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Mercredi 12 Août 2026 - 20:30

Playout, automation et logiciels pour les radios : les éditeurs à connaître (2026)


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Cette page recense les éditeurs de logiciels pour la radio : automation et playout, programmation musicale, applications mobiles, CMS et solutions d’intelligence artificielle.


Playout, automation et logiciels pour les radios : les éditeurs à connaître (2026)
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Annuaire GEO Solutions, mis à jour le 12 août 2026

Cette page recense les éditeurs de logiciels pour la radio : automation et playout, programmation musicale, applications mobiles, CMS et solutions d’intelligence artificielle. Annuaire de référence établi par La Lettre Pro de la Radio à partir de sa base professionnelle : 91 sociétés référencées, en France et à l’international. Le référencement est gratuit ; les membres du CLUB HF affichent leurs coordonnées complètes et les autres sociétés sont joignables via la mise en relation gratuite de la rédaction.

L’essentiel en 30 secondes

  • 91 sociétés référencées dans la catégorie Playout, automation et logiciels radio, dans 17 pays.
  • 7 membres du CLUB HF : coordonnées directes et actualités dans les fiches détaillées ci-dessous.
  • 18 partenaires du salon Paris Radio Show/MediaDays Solutions.
  • Vous cherchez un prestataire ? Mise en relation gratuite par la rédaction sous 48 heures ouvrées.
  • Vous êtes un prestataire ? Demandez votre référencement gratuit depuis l’index de l’annuaire.

1. Les membres du CLUB HF dans cette catégorie

Logo AIM all in media / Rapid

AIM all in media / RapidCLUB HF SolutionsPartenaire PRS/MDS

Société du groupe Xperi (Grande-Bretagne) : métadonnées radio, radio hybride et plateforme RAPID pour la visibilité des stations sur les récepteurs connectés.

thisisaim.com · Grande Bretagne · +44 20 3397 5950

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Logo La Boutique Broadcast (Broadcast Associés)

La Boutique Broadcast (Broadcast Associés)CLUB HF SolutionsPartenaire PRS/MDS

Société française d'intégration et de services broadcast : vente et location de matériel radio et TV via sa boutique en ligne, ingénierie et exploitation.

broadcast-associes.com · France · 01-47-30-81-04

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Logo OpenSkyMedia

OpenSkyMediaCLUB HF ProsPartenaire PRS/MDS

Solutions de production simplifiée pour émissions et podcasts : moins de technique, plus de créativité (donnée éditeur).

openskymedia.fr · France

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Logo RadioKing

RadioKingCLUB HF SolutionsPartenaire PRS/MDS

Plateforme française de création et de diffusion de radios en ligne : streaming, applications mobiles, site radio et outils d'audience.

radioking.com · France · contact@radioking.com

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Logo Radioplayer France

Radioplayer FranceCLUB HF SolutionsPartenaire PRS/MDS

Plateforme française de radio hybride portée par les radios : agrégation officielle des flux et présence sur les récepteurs connectés et l'automobile.

radioplayer.fr · France

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Logo Rcs Sound Software

Rcs Sound SoftwareCLUB HF Solutions

Premier éditeur mondial de logiciels radio : automation Zetta, programmation musicale GSelector, gestion publicitaire Aquira et solutions cloud.

rcsworks.com · Etats Unis

Contact en France : Rcs Europe, filiale française du groupe (Neuilly-sur-Seine), +33 (0)1 87 107 107.

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Logo Save Diffusion

Save DiffusionCLUB HF SolutionsPartenaire PRS/MDS

Distributeur et intégrateur français d'équipements radio (Saint-Étienne) : consoles, codecs, traitement d'antenne et solutions de diffusion FM/DAB+.

savediffusion.fr · France · +33 4-77-79-46-79

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2. Les 91 sociétés référencées : Playout, automation et logiciels radio

SociétéActivitéPaysContact
Abstrakt NewsPartenaire PRS/MDSSurveillance de la presse alimentée par IA pour les salles de rédaction (donnée éditeur).FranceMise en relation
Adobe FranceApplications, cms et développement pour les médias ; outils pour le podcast ; solutions de journalisme mobile (France).FranceMise en relation
AdsWizzPlateforme de technologie publicitaire audio (groupe SiriusXM) : adserving, programmatique et monétisation des flux radio et podcast.Etats UnisMise en relation
AIM all in media / RapidCLUB HF SolutionsPartenaire PRS/MDSSociété du groupe Xperi (Grande-Bretagne) : métadonnées radio, radio hybride et plateforme RAPID pour la visibilité des stations sur les récepteurs connectés.Grande BretagneSite web
airealSSP convergent allemand dédié au FM programmatique : achat de spots radio linéaires en RTB, connecté aux principaux DSP et aux données JIC européennes.AllemagneMise en relation
Airtime ProSolution d'automation et de diffusion de webradio en ligne issue de Sourcefabric : planification et streaming dans le cloud.République TchèqueMise en relation
amily (amilyONE)CMS de campagne publicitaire équipant une large part du marché radio DACH : réservation, gestion et facturation des campagnes, briques Amy Direct, AudioBase et Radio AD MAKER.AllemagneMise en relation
amily GmbHSolutions d'automation et de playout radio ; éditeur de logiciels pour la radio (Allemagne).AllemagneMise en relation
Amplify My SalesSolutions d'automation et de playout radio ; éditeur de logiciels pour la radio ; conseil et consulting pour la radio et l’audio (Grande Bretagne).Grande BretagneMise en relation
AudataÉditeur australien de logiciels pour la radio : gestion des jeux d'antenne, promotions et interactions auditeurs.AustralieMise en relation
AudinateConcepteur du protocole Dante : réseau audio sur IP pour les équipements professionnels de studio et de diffusion.Etats UnisMise en relation
audio CCSolutions d'automation et de playout radio ; éditeur de logiciels pour la radio ; applications, cms et développement pour les médias (Allemagne).AllemagneMise en relation
AuthôtSolutions d'automation et de playout radio ; éditeur de logiciels pour la radio ; solutions d'intelligence artificielle pour l'audio (France).FranceMise en relation
AutoradioPartenaire PRS/MDSAssistant de production éditoriale : organisation et mise en forme des contenus d'antenne (donnée éditeur).FranceMise en relation
Broadcast BionicsPartenaire PRS/MDSÉditeur britannique de solutions de gestion des appels, réseaux sociaux et interactions auditeurs pour les studios radio (Bionics Studio).Grande BretagneMise en relation
Broadcast PartnersPrestataire néerlandais de diffusion FM et DAB+ : réseaux d'émission, planification de fréquences et services techniques.Pays BasMise en relation
BVMEDIA SRLSolutions d'automation et de playout radio ; éditeur de logiciels pour la radio ; solutions pour webradios (Italie).ItalieMise en relation
CGIGestion de contenus médias ; production de programmes radio ; recherche, développement et innovation (Allemagne).AllemagneMise en relation
COMEQUIPSolutions d'automation et de playout radio ; éditeur de logiciels pour la radio ; développement de solutions numériques pour les médias (France).FranceMise en relation
CosaApplications, cms et développement pour les médias (France).FranceMise en relation
Crowd RadioApplications, cms et développement pour les médias (Allemagne).AllemagneMise en relation
DaletÉditeur français de solutions de gestion de contenus et de workflows médias pour les radios, TV et groupes de presse.FranceMise en relation
DAVID SystemsÉditeur allemand de systèmes d'automation et de gestion de contenus audio pour les radios (DigaSystem).AllemagneMise en relation
Deliver.mediaSolutions d'automation et de playout radio ; éditeur de logiciels pour la radio ; audio digital et interfaces audio (Suisse).SuisseMise en relation
Digispot System GmbhSolutions d'automation et de playout radio ; éditeur de logiciels pour la radio (Allemagne).AllemagneMise en relation
EBH Radio Software GmbHFabricant de solutions de radio numérique dab+ ; solutions d'automation et de playout radio ; éditeur de logiciels pour la radio (Allemagne).AllemagneMise en relation
ENCOÉditeur américain de solutions d'automation radio, de playout et de sous-titrage automatisé (DAD, enCaption).Etats UnisMise en relation
FocusriteFabricant de solutions de radio numérique dab+ ; éditeur de logiciels pour la radio (Grande Bretagne).Grande BretagneMise en relation
Futuri MediaÉditeur américain de solutions d'engagement et d'IA pour les radios : contenus, applications et outils d'audience (TopicPulse, RadioGPT).Etats UnisMise en relation
GAWLPartenaire PRS/MDSServices spécialisés pour les médias d'information : outils et accompagnement éditorial (donnée éditeur).FranceMise en relation
Hhb Communications LtdSolutions d'automation et de playout radio ; éditeur de logiciels pour la radio ; fabricant d'équipements broadcast (Grande Bretagne).Grande BretagneMise en relation
Hindenburg Systems ApsÉditeur danois de logiciels de montage audio pensés pour la radio et le podcast (Hindenburg PRO).DanemarkMise en relation
HradioSolutions d'automation et de playout radio ; éditeur de logiciels pour la radio ; applications, cms et développement pour les médias (Belgique).BelgiqueMise en relation
Intellique ODVÉditeur de logiciels pour la radio (France).FranceMise en relation
IP-STUDIOSolutions d'automation et de playout radio ; éditeur de logiciels pour la radio ; solutions d'intelligence artificielle pour l'audio (France).FranceMise en relation
Jutel OySolutions d'automation et de playout radio ; éditeur de logiciels pour la radio (Finlande).FinlandeMise en relation
Konsole Labs GmbHSolutions d'automation et de playout radio ; éditeur de logiciels pour la radio ; applications, cms et développement pour les médias (Allemagne).AllemagneMise en relation
La Boutique Broadcast (Broadcast Associés)CLUB HF SolutionsPartenaire PRS/MDSSociété française d'intégration et de services broadcast : vente et location de matériel radio et TV via sa boutique en ligne, ingénierie et exploitation.FranceSite web
LinagoraPartenaire PRS/MDSÉditeur français de logiciels libres et de solutions d'IA souveraine pour les organisations et les médias (donnée éditeur).FranceMise en relation
M&I Broadcast ServicesSolutions d'automation et de playout radio ; éditeur de logiciels pour la radio (Pays Bas).Pays BasMise en relation
MARCONISolutions d'automation et de playout radio ; éditeur de logiciels pour la radio (Belgique).BelgiqueMise en relation
MAXI L’AIRSolutions de voice-tracking ; production audio, habillage d'antenne et voix off ; production audiovisuelle (France).FranceMise en relation
Media Technologie ServiceSolutions d'automation et de playout radio ; éditeur de logiciels pour la radio (France).FranceMise en relation
MEDIADN ConseilGestion de contenus médias ; solutions pour webradios ; production de programmes radio (France).FranceMise en relation
MULTICAM SystemsSolutions d'automation et de playout radio ; éditeur de logiciels pour la radio ; fabricant d'équipements broadcast (France).FranceMise en relation
MultiCast Media GmbHApplications, cms et développement pour les médias ; audio digital et interfaces audio (Allemagne).AllemagneMise en relation
Music Master Inc.Éditeur américain du logiciel de programmation musicale MusicMaster, utilisé par des radios dans le monde entier.Etats UnisMise en relation
NEOGROUPEPartenaire PRS/MDSÉditeur français de logiciels pour la radio : gestion d'antenne, téléphonie de studio (NeoSIP), jeux d'antenne et billetterie (NeoWinners).FranceMise en relation
NETIAPartenaire PRS/MDSÉditeur français historique de systèmes d'automation et de gestion de contenus audio pour les radios et les groupes médias.FranceMise en relation
OmniPlayerÉditeur néerlandais de la solution d'automation radio OmniPlayer, utilisée par de grands réseaux européens.Pays BasMise en relation
omny studioPlateforme australienne de gestion et de monétisation de podcasts pour les éditeurs et les radios (groupe Triton Digital).AustralieMise en relation
ON AIR Solutions GmbhSolutions d'automation et de playout radio ; éditeur de logiciels pour la radio ; applications, cms et développement pour les médias (Allemagne).AllemagneMise en relation
ON-HERTZSolutions d'automation et de playout radio ; éditeur de logiciels pour la radio ; accompagnement des radios et des médias (Belgique).BelgiqueMise en relation
Open Radio / Audio ResearchSolutions d'automation et de playout radio ; éditeur de logiciels pour la radio ; audimétrie individuelle portée (France).FranceMise en relation
OpenSkyMediaCLUB HF ProsPartenaire PRS/MDSSolutions de production simplifiée pour émissions et podcasts : moins de technique, plus de créativité (donnée éditeur).FranceSite web
OPNS sa-nvSolutions d'automation et de playout radio ; éditeur de logiciels pour la radio ; services de streaming et de diffusion cloud (Belgique).BelgiqueMise en relation
PlaylistsolutionsSolutions de programmation musicale et d'aide à la playlist pour les radios.BrésilMise en relation
Pluxbox Radio ManagerSolutions d'automation et de playout radio ; éditeur de logiciels pour la radio (Pays Bas).Pays BasMise en relation
PreprÉditeur néerlandais d'un CMS headless utilisé par des médias et radios pour la gestion et la diffusion de contenus.Pays BasMise en relation
Progira - Radio CommunicationSolutions d'automation et de playout radio ; éditeur de logiciels pour la radio (Suède).SuèdeMise en relation
R+D.io (padtool)Partenaire PRS/MDSpadtool : interaction avec les auditeurs en DAB+ et en ligne (donnée éditeur).FranceMise en relation
radio analyzerApplications, cms et développement pour les médias ; conseil et consulting pour la radio et l’audio (Danemark).DanemarkMise en relation
Radio Diffusion SystemSolutions d'automation et de playout radio ; éditeur de logiciels pour la radio ; développement de solutions numériques pour les médias (France).FranceMise en relation
Radio ManagementSolutions d'automation et de playout radio ; éditeur de logiciels pour la radio (Australie).AustralieMise en relation
RadioDNSOrganisation internationale des standards de radio hybride : liaison entre diffusion FM/DAB+ et services IP.Grande BretagneMise en relation
RadioKingCLUB HF SolutionsPartenaire PRS/MDSPlateforme française de création et de diffusion de radios en ligne : streaming, applications mobiles, site radio et outils d'audience.FranceSite web
RadiolineAgrégateur français de radios et podcasts : distribution des flux vers l'automobile, les enceintes et les plateformes.FranceMise en relation
Radioplayer FranceCLUB HF SolutionsPartenaire PRS/MDSPlateforme française de radio hybride portée par les radios : agrégation officielle des flux et présence sur les récepteurs connectés et l'automobile.FranceSite web
Rcs EuropePartenaire PRS/MDSFiliale européenne (Paris) de RCS : déploiement et support des solutions Zetta, GSelector et Aquira pour les radios francophones et européennes.FranceMise en relation
Rcs Sound SoftwareCLUB HF SolutionsPremier éditeur mondial de logiciels radio : automation Zetta, programmation musicale GSelector, gestion publicitaire Aquira et solutions cloud.Etats UnisSite web
RewindApplications, cms et développement pour les médias ; studio de production de podcasts ; outils pour le podcast (France).FranceMise en relation
SaootiSolutions d'automation et de playout radio ; éditeur de logiciels pour la radio ; services de streaming et de diffusion cloud (France).FranceMise en relation
SatADSLSolutions de diffusion satellite, câble, dab+ et drm ; gestion de contenus médias ; intégration de systèmes broadcast (Belgique).BelgiqueMise en relation
Save DiffusionCLUB HF SolutionsPartenaire PRS/MDSDistributeur et intégrateur français d'équipements radio (Saint-Étienne) : consoles, codecs, traitement d'antenne et solutions de diffusion FM/DAB+.FranceSite web
SpreakerPlateforme d'hébergement et de monétisation de podcasts avec outils de création et distribution (groupe Triton).Etats UnisMise en relation
Stirlitz Media SoftwareÉditeur polonais de logiciels pour la radio : diffusion, enregistrement des antennes et gestion publicitaire.PologneMise en relation
StudioCastSolutions d'automation et de playout radio ; éditeur de logiciels pour la radio ; fabricant d'équipements broadcast (France).FranceMise en relation
TANIT WEBSolutions d'automation et de playout radio ; éditeur de logiciels pour la radio ; applications, cms et développement pour les médias (Great Britain).Great BritainMise en relation
Tellers.AIPartenaire PRS/MDSAgent de montage vidéo piloté par conversation, pour produire des vidéos à partir de contenus existants (donnée éditeur).FranceMise en relation
Thimeo Audio Technology (Stereo Tool)Partenaire PRS/MDSÉditeur de Stereo Tool : traitement audio logiciel de référence pour la FM, le DAB+ et le streaming.Pays BasMise en relation
TipeeeApplications, cms et développement pour les médias ; outils pour le podcast ; marketing du podcast (France).FranceMise en relation
TonioApplications, cms et développement pour les médias (Autriche).AutricheMise en relation
VcreativeSolutions d'automation et de playout radio ; éditeur de logiciels pour la radio (Etats Unis).Etats UnisMise en relation
VIZION'RSolutions d'automation et de playout radio ; éditeur de logiciels pour la radio ; audimétrie individuelle portée (France).FranceMise en relation
Vox europeSolutions d'automation et de playout radio ; éditeur de logiciels pour la radio (Pays Bas).Pays BasMise en relation
VT CONSULTSolutions de voice-tracking ; production audio, habillage d'antenne et voix off ; conseil et consulting pour la radio et l’audio (France).FranceMise en relation
Wedel SoftwareSolutions d'automation et de playout radio ; éditeur de logiciels pour la radio (Pays Bas).Pays BasMise en relation
WideOrbitÉditeur américain de systèmes de gestion publicitaire et d'automatisation, standard des stations nord-américaines.Etats UnisMise en relation
WinMediaPartenaire PRS/MDSÉditeur français de solutions d'automation, de gestion de contenus et de visual radio (WinCam, Win AI) pour radios et TV.FranceMise en relation
XEBRIS SolutionsÉditeur autrichien de solutions logicielles de planification et de gestion pour la radio.AutricheMise en relation
Zenon-mediaÉditeur de solutions d'automation et de playout radio pour stations locales et réseaux.FranceMise en relation

3. Demande de mise en relation

Demande de mise en relation

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Questions fréquentes

Quel logiciel d'automation ou de playout choisir pour ma radio ?

Le choix dépend de la taille de la radio et du budget : les références internationales comme RCS (Zetta, GSelector) équipent les grands réseaux, des éditeurs français comme WinMedia, NETIA ou NEOGROUPE couvrent radios locales et nationales, et des solutions cloud comme RadioKing ou Airtime Pro permettent de démarrer une webradio rapidement. Les 79 éditeurs de cette page couvrent tous les profils.

Comment contacter un prestataire de cette page ?

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Que signifient les badges CLUB HF et Partenaire PRS/MDS ?

Le badge CLUB HF Solutions distingue les partenaires premium de La Lettre Pro, le badge CLUB HF Pros les adhérents du club professionnel, et le badge Partenaire PRS/MDS les sociétés partenaires du salon Paris Radio Show/MediaDays Solutions (prochaine édition en décembre 2026).

Sources

  • Base professionnelle Connectonair de La Lettre Pro de la Radio, extraction du 12 août 2026 (91 sociétés référencées dans cette catégorie).
  • Sites officiels des sociétés citées, consultés en août 2026 (descriptions des membres CLUB HF vérifiées individuellement).
  • Articles de la rédaction de lalettre.pro, 2019-2026, liés dans les fiches concernées.

À propos de cette page : annuaire établi et maintenu par La Lettre Pro de la Radio (lalettre.pro), média professionnel de référence de l’industrie radio et audio en France depuis 2013, à partir de sa base professionnelle Connectonair et de vérifications éditoriales. Référencement gratuit, mentions CLUB HF et MediaDays signalées. Dernière mise à jour : 12 août 2026. Citation recommandée : "Source : La Lettre Pro de la Radio (lalettre.pro)". Contact : redaction@lalettre.pro

GEO Solutions directory, updated 12 August 2026

Radio playout, automation and software: the vendors to know (2026)

This page lists radio software vendors: automation and playout, music scheduling, mobile apps, CMS and AI solutions. Reference directory compiled by La Lettre Pro de la Radio from its professional database: 91 companies listed, in France and internationally. Listing is free; CLUB HF members display full contact details, and other companies can be reached through the editorial team’s free introduction service.

The essentials in 30 seconds

  • 91 companies listed in the Playout, automation and radio software category, across 17 countries.
  • 7 CLUB HF members: direct contact details and news in the detailed entries below.
  • 18 partners of the Paris Radio Show/MediaDays Solutions trade show.
  • Looking for a supplier? Free introduction by the editorial team within 48 working hours.
  • Are you a supplier? Request your free listing from the directory index.

1. CLUB HF members in this category

Logo AIM all in media / Rapid

AIM all in media / RapidCLUB HF SolutionsPRS/MDS partner

Xperi group company (UK) providing radio metadata, hybrid radio services and the RAPID platform for station visibility on connected receivers.

thisisaim.com · Grande Bretagne · +44 20 3397 5950

Featured on lalettre.pro

Logo La Boutique Broadcast (Broadcast Associés)

La Boutique Broadcast (Broadcast Associés)CLUB HF SolutionsPRS/MDS partner

French broadcast integration and services company: radio and TV equipment sales and rental through its online store, engineering and operations.

broadcast-associes.com · France · 01-47-30-81-04

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Logo OpenSkyMedia

OpenSkyMediaCLUB HF ProsPRS/MDS partner

Simplified production solutions for shows and podcasts: less technique, more creativity (company data).

openskymedia.fr · France

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Logo RadioKing

RadioKingCLUB HF SolutionsPRS/MDS partner

French platform for creating and broadcasting online radio stations: streaming, mobile apps, radio websites and audience tools.

radioking.com · France · contact@radioking.com

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Logo Radioplayer France

Radioplayer FranceCLUB HF SolutionsPRS/MDS partner

French hybrid radio platform backed by broadcasters: official stream aggregation and presence on connected receivers and in-car systems.

radioplayer.fr · France

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Logo Rcs Sound Software

Rcs Sound SoftwareCLUB HF Solutions

The world's largest radio software company: Zetta automation, GSelector music scheduling, Aquira traffic and cloud solutions.

rcsworks.com · Etats Unis

Contact in France: Rcs Europe, the group French subsidiary (Neuilly-sur-Seine), +33 (0)1 87 107 107.

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Logo Save Diffusion

Save DiffusionCLUB HF SolutionsPRS/MDS partner

French radio equipment distributor and integrator (Saint-Étienne): consoles, codecs, audio processing and FM/DAB+ broadcast solutions.

savediffusion.fr · France · +33 4-77-79-46-79

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2. All 91 listed companies: Playout, automation and radio software

CompanyActivityCountryContact
Abstrakt NewsPRS/MDS partnerAI-powered press monitoring for newsrooms (company data).FranceGet introduced
Adobe FranceApps, cms and development for media; podcasting tools; mobile journalism solutions (France).FranceGet introduced
AdsWizzAudio advertising technology platform (SiriusXM group): ad serving, programmatic and monetisation for radio streams and podcasts.Etats UnisGet introduced
AIM all in media / RapidCLUB HF SolutionsPRS/MDS partnerXperi group company (UK) providing radio metadata, hybrid radio services and the RAPID platform for station visibility on connected receivers.Grande BretagneWebsite
airealGerman convergent SSP dedicated to programmatic FM: buying linear radio spots through RTB, connected to major DSPs and European JIC data.AllemagneGet introduced
Airtime ProOnline radio automation and broadcast solution from Sourcefabric: cloud scheduling and streaming.République TchèqueGet introduced
amily (amilyONE)Advertising campaign CMS used across much of the DACH radio market: booking, campaign management and billing, with the Amy Direct, AudioBase and Radio AD MAKER modules.AllemagneGet introduced
amily GmbHRadio automation and playout solutions; radio software developer (Germany).AllemagneGet introduced
Amplify My SalesRadio automation and playout solutions; radio software developer; radio and audio consulting (United Kingdom).Grande BretagneGet introduced
AudataAustralian radio software developer: contest management, promotions and listener interaction tools.AustralieGet introduced
AudinateCreator of the Dante protocol: audio-over-IP networking for professional studio and broadcast equipment.Etats UnisGet introduced
audio CCRadio automation and playout solutions; radio software developer; apps, cms and development for media (Germany).AllemagneGet introduced
AuthôtRadio automation and playout solutions; radio software developer; ai solutions for audio (France).FranceGet introduced
AutoradioPRS/MDS partnerEditorial production assistant: organising and formatting on-air content (company data).FranceGet introduced
Broadcast BionicsPRS/MDS partnerUK developer of call management, social media and listener interaction solutions for radio studios (Bionics Studio).Grande BretagneGet introduced
Broadcast PartnersDutch FM and DAB+ transmission provider: broadcast networks, frequency planning and technical services.Pays BasGet introduced
BVMEDIA SRLRadio automation and playout solutions; radio software developer; web radio solutions (Italy).ItalieGet introduced
CGIMedia content management; radio programme production; research, development and innovation (Germany).AllemagneGet introduced
COMEQUIPRadio automation and playout solutions; radio software developer; digital solutions development for media (France).FranceGet introduced
CosaApps, cms and development for media (France).FranceGet introduced
Crowd RadioApps, cms and development for media (Germany).AllemagneGet introduced
DaletFrench developer of media asset management and workflow solutions for radio, TV and news organisations.FranceGet introduced
DAVID SystemsGerman developer of radio automation and audio content management systems (DigaSystem).AllemagneGet introduced
Deliver.mediaRadio automation and playout solutions; radio software developer; digital audio and audio interfaces (Switzerland).SuisseGet introduced
Digispot System GmbhRadio automation and playout solutions; radio software developer (Germany).AllemagneGet introduced
EBH Radio Software GmbHDab+ digital radio solutions manufacturer; radio automation and playout solutions; radio software developer (Germany).AllemagneGet introduced
ENCOUS developer of radio automation, playout and automated captioning solutions (DAD, enCaption).Etats UnisGet introduced
FocusriteDab+ digital radio solutions manufacturer; radio software developer (United Kingdom).Grande BretagneGet introduced
Futuri MediaUS developer of audience engagement and AI solutions for radio: content, apps and audience tools (TopicPulse, RadioGPT).Etats UnisGet introduced
GAWLPRS/MDS partnerSpecialist services for news media: tools and editorial support (company data).FranceGet introduced
Hhb Communications LtdRadio automation and playout solutions; radio software developer; broadcast equipment manufacturer (United Kingdom).Grande BretagneGet introduced
Hindenburg Systems ApsDanish developer of audio editing software designed for radio and podcasting (Hindenburg PRO).DanemarkGet introduced
HradioRadio automation and playout solutions; radio software developer; apps, cms and development for media (Belgium).BelgiqueGet introduced
Intellique ODVRadio software developer (France).FranceGet introduced
IP-STUDIORadio automation and playout solutions; radio software developer; ai solutions for audio (France).FranceGet introduced
Jutel OyRadio automation and playout solutions; radio software developer (Finland).FinlandeGet introduced
Konsole Labs GmbHRadio automation and playout solutions; radio software developer; apps, cms and development for media (Germany).AllemagneGet introduced
La Boutique Broadcast (Broadcast Associés)CLUB HF SolutionsPRS/MDS partnerFrench broadcast integration and services company: radio and TV equipment sales and rental through its online store, engineering and operations.FranceWebsite
LinagoraPRS/MDS partnerFrench developer of open-source software and sovereign AI solutions for organisations and media (company data).FranceGet introduced
M&I Broadcast ServicesRadio automation and playout solutions; radio software developer (Netherlands).Pays BasGet introduced
MARCONIRadio automation and playout solutions; radio software developer (Belgium).BelgiqueGet introduced
MAXI L’AIRVoice-tracking solutions; audio production, station imaging and voice-over; audiovisual production (France).FranceGet introduced
Media Technologie ServiceRadio automation and playout solutions; radio software developer (France).FranceGet introduced
MEDIADN ConseilMedia content management; web radio solutions; radio programme production (France).FranceGet introduced
MULTICAM SystemsRadio automation and playout solutions; radio software developer; broadcast equipment manufacturer (France).FranceGet introduced
MultiCast Media GmbHApps, cms and development for media; digital audio and audio interfaces (Germany).AllemagneGet introduced
Music Master Inc.US developer of the MusicMaster music scheduling software, used by radio stations worldwide.Etats UnisGet introduced
NEOGROUPEPRS/MDS partnerFrench radio software developer: studio telephony (NeoSIP), contest management and ticketing (NeoWinners) solutions.FranceGet introduced
NETIAPRS/MDS partnerLong-established French developer of radio automation and audio content management systems for stations and media groups.FranceGet introduced
OmniPlayerDutch developer of the OmniPlayer radio automation solution, used by major European networks.Pays BasGet introduced
omny studioAustralian podcast management and monetisation platform for publishers and broadcasters (Triton Digital group).AustralieGet introduced
ON AIR Solutions GmbhRadio automation and playout solutions; radio software developer; apps, cms and development for media (Germany).AllemagneGet introduced
ON-HERTZRadio automation and playout solutions; radio software developer; support and guidance for radio and media (Belgium).BelgiqueGet introduced
Open Radio / Audio ResearchRadio automation and playout solutions; radio software developer; portable people meter audience measurement (France).FranceGet introduced
OpenSkyMediaCLUB HF ProsPRS/MDS partnerSimplified production solutions for shows and podcasts: less technique, more creativity (company data).FranceWebsite
OPNS sa-nvRadio automation and playout solutions; radio software developer; streaming and cloud broadcast services (Belgium).BelgiqueGet introduced
PlaylistsolutionsMusic scheduling and playlist support solutions for radio stations.BrésilGet introduced
Pluxbox Radio ManagerRadio automation and playout solutions; radio software developer (Netherlands).Pays BasGet introduced
PreprDutch developer of a headless CMS used by media and radio companies for content management and delivery.Pays BasGet introduced
Progira - Radio CommunicationRadio automation and playout solutions; radio software developer (Sweden).SuèdeGet introduced
R+D.io (padtool)PRS/MDS partnerpadtool: listener interaction over DAB+ and online (company data).FranceGet introduced
radio analyzerApps, cms and development for media; radio and audio consulting (Denmark).DanemarkGet introduced
Radio Diffusion SystemRadio automation and playout solutions; radio software developer; digital solutions development for media (France).FranceGet introduced
Radio ManagementRadio automation and playout solutions; radio software developer (Australia).AustralieGet introduced
RadioDNSInternational hybrid radio standards organisation: connecting FM/DAB+ broadcasting with IP services.Grande BretagneGet introduced
RadioKingCLUB HF SolutionsPRS/MDS partnerFrench platform for creating and broadcasting online radio stations: streaming, mobile apps, radio websites and audience tools.FranceWebsite
RadiolineFrench radio and podcast aggregator: stream distribution to cars, smart speakers and platforms.FranceGet introduced
Radioplayer FranceCLUB HF SolutionsPRS/MDS partnerFrench hybrid radio platform backed by broadcasters: official stream aggregation and presence on connected receivers and in-car systems.FranceWebsite
Rcs EuropePRS/MDS partnerEuropean subsidiary (Paris) of RCS, deploying and supporting Zetta, GSelector and Aquira for French-speaking and European radios.FranceGet introduced
Rcs Sound SoftwareCLUB HF SolutionsThe world's largest radio software company: Zetta automation, GSelector music scheduling, Aquira traffic and cloud solutions.Etats UnisWebsite
RewindApps, cms and development for media; podcast production studio; podcasting tools (France).FranceGet introduced
SaootiRadio automation and playout solutions; radio software developer; streaming and cloud broadcast services (France).FranceGet introduced
SatADSLSatellite, cable, dab+ and drm broadcast solutions; media content management; broadcast systems integration (Belgium).BelgiqueGet introduced
Save DiffusionCLUB HF SolutionsPRS/MDS partnerFrench radio equipment distributor and integrator (Saint-Étienne): consoles, codecs, audio processing and FM/DAB+ broadcast solutions.FranceWebsite
SpreakerPodcast hosting and monetisation platform with creation and distribution tools (Triton group).Etats UnisGet introduced
Stirlitz Media SoftwarePolish developer of radio software: playout, station logging and advertising management.PologneGet introduced
StudioCastRadio automation and playout solutions; radio software developer; broadcast equipment manufacturer (France).FranceGet introduced
TANIT WEBRadio automation and playout solutions; radio software developer; apps, cms and development for media (United Kingdom).Great BritainGet introduced
Tellers.AIPRS/MDS partnerConversation-driven video editing agent producing videos from existing content (company data).FranceGet introduced
Thimeo Audio Technology (Stereo Tool)PRS/MDS partnerDeveloper of Stereo Tool: reference software audio processing for FM, DAB+ and streaming.Pays BasGet introduced
TipeeeApps, cms and development for media; podcasting tools; podcast marketing (France).FranceGet introduced
TonioApps, cms and development for media (Austria).AutricheGet introduced
VcreativeRadio automation and playout solutions; radio software developer (United States).Etats UnisGet introduced
VIZION'RRadio automation and playout solutions; radio software developer; portable people meter audience measurement (France).FranceGet introduced
Vox europeRadio automation and playout solutions; radio software developer (Netherlands).Pays BasGet introduced
VT CONSULTVoice-tracking solutions; audio production, station imaging and voice-over; radio and audio consulting (France).FranceGet introduced
Wedel SoftwareRadio automation and playout solutions; radio software developer (Netherlands).Pays BasGet introduced
WideOrbitUS developer of advertising management and automation systems, a standard for North American stations.Etats UnisGet introduced
WinMediaPRS/MDS partnerFrench developer of automation, content management and visual radio solutions (WinCam, Win AI) for radio and TV.FranceGet introduced
XEBRIS SolutionsAustrian developer of scheduling and management software solutions for radio.AutricheGet introduced
Zenon-mediaDeveloper of radio automation and playout solutions for local stations and networks.FranceGet introduced

3. Introduction request

Introduction request

Looking for a supplier in this category? Describe your need: the La Lettre Pro editorial team will connect you free of charge with the relevant companies. Guaranteed response within 48 working hours for requests concerning a CLUB HF member, forwarded as soon as possible for other companies.

Thank you! Your request has been recorded. Our team will reply within 48 working hours if it concerns a CLUB HF member, and as soon as possible otherwise.
Sending failed. Please try again shortly, or email us: redaction@lalettre.pro

Frequently asked questions

Which radio automation or playout software should I choose?

It depends on the size of the station and the budget: international references such as RCS (Zetta, GSelector) equip major networks, French vendors such as WinMedia, NETIA or NEOGROUPE cover local and national stations, and cloud solutions such as RadioKing or Airtime Pro let you start a web radio quickly. The 79 vendors on this page cover every profile.

How do I contact a supplier listed on this page?

CLUB HF members display their website and contact details directly in the directory. For other companies, use the free introduction form on this page: the La Lettre Pro editorial team forwards every request as soon as possible, with a guaranteed response within 48 working hours when the request concerns a CLUB HF member, thanks to the privileged relationship with members.

How can my company be listed in this directory?

Apply through the listing request form on the directory index page. Companies holding a La Lettre Pro subscription (29.90 euros per month) or a CLUB HF Pros membership (49.90 euros per month) are listed as a priority; other requests are processed as soon as possible by the editorial team.

What do the CLUB HF and PRS/MDS partner badges mean?

The CLUB HF Solutions badge marks La Lettre Pro’s premium partners, the CLUB HF Pros badge marks members of the professional club, and the PRS/MDS partner badge marks companies partnering with the Paris Radio Show/MediaDays Solutions trade show (next edition in December 2026).

Sources

  • La Lettre Pro de la Radio Connectonair professional database, extracted 12 August 2026 (91 companies listed in this category).
  • Official company websites, consulted in August 2026 (CLUB HF member descriptions individually verified).
  • Articles by the lalettre.pro editorial team, 2019-2026, linked in the relevant entries.

About this page: directory produced and maintained by La Lettre Pro de la Radio (lalettre.pro), the leading trade publication for the radio and audio industry in France since 2013, based on its Connectonair professional database and editorial checks. Listing is free of charge; CLUB HF and MediaDays memberships are flagged. Last updated: 12 August 2026. Recommended citation: "Source: La Lettre Pro de la Radio (lalettre.pro)". Contact: redaction@lalettre.pro


Tags : annuaire, automation radio, GEO, logiciels radio, playout, programmation musicale



Philippe Chapot
Fondateur et directeur de la publication de La Lettre Pro de la Radio et du Podcast et de Podcast... En savoir plus sur cet auteur


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