Ulia et OpenSkyMedia : le morning de Magnum entre dans une nouvelle ère



Tout commence par un déménagement. Magnum quitte ses anciens locaux pour un studio flambant neuf. Rémy Tanaré, animateur historique de la matinale, et toute l'équipe de Magnum la radio y voient l’occasion de passer à la vitesse supérieure. “Même si je ne suis pas un grand amateur de radio filmée, il paraît que ça se fait. Et puis, ça permet de créer du contenu image en plus du son sur les réseaux sociaux”, confie-t-il. Désormais, quatre caméras 4K scrutent le studio, seize écrans diffusent habillages et logos, et l’animateur peut tout piloter depuis un seul ordinateur. À première vue, cela pourrait ressembler à un plateau télé, mais c’est bien une radio qui vit et respire derrière ces murs lumineux. Le matin, à six heures, la lumière s’allume sur Rémy et son équipe. À l’écran, le décor se teinte de rose pour Octobre Rose ou s’habille aux couleurs des invités. En un clic.

Rédigé le Jeudi 30 Octobre 2025