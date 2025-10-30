La Lettre Pro de la Radio & du Podcast

Ulia et OpenSkyMedia : le morning de Magnum entre dans une nouvelle ère €



Tout commence par un déménagement. Magnum quitte ses anciens locaux pour un studio flambant neuf. Rémy Tanaré, animateur historique de la matinale, et toute l'équipe de Magnum la radio y voient l’occasion de passer à la vitesse supérieure. “Même si je ne suis pas un grand amateur de radio filmée, il paraît que ça se fait. Et puis, ça permet de créer du contenu image en plus du son sur les réseaux sociaux”, confie-t-il. Désormais, quatre caméras 4K scrutent le studio, seize écrans diffusent habillages et logos, et l’animateur peut tout piloter depuis un seul ordinateur. À première vue, cela pourrait ressembler à un plateau télé, mais c’est bien une radio qui vit et respire derrière ces murs lumineux. Le matin, à six heures, la lumière s’allume sur Rémy et son équipe. À l’écran, le décor se teinte de rose pour Octobre Rose ou s’habille aux couleurs des invités. En un clic.
 
Vous pouvez lire les CGS avant de continuer.
Plus d'informations sur cette page : https://www.lalettre.pro/Mentions-legales-RGPD_a14039.html
Déjà inscrit ?
Rémy Tanaré, animateur du morning de Magnum la radio ©Julien Maria
Ulia et OpenSkyMedia : le morning de Magnum entre dans une nouvelle ère
Rédigé le Jeudi 30 Octobre 2025

La Lettre Pro

Abonnez-vous
Connectez-vous
À propos
Logothèque
Contacts
Publicité (Régie interne)

Rubriques d’actualités

Antenne
Industrie
Monétisation
Digital
Le MAG Hebdo

Services gratuits

Lire les petites annonces
Agenda Radio&Audio
Rechercher un article
Recevoir le Mag Hebdo gratuit

Services payants

Déposer une petite annonce (88 €)
CLUB HF Pros (49,90€/mois)
S’abonner au site Lalettre.Pro (29,90€/mois)
S’abonner à la Newsletter quotidienne(2 €/mois)
Boutique
Téléchargements
Copyright © Editions HF 2011-2025 - Tous droits réservés
Contact : +33 (0)5 55 18 03 61 - redaction@lalettre.pro • Mentions légales-RGPD
Plan du site | RSS Syndication