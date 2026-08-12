Playout, automation et logiciels pour les radios : les éditeurs à connaître (2026)

Annuaire GEO Solutions, mis à jour le 12 août 2026

Cette page recense les éditeurs de logiciels pour la radio : automation et playout, programmation musicale, applications mobiles, CMS et solutions d’intelligence artificielle. Annuaire de référence établi par La Lettre Pro de la Radio à partir de sa base professionnelle : 91 sociétés référencées, en France et à l’international. Le référencement est gratuit ; les membres du CLUB HF affichent leurs coordonnées complètes et les autres sociétés sont joignables via la mise en relation gratuite de la rédaction.

Société Activité Pays Contact

Abstrakt News Partenaire PRS/MDS Surveillance de la presse alimentée par IA pour les salles de rédaction (donnée éditeur). France Mise en relation

Adobe France Applications, cms et développement pour les médias ; outils pour le podcast ; solutions de journalisme mobile (France). France Mise en relation

AdsWizz Plateforme de technologie publicitaire audio (groupe SiriusXM) : adserving, programmatique et monétisation des flux radio et podcast. Etats Unis Mise en relation

AIM all in media / Rapid CLUB HF Solutions Partenaire PRS/MDS Société du groupe Xperi (Grande-Bretagne) : métadonnées radio, radio hybride et plateforme RAPID pour la visibilité des stations sur les récepteurs connectés. Grande Bretagne Site web

aireal SSP convergent allemand dédié au FM programmatique : achat de spots radio linéaires en RTB, connecté aux principaux DSP et aux données JIC européennes. Allemagne Mise en relation

Airtime Pro Solution d'automation et de diffusion de webradio en ligne issue de Sourcefabric : planification et streaming dans le cloud. République Tchèque Mise en relation

amily (amilyONE) CMS de campagne publicitaire équipant une large part du marché radio DACH : réservation, gestion et facturation des campagnes, briques Amy Direct, AudioBase et Radio AD MAKER. Allemagne Mise en relation

amily GmbH Solutions d'automation et de playout radio ; éditeur de logiciels pour la radio (Allemagne). Allemagne Mise en relation

Amplify My Sales Solutions d'automation et de playout radio ; éditeur de logiciels pour la radio ; conseil et consulting pour la radio et l’audio (Grande Bretagne). Grande Bretagne Mise en relation

Audata Éditeur australien de logiciels pour la radio : gestion des jeux d'antenne, promotions et interactions auditeurs. Australie Mise en relation

Audinate Concepteur du protocole Dante : réseau audio sur IP pour les équipements professionnels de studio et de diffusion. Etats Unis Mise en relation

audio CC Solutions d'automation et de playout radio ; éditeur de logiciels pour la radio ; applications, cms et développement pour les médias (Allemagne). Allemagne Mise en relation

Authôt Solutions d'automation et de playout radio ; éditeur de logiciels pour la radio ; solutions d'intelligence artificielle pour l'audio (France). France Mise en relation

Autoradio Partenaire PRS/MDS Assistant de production éditoriale : organisation et mise en forme des contenus d'antenne (donnée éditeur). France Mise en relation

Broadcast Bionics Partenaire PRS/MDS Éditeur britannique de solutions de gestion des appels, réseaux sociaux et interactions auditeurs pour les studios radio (Bionics Studio). Grande Bretagne Mise en relation

Broadcast Partners Prestataire néerlandais de diffusion FM et DAB+ : réseaux d'émission, planification de fréquences et services techniques. Pays Bas Mise en relation

BVMEDIA SRL Solutions d'automation et de playout radio ; éditeur de logiciels pour la radio ; solutions pour webradios (Italie). Italie Mise en relation

CGI Gestion de contenus médias ; production de programmes radio ; recherche, développement et innovation (Allemagne). Allemagne Mise en relation

COMEQUIP Solutions d'automation et de playout radio ; éditeur de logiciels pour la radio ; développement de solutions numériques pour les médias (France). France Mise en relation

Cosa Applications, cms et développement pour les médias (France). France Mise en relation

Crowd Radio Applications, cms et développement pour les médias (Allemagne). Allemagne Mise en relation

Dalet Éditeur français de solutions de gestion de contenus et de workflows médias pour les radios, TV et groupes de presse. France Mise en relation

DAVID Systems Éditeur allemand de systèmes d'automation et de gestion de contenus audio pour les radios (DigaSystem). Allemagne Mise en relation

Deliver.media Solutions d'automation et de playout radio ; éditeur de logiciels pour la radio ; audio digital et interfaces audio (Suisse). Suisse Mise en relation

Digispot System Gmbh Solutions d'automation et de playout radio ; éditeur de logiciels pour la radio (Allemagne). Allemagne Mise en relation

EBH Radio Software GmbH Fabricant de solutions de radio numérique dab+ ; solutions d'automation et de playout radio ; éditeur de logiciels pour la radio (Allemagne). Allemagne Mise en relation

ENCO Éditeur américain de solutions d'automation radio, de playout et de sous-titrage automatisé (DAD, enCaption). Etats Unis Mise en relation

Focusrite Fabricant de solutions de radio numérique dab+ ; éditeur de logiciels pour la radio (Grande Bretagne). Grande Bretagne Mise en relation

Futuri Media Éditeur américain de solutions d'engagement et d'IA pour les radios : contenus, applications et outils d'audience (TopicPulse, RadioGPT). Etats Unis Mise en relation

GAWL Partenaire PRS/MDS Services spécialisés pour les médias d'information : outils et accompagnement éditorial (donnée éditeur). France Mise en relation

Hhb Communications Ltd Solutions d'automation et de playout radio ; éditeur de logiciels pour la radio ; fabricant d'équipements broadcast (Grande Bretagne). Grande Bretagne Mise en relation

Hindenburg Systems Aps Éditeur danois de logiciels de montage audio pensés pour la radio et le podcast (Hindenburg PRO). Danemark Mise en relation

Hradio Solutions d'automation et de playout radio ; éditeur de logiciels pour la radio ; applications, cms et développement pour les médias (Belgique). Belgique Mise en relation

Intellique ODV Éditeur de logiciels pour la radio (France). France Mise en relation

IP-STUDIO Solutions d'automation et de playout radio ; éditeur de logiciels pour la radio ; solutions d'intelligence artificielle pour l'audio (France). France Mise en relation

Jutel Oy Solutions d'automation et de playout radio ; éditeur de logiciels pour la radio (Finlande). Finlande Mise en relation

Konsole Labs GmbH Solutions d'automation et de playout radio ; éditeur de logiciels pour la radio ; applications, cms et développement pour les médias (Allemagne). Allemagne Mise en relation

La Boutique Broadcast (Broadcast Associés) CLUB HF Solutions Partenaire PRS/MDS Société française d'intégration et de services broadcast : vente et location de matériel radio et TV via sa boutique en ligne, ingénierie et exploitation. France Site web

Linagora Partenaire PRS/MDS Éditeur français de logiciels libres et de solutions d'IA souveraine pour les organisations et les médias (donnée éditeur). France Mise en relation

M&I Broadcast Services Solutions d'automation et de playout radio ; éditeur de logiciels pour la radio (Pays Bas). Pays Bas Mise en relation

MARCONI Solutions d'automation et de playout radio ; éditeur de logiciels pour la radio (Belgique). Belgique Mise en relation

MAXI L’AIR Solutions de voice-tracking ; production audio, habillage d'antenne et voix off ; production audiovisuelle (France). France Mise en relation

Media Technologie Service Solutions d'automation et de playout radio ; éditeur de logiciels pour la radio (France). France Mise en relation

MEDIADN Conseil Gestion de contenus médias ; solutions pour webradios ; production de programmes radio (France). France Mise en relation

MULTICAM Systems Solutions d'automation et de playout radio ; éditeur de logiciels pour la radio ; fabricant d'équipements broadcast (France). France Mise en relation

MultiCast Media GmbH Applications, cms et développement pour les médias ; audio digital et interfaces audio (Allemagne). Allemagne Mise en relation

Music Master Inc. Éditeur américain du logiciel de programmation musicale MusicMaster, utilisé par des radios dans le monde entier. Etats Unis Mise en relation

NEOGROUPE Partenaire PRS/MDS Éditeur français de logiciels pour la radio : gestion d'antenne, téléphonie de studio (NeoSIP), jeux d'antenne et billetterie (NeoWinners). France Mise en relation

NETIA Partenaire PRS/MDS Éditeur français historique de systèmes d'automation et de gestion de contenus audio pour les radios et les groupes médias. France Mise en relation

OmniPlayer Éditeur néerlandais de la solution d'automation radio OmniPlayer, utilisée par de grands réseaux européens. Pays Bas Mise en relation

omny studio Plateforme australienne de gestion et de monétisation de podcasts pour les éditeurs et les radios (groupe Triton Digital). Australie Mise en relation

ON AIR Solutions Gmbh Solutions d'automation et de playout radio ; éditeur de logiciels pour la radio ; applications, cms et développement pour les médias (Allemagne). Allemagne Mise en relation

ON-HERTZ Solutions d'automation et de playout radio ; éditeur de logiciels pour la radio ; accompagnement des radios et des médias (Belgique). Belgique Mise en relation

Open Radio / Audio Research Solutions d'automation et de playout radio ; éditeur de logiciels pour la radio ; audimétrie individuelle portée (France). France Mise en relation

OpenSkyMedia CLUB HF Pros Partenaire PRS/MDS Solutions de production simplifiée pour émissions et podcasts : moins de technique, plus de créativité (donnée éditeur). France Site web

OPNS sa-nv Solutions d'automation et de playout radio ; éditeur de logiciels pour la radio ; services de streaming et de diffusion cloud (Belgique). Belgique Mise en relation

Playlistsolutions Solutions de programmation musicale et d'aide à la playlist pour les radios. Brésil Mise en relation

Pluxbox Radio Manager Solutions d'automation et de playout radio ; éditeur de logiciels pour la radio (Pays Bas). Pays Bas Mise en relation

Prepr Éditeur néerlandais d'un CMS headless utilisé par des médias et radios pour la gestion et la diffusion de contenus. Pays Bas Mise en relation

Progira - Radio Communication Solutions d'automation et de playout radio ; éditeur de logiciels pour la radio (Suède). Suède Mise en relation

R+D.io (padtool) Partenaire PRS/MDS padtool : interaction avec les auditeurs en DAB+ et en ligne (donnée éditeur). France Mise en relation

radio analyzer Applications, cms et développement pour les médias ; conseil et consulting pour la radio et l’audio (Danemark). Danemark Mise en relation

Radio Diffusion System Solutions d'automation et de playout radio ; éditeur de logiciels pour la radio ; développement de solutions numériques pour les médias (France). France Mise en relation

Radio Management Solutions d'automation et de playout radio ; éditeur de logiciels pour la radio (Australie). Australie Mise en relation

RadioDNS Organisation internationale des standards de radio hybride : liaison entre diffusion FM/DAB+ et services IP. Grande Bretagne Mise en relation

RadioKing CLUB HF Solutions Partenaire PRS/MDS Plateforme française de création et de diffusion de radios en ligne : streaming, applications mobiles, site radio et outils d'audience. France Site web

Radioline Agrégateur français de radios et podcasts : distribution des flux vers l'automobile, les enceintes et les plateformes. France Mise en relation

Radioplayer France CLUB HF Solutions Partenaire PRS/MDS Plateforme française de radio hybride portée par les radios : agrégation officielle des flux et présence sur les récepteurs connectés et l'automobile. France Site web

Rcs Europe Partenaire PRS/MDS Filiale européenne (Paris) de RCS : déploiement et support des solutions Zetta, GSelector et Aquira pour les radios francophones et européennes. France Mise en relation

Rcs Sound Software CLUB HF Solutions Premier éditeur mondial de logiciels radio : automation Zetta, programmation musicale GSelector, gestion publicitaire Aquira et solutions cloud. Etats Unis Site web

Rewind Applications, cms et développement pour les médias ; studio de production de podcasts ; outils pour le podcast (France). France Mise en relation

Saooti Solutions d'automation et de playout radio ; éditeur de logiciels pour la radio ; services de streaming et de diffusion cloud (France). France Mise en relation

SatADSL Solutions de diffusion satellite, câble, dab+ et drm ; gestion de contenus médias ; intégration de systèmes broadcast (Belgique). Belgique Mise en relation

Save Diffusion CLUB HF Solutions Partenaire PRS/MDS Distributeur et intégrateur français d'équipements radio (Saint-Étienne) : consoles, codecs, traitement d'antenne et solutions de diffusion FM/DAB+. France Site web

Spreaker Plateforme d'hébergement et de monétisation de podcasts avec outils de création et distribution (groupe Triton). Etats Unis Mise en relation

Stirlitz Media Software Éditeur polonais de logiciels pour la radio : diffusion, enregistrement des antennes et gestion publicitaire. Pologne Mise en relation

StudioCast Solutions d'automation et de playout radio ; éditeur de logiciels pour la radio ; fabricant d'équipements broadcast (France). France Mise en relation

TANIT WEB Solutions d'automation et de playout radio ; éditeur de logiciels pour la radio ; applications, cms et développement pour les médias (Great Britain). Great Britain Mise en relation

Tellers.AI Partenaire PRS/MDS Agent de montage vidéo piloté par conversation, pour produire des vidéos à partir de contenus existants (donnée éditeur). France Mise en relation

Thimeo Audio Technology (Stereo Tool) Partenaire PRS/MDS Éditeur de Stereo Tool : traitement audio logiciel de référence pour la FM, le DAB+ et le streaming. Pays Bas Mise en relation

Tipeee Applications, cms et développement pour les médias ; outils pour le podcast ; marketing du podcast (France). France Mise en relation

Tonio Applications, cms et développement pour les médias (Autriche). Autriche Mise en relation

Vcreative Solutions d'automation et de playout radio ; éditeur de logiciels pour la radio (Etats Unis). Etats Unis Mise en relation

VIZION'R Solutions d'automation et de playout radio ; éditeur de logiciels pour la radio ; audimétrie individuelle portée (France). France Mise en relation

Vox europe Solutions d'automation et de playout radio ; éditeur de logiciels pour la radio (Pays Bas). Pays Bas Mise en relation

VT CONSULT Solutions de voice-tracking ; production audio, habillage d'antenne et voix off ; conseil et consulting pour la radio et l’audio (France). France Mise en relation

Wedel Software Solutions d'automation et de playout radio ; éditeur de logiciels pour la radio (Pays Bas). Pays Bas Mise en relation

WideOrbit Éditeur américain de systèmes de gestion publicitaire et d'automatisation, standard des stations nord-américaines. Etats Unis Mise en relation

WinMedia Partenaire PRS/MDS Éditeur français de solutions d'automation, de gestion de contenus et de visual radio (WinCam, Win AI) pour radios et TV. France Mise en relation

XEBRIS Solutions Éditeur autrichien de solutions logicielles de planification et de gestion pour la radio. Autriche Mise en relation