mise en relation
|Rcs Sound SoftwareCLUB HF Solutions
|Premier éditeur mondial de logiciels radio : automation Zetta, programmation musicale GSelector, gestion publicitaire Aquira et solutions cloud.
|Etats Unis
|Site web
|Rewind
|Applications, cms et développement pour les médias ; studio de production de podcasts ; outils pour le podcast (France).
|France
|Mise en relation
|Saooti
|Solutions d'automation et de playout radio ; éditeur de logiciels pour la radio ; services de streaming et de diffusion cloud (France).
|France
|Mise en relation
|SatADSL
|Solutions de diffusion satellite, câble, dab+ et drm ; gestion de contenus médias ; intégration de systèmes broadcast (Belgique).
|Belgique
|Mise en relation
|Save DiffusionCLUB HF SolutionsPartenaire PRS/MDS
|Distributeur et intégrateur français d'équipements radio (Saint-Étienne) : consoles, codecs, traitement d'antenne et solutions de diffusion FM/DAB+.
|France
|Site web
|Spreaker
|Plateforme d'hébergement et de monétisation de podcasts avec outils de création et distribution (groupe Triton).
|Etats Unis
|Mise en relation
|Stirlitz Media Software
|Éditeur polonais de logiciels pour la radio : diffusion, enregistrement des antennes et gestion publicitaire.
|Pologne
|Mise en relation
|StudioCast
|Solutions d'automation et de playout radio ; éditeur de logiciels pour la radio ; fabricant d'équipements broadcast (France).
|France
|Mise en relation
|TANIT WEB
|Solutions d'automation et de playout radio ; éditeur de logiciels pour la radio ; applications, cms et développement pour les médias (Great Britain).
|Great Britain
|Mise en relation
|Tellers.AIPartenaire PRS/MDS
|Agent de montage vidéo piloté par conversation, pour produire des vidéos à partir de contenus existants (donnée éditeur).
|France
|Mise en relation
|Thimeo Audio Technology (Stereo Tool)Partenaire PRS/MDS
|Éditeur de Stereo Tool : traitement audio logiciel de référence pour la FM, le DAB+ et le streaming.
|Pays Bas
|Mise en relation
|Tipeee
|Applications, cms et développement pour les médias ; outils pour le podcast ; marketing du podcast (France).
|France
|Mise en relation
|Tonio
|Applications, cms et développement pour les médias (Autriche).
|Autriche
|Mise en relation
|Vcreative
|Solutions d'automation et de playout radio ; éditeur de logiciels pour la radio (Etats Unis).
|Etats Unis
|Mise en relation
|VIZION'R
|Solutions d'automation et de playout radio ; éditeur de logiciels pour la radio ; audimétrie individuelle portée (France).
|France
|Mise en relation
|Vox europe
|Solutions d'automation et de playout radio ; éditeur de logiciels pour la radio (Pays Bas).
|Pays Bas
|Mise en relation
|VT CONSULT
|Solutions de voice-tracking ; production audio, habillage d'antenne et voix off ; conseil et consulting pour la radio et l’audio (France).
|France
|Mise en relation
|Wedel Software
|Solutions d'automation et de playout radio ; éditeur de logiciels pour la radio (Pays Bas).
|Pays Bas
|Mise en relation
|WideOrbit
|Éditeur américain de systèmes de gestion publicitaire et d'automatisation, standard des stations nord-américaines.
|Etats Unis
|Mise en relation
|WinMediaPartenaire PRS/MDS
|Éditeur français de solutions d'automation, de gestion de contenus et de visual radio (WinCam, Win AI) pour radios et TV.
|France
|Mise en relation
|XEBRIS Solutions
|Éditeur autrichien de solutions logicielles de planification et de gestion pour la radio.
|Autriche
|Mise en relation
|Zenon-media
|Éditeur de solutions d'automation et de playout radio pour stations locales et réseaux.
|France
|Mise en relation
3. Demande de mise en relation
Demande de mise en relation
Vous cherchez un prestataire de cette catégorie ? Décrivez votre besoin : la rédaction de La Lettre Pro vous met en relation gratuitement avec la ou les sociétés pertinentes. Réponse garantie sous 48 heures ouvrées pour les demandes concernant un membre du CLUB HF, et relayée dès que possible pour les autres sociétés.
Questions fréquentes
Quel logiciel d'automation ou de playout choisir pour ma radio ?
Le choix dépend de la taille de la radio et du budget : les références internationales comme RCS (Zetta, GSelector) équipent les grands réseaux, des éditeurs français comme WinMedia, NETIA ou NEOGROUPE couvrent radios locales et nationales, et des solutions cloud comme RadioKing ou Airtime Pro permettent de démarrer une webradio rapidement. Les 79 éditeurs de cette page couvrent tous les profils.
Comment contacter un prestataire de cette page ?
Les membres du CLUB HF affichent leur site et leurs coordonnées directement dans l’annuaire. Pour les autres sociétés, utilisez le formulaire de mise en relation gratuite de cette page : la rédaction de La Lettre Pro relaie chaque demande dès que possible, avec une garantie de réponse sous 48 heures ouvrées lorsque la demande concerne un membre du CLUB HF, grâce à la relation privilégiée entretenue avec les membres.
Comment faire référencer ma société dans cet annuaire ?
Faites votre demande depuis le formulaire d’ajout de la page index de l’annuaire. Les sociétés titulaires d’un abonnement La Lettre Pro (29,90 euros par mois) ou membres du CLUB HF Pros (49,90 euros par mois) sont référencées en priorité ; les autres demandes sont traitées dès que possible par la rédaction.
Que signifient les badges CLUB HF et Partenaire PRS/MDS ?
Le badge CLUB HF Solutions distingue les partenaires premium de La Lettre Pro, le badge CLUB HF Pros les adhérents du club professionnel, et le badge Partenaire PRS/MDS les sociétés partenaires du salon Paris Radio Show/MediaDays Solutions (prochaine édition en décembre 2026).
Sources
- Base professionnelle Connectonair de La Lettre Pro de la Radio, extraction du 12 août 2026 (91 sociétés référencées dans cette catégorie).
- Sites officiels des sociétés citées, consultés en août 2026 (descriptions des membres CLUB HF vérifiées individuellement).
- Articles de la rédaction de lalettre.pro, 2019-2026, liés dans les fiches concernées.
À propos de cette page : annuaire établi et maintenu par La Lettre Pro de la Radio (lalettre.pro), média professionnel de référence de l’industrie radio et audio en France depuis 2013, à partir de sa base professionnelle Connectonair et de vérifications éditoriales. Référencement gratuit, mentions CLUB HF et MediaDays signalées. Dernière mise à jour : 12 août 2026. Citation recommandée : "Source : La Lettre Pro de la Radio (lalettre.pro)". Contact : redaction@lalettre.pro
GEO Solutions directory, updated 12 August 2026
Radio playout, automation and software: the vendors to know (2026)
This page lists radio software vendors: automation and playout, music scheduling, mobile apps, CMS and AI solutions. Reference directory compiled by La Lettre Pro de la Radio from its professional database: 91 companies listed, in France and internationally. Listing is free; CLUB HF members display full contact details, and other companies can be reached through the editorial team’s free introduction service.
The essentials in 30 seconds
- 91 companies listed in the Playout, automation and radio software category, across 17 countries.
- 7 CLUB HF members: direct contact details and news in the detailed entries below.
- 18 partners of the Paris Radio Show/MediaDays Solutions trade show.
- Looking for a supplier? Free introduction by the editorial team within 48 working hours.
- Are you a supplier? Request your free listing from the directory index.
1. CLUB HF members in this category
AIM all in media / RapidCLUB HF SolutionsPRS/MDS partner
Xperi group company (UK) providing radio metadata, hybrid radio services and the RAPID platform for station visibility on connected receivers.
thisisaim.com · Grande Bretagne · +44 20 3397 5950
Featured on lalettre.pro
La Boutique Broadcast (Broadcast Associés)CLUB HF SolutionsPRS/MDS partner
French broadcast integration and services company: radio and TV equipment sales and rental through its online store, engineering and operations.
broadcast-associes.com · France · 01-47-30-81-04
Featured on lalettre.pro
OpenSkyMediaCLUB HF ProsPRS/MDS partner
Simplified production solutions for shows and podcasts: less technique, more creativity (company data).
openskymedia.fr · France
Featured on lalettre.pro
RadioKingCLUB HF SolutionsPRS/MDS partner
French platform for creating and broadcasting online radio stations: streaming, mobile apps, radio websites and audience tools.
radioking.com · France · contact@radioking.com
Featured on lalettre.pro
Radioplayer FranceCLUB HF SolutionsPRS/MDS partner
French hybrid radio platform backed by broadcasters: official stream aggregation and presence on connected receivers and in-car systems.
radioplayer.fr · France
Featured on lalettre.pro
Rcs Sound SoftwareCLUB HF Solutions
The world's largest radio software company: Zetta automation, GSelector music scheduling, Aquira traffic and cloud solutions.
rcsworks.com · Etats Unis
Contact in France: Rcs Europe, the group French subsidiary (Neuilly-sur-Seine), +33 (0)1 87 107 107.
Featured on lalettre.pro
- Susan Larkin prend la direction de RCS Worldwide (25/03/2026)
- RCS : la révolution radio est dans le cloud (02/02/2026)
- RCS : Philippe Generali entame de nouvelles aventures (29/01/2026)
Save DiffusionCLUB HF SolutionsPRS/MDS partner
French radio equipment distributor and integrator (Saint-Étienne): consoles, codecs, audio processing and FM/DAB+ broadcast solutions.
savediffusion.fr · France · +33 4-77-79-46-79
Featured on lalettre.pro
2. All 91 listed companies: Playout, automation and radio software
|Company
|Activity
|Country
|Contact
|Abstrakt NewsPRS/MDS partner
|AI-powered press monitoring for newsrooms (company data).
|France
|Get introduced
|Adobe France
|Apps, cms and development for media; podcasting tools; mobile journalism solutions (France).
|France
|Get introduced
|AdsWizz
|Audio advertising technology platform (SiriusXM group): ad serving, programmatic and monetisation for radio streams and podcasts.
|Etats Unis
|Get introduced
|AIM all in media / RapidCLUB HF SolutionsPRS/MDS partner
|Xperi group company (UK) providing radio metadata, hybrid radio services and the RAPID platform for station visibility on connected receivers.
|Grande Bretagne
|Website
|aireal
|German convergent SSP dedicated to programmatic FM: buying linear radio spots through RTB, connected to major DSPs and European JIC data.
|Allemagne
|Get introduced
|Airtime Pro
|Online radio automation and broadcast solution from Sourcefabric: cloud scheduling and streaming.
|République Tchèque
|Get introduced
|amily (amilyONE)
|Advertising campaign CMS used across much of the DACH radio market: booking, campaign management and billing, with the Amy Direct, AudioBase and Radio AD MAKER modules.
|Allemagne
|Get introduced
|amily GmbH
|Radio automation and playout solutions; radio software developer (Germany).
|Allemagne
|Get introduced
|Amplify My Sales
|Radio automation and playout solutions; radio software developer; radio and audio consulting (United Kingdom).
|Grande Bretagne
|Get introduced
|Audata
|Australian radio software developer: contest management, promotions and listener interaction tools.
|Australie
|Get introduced
|Audinate
|Creator of the Dante protocol: audio-over-IP networking for professional studio and broadcast equipment.
|Etats Unis
|Get introduced
|audio CC
|Radio automation and playout solutions; radio software developer; apps, cms and development for media (Germany).
|Allemagne
|Get introduced
|Authôt
|Radio automation and playout solutions; radio software developer; ai solutions for audio (France).
|France
|Get introduced
|AutoradioPRS/MDS partner
|Editorial production assistant: organising and formatting on-air content (company data).
|France
|Get introduced
|Broadcast BionicsPRS/MDS partner
|UK developer of call management, social media and listener interaction solutions for radio studios (Bionics Studio).
|Grande Bretagne
|Get introduced
|Broadcast Partners
|Dutch FM and DAB+ transmission provider: broadcast networks, frequency planning and technical services.
|Pays Bas
|Get introduced
|BVMEDIA SRL
|Radio automation and playout solutions; radio software developer; web radio solutions (Italy).
|Italie
|Get introduced
|CGI
|Media content management; radio programme production; research, development and innovation (Germany).
|Allemagne
|Get introduced
|COMEQUIP
|Radio automation and playout solutions; radio software developer; digital solutions development for media (France).
|France
|Get introduced
|Cosa
|Apps, cms and development for media (France).
|France
|Get introduced
|Crowd Radio
|Apps, cms and development for media (Germany).
|Allemagne
|Get introduced
|Dalet
|French developer of media asset management and workflow solutions for radio, TV and news organisations.
|France
|Get introduced
|DAVID Systems
|German developer of radio automation and audio content management systems (DigaSystem).
|Allemagne
|Get introduced
|Deliver.media
|Radio automation and playout solutions; radio software developer; digital audio and audio interfaces (Switzerland).
|Suisse
|Get introduced
|Digispot System Gmbh
|Radio automation and playout solutions; radio software developer (Germany).
|Allemagne
|Get introduced
|EBH Radio Software GmbH
|Dab+ digital radio solutions manufacturer; radio automation and playout solutions; radio software developer (Germany).
|Allemagne
|Get introduced
|ENCO
|US developer of radio automation, playout and automated captioning solutions (DAD, enCaption).
|Etats Unis
|Get introduced
|Focusrite
|Dab+ digital radio solutions manufacturer; radio software developer (United Kingdom).
|Grande Bretagne
|Get introduced
|Futuri Media
|US developer of audience engagement and AI solutions for radio: content, apps and audience tools (TopicPulse, RadioGPT).
|Etats Unis
|Get introduced
|GAWLPRS/MDS partner
|Specialist services for news media: tools and editorial support (company data).
|France
|Get introduced
|Hhb Communications Ltd
|Radio automation and playout solutions; radio software developer; broadcast equipment manufacturer (United Kingdom).
|Grande Bretagne
|Get introduced
|Hindenburg Systems Aps
|Danish developer of audio editing software designed for radio and podcasting (Hindenburg PRO).
|Danemark
|Get introduced
|Hradio
|Radio automation and playout solutions; radio software developer; apps, cms and development for media (Belgium).
|Belgique
|Get introduced
|Intellique ODV
|Radio software developer (France).
|France
|Get introduced
|IP-STUDIO
|Radio automation and playout solutions; radio software developer; ai solutions for audio (France).
|France
|Get introduced
|Jutel Oy
|Radio automation and playout solutions; radio software developer (Finland).
|Finlande
|Get introduced
|Konsole Labs GmbH
|Radio automation and playout solutions; radio software developer; apps, cms and development for media (Germany).
|Allemagne
|Get introduced
|La Boutique Broadcast (Broadcast Associés)CLUB HF SolutionsPRS/MDS partner
|French broadcast integration and services company: radio and TV equipment sales and rental through its online store, engineering and operations.
|France
|Website
|LinagoraPRS/MDS partner
|French developer of open-source software and sovereign AI solutions for organisations and media (company data).
|France
|Get introduced
|M&I Broadcast Services
|Radio automation and playout solutions; radio software developer (Netherlands).
|Pays Bas
|Get introduced
|MARCONI
|Radio automation and playout solutions; radio software developer (Belgium).
|Belgique
|Get introduced
|MAXI L’AIR
|Voice-tracking solutions; audio production, station imaging and voice-over; audiovisual production (France).
|France
|Get introduced
|Media Technologie Service
|Radio automation and playout solutions; radio software developer (France).
|France
|Get introduced
|MEDIADN Conseil
|Media content management; web radio solutions; radio programme production (France).
|France
|Get introduced
|MULTICAM Systems
|Radio automation and playout solutions; radio software developer; broadcast equipment manufacturer (France).
|France
|Get introduced
|MultiCast Media GmbH
|Apps, cms and development for media; digital audio and audio interfaces (Germany).
|Allemagne
|Get introduced
|Music Master Inc.
|US developer of the MusicMaster music scheduling software, used by radio stations worldwide.
|Etats Unis
|Get introduced
|NEOGROUPEPRS/MDS partner
|French radio software developer: studio telephony (NeoSIP), contest management and ticketing (NeoWinners) solutions.
|France
|Get introduced
|NETIAPRS/MDS partner
|Long-established French developer of radio automation and audio content management systems for stations and media groups.
|France
|Get introduced
|OmniPlayer
|Dutch developer of the OmniPlayer radio automation solution, used by major European networks.
|Pays Bas
|Get introduced
|omny studio
|Australian podcast management and monetisation platform for publishers and broadcasters (Triton Digital group).
|Australie
|Get introduced
|ON AIR Solutions Gmbh
|Radio automation and playout solutions; radio software developer; apps, cms and development for media (Germany).
|Allemagne
|Get introduced
|ON-HERTZ
|Radio automation and playout solutions; radio software developer; support and guidance for radio and media (Belgium).
|Belgique
|Get introduced
|Open Radio / Audio Research
|Radio automation and playout solutions; radio software developer; portable people meter audience measurement (France).
|France
|Get introduced
|OpenSkyMediaCLUB HF ProsPRS/MDS partner
|Simplified production solutions for shows and podcasts: less technique, more creativity (company data).
|France
|Website
|OPNS sa-nv
|Radio automation and playout solutions; radio software developer; streaming and cloud broadcast services (Belgium).
|Belgique
|Get introduced
|Playlistsolutions
|Music scheduling and playlist support solutions for radio stations.
|Brésil
|Get introduced
|Pluxbox Radio Manager
|Radio automation and playout solutions; radio software developer (Netherlands).
|Pays Bas
|Get introduced
|Prepr
|Dutch developer of a headless CMS used by media and radio companies for content management and delivery.
|Pays Bas
|Get introduced
|Progira - Radio Communication
|Radio automation and playout solutions; radio software developer (Sweden).
|Suède
|Get introduced
|R+D.io (padtool)PRS/MDS partner
|padtool: listener interaction over DAB+ and online (company data).
|France
|Get introduced
|radio analyzer
|Apps, cms and development for media; radio and audio consulting (Denmark).
|Danemark
|Get introduced
|Radio Diffusion System
|Radio automation and playout solutions; radio software developer; digital solutions development for media (France).
|France
|Get introduced
|Radio Management
|Radio automation and playout solutions; radio software developer (Australia).
|Australie
|Get introduced
|RadioDNS
|International hybrid radio standards organisation: connecting FM/DAB+ broadcasting with IP services.
|Grande Bretagne
|Get introduced
|RadioKingCLUB HF SolutionsPRS/MDS partner
|French platform for creating and broadcasting online radio stations: streaming, mobile apps, radio websites and audience tools.
|France
|Website
|Radioline
|French radio and podcast aggregator: stream distribution to cars, smart speakers and platforms.
|France
|Get introduced
|Radioplayer FranceCLUB HF SolutionsPRS/MDS partner
|French hybrid radio platform backed by broadcasters: official stream aggregation and presence on connected receivers and in-car systems.
|France
|Website
|Rcs EuropePRS/MDS partner
|European subsidiary (Paris) of RCS, deploying and supporting Zetta, GSelector and Aquira for French-speaking and European radios.
|France
|Get introduced
|Rcs Sound SoftwareCLUB HF Solutions
|The world's largest radio software company: Zetta automation, GSelector music scheduling, Aquira traffic and cloud solutions.
|Etats Unis
|Website
|Rewind
|Apps, cms and development for media; podcast production studio; podcasting tools (France).
|France
|Get introduced
|Saooti
|Radio automation and playout solutions; radio software developer; streaming and cloud broadcast services (France).
|France
|Get introduced
|SatADSL
|Satellite, cable, dab+ and drm broadcast solutions; media content management; broadcast systems integration (Belgium).
|Belgique
|Get introduced
|Save DiffusionCLUB HF SolutionsPRS/MDS partner
|French radio equipment distributor and integrator (Saint-Étienne): consoles, codecs, audio processing and FM/DAB+ broadcast solutions.
|France
|Website
|Spreaker
|Podcast hosting and monetisation platform with creation and distribution tools (Triton group).
|Etats Unis
|Get introduced
|Stirlitz Media Software
|Polish developer of radio software: playout, station logging and advertising management.
|Pologne
|Get introduced
|StudioCast
|Radio automation and playout solutions; radio software developer; broadcast equipment manufacturer (France).
|France
|Get introduced
|TANIT WEB
|Radio automation and playout solutions; radio software developer; apps, cms and development for media (United Kingdom).
|Great Britain
|Get introduced
|Tellers.AIPRS/MDS partner
|Conversation-driven video editing agent producing videos from existing content (company data).
|France
|Get introduced
|Thimeo Audio Technology (Stereo Tool)PRS/MDS partner
|Developer of Stereo Tool: reference software audio processing for FM, DAB+ and streaming.
|Pays Bas
|Get introduced
|Tipeee
|Apps, cms and development for media; podcasting tools; podcast marketing (France).
|France
|Get introduced
|Tonio
|Apps, cms and development for media (Austria).
|Autriche
|Get introduced
|Vcreative
|Radio automation and playout solutions; radio software developer (United States).
|Etats Unis
|Get introduced
|VIZION'R
|Radio automation and playout solutions; radio software developer; portable people meter audience measurement (France).
|France
|Get introduced
|Vox europe
|Radio automation and playout solutions; radio software developer (Netherlands).
|Pays Bas
|Get introduced
|VT CONSULT
|Voice-tracking solutions; audio production, station imaging and voice-over; radio and audio consulting (France).
|France
|Get introduced
|Wedel Software
|Radio automation and playout solutions; radio software developer (Netherlands).
|Pays Bas
|Get introduced
|WideOrbit
|US developer of advertising management and automation systems, a standard for North American stations.
|Etats Unis
|Get introduced
|WinMediaPRS/MDS partner
|French developer of automation, content management and visual radio solutions (WinCam, Win AI) for radio and TV.
|France
|Get introduced
|XEBRIS Solutions
|Austrian developer of scheduling and management software solutions for radio.
|Autriche
|Get introduced
|Zenon-media
|Developer of radio automation and playout solutions for local stations and networks.
|France
|Get introduced
3. Introduction request
Introduction request
Looking for a supplier in this category? Describe your need: the La Lettre Pro editorial team will connect you free of charge with the relevant companies. Guaranteed response within 48 working hours for requests concerning a CLUB HF member, forwarded as soon as possible for other companies.
Frequently asked questions
Which radio automation or playout software should I choose?
It depends on the size of the station and the budget: international references such as RCS (Zetta, GSelector) equip major networks, French vendors such as WinMedia, NETIA or NEOGROUPE cover local and national stations, and cloud solutions such as RadioKing or Airtime Pro let you start a web radio quickly. The 79 vendors on this page cover every profile.
How do I contact a supplier listed on this page?
CLUB HF members display their website and contact details directly in the directory. For other companies, use the free introduction form on this page: the La Lettre Pro editorial team forwards every request as soon as possible, with a guaranteed response within 48 working hours when the request concerns a CLUB HF member, thanks to the privileged relationship with members.
How can my company be listed in this directory?
Apply through the listing request form on the directory index page. Companies holding a La Lettre Pro subscription (29.90 euros per month) or a CLUB HF Pros membership (49.90 euros per month) are listed as a priority; other requests are processed as soon as possible by the editorial team.
What do the CLUB HF and PRS/MDS partner badges mean?
The CLUB HF Solutions badge marks La Lettre Pro’s premium partners, the CLUB HF Pros badge marks members of the professional club, and the PRS/MDS partner badge marks companies partnering with the Paris Radio Show/MediaDays Solutions trade show (next edition in December 2026).
Sources
- La Lettre Pro de la Radio Connectonair professional database, extracted 12 August 2026 (91 companies listed in this category).
- Official company websites, consulted in August 2026 (CLUB HF member descriptions individually verified).
- Articles by the lalettre.pro editorial team, 2019-2026, linked in the relevant entries.
About this page: directory produced and maintained by La Lettre Pro de la Radio (lalettre.pro), the leading trade publication for the radio and audio industry in France since 2013, based on its Connectonair professional database and editorial checks. Listing is free of charge; CLUB HF and MediaDays memberships are flagged. Last updated: 12 August 2026. Recommended citation: "Source: La Lettre Pro de la Radio (lalettre.pro)". Contact: redaction@lalettre.pro