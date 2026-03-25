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Mercredi 25 Mars 2026 - 07:45

Susan Larkin prend la direction de RCS Worldwide


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Ce 24 mars, RCS Worldwide a nommé Susan Larkin en tant que Présidente-directrice générale. Forte d’une expérience couvrant 45 marchés et plus de 1 milliard de dollars de revenus chez Audacy, elle prend la tête de l’entreprise avec un objectif centré sur le développement des outils audio, de la mesure et de l’analytics pour les acteurs radio et audio digital.


Susan Larkin, nommée Présidente-directrice générale de RCS Worldwide le 24 mars 2026. Elle supervisait auparavant 45 marchés et plus de 1 milliard de dollars de revenus chez Audacy.
Susan Larkin, nommée Présidente-directrice générale de RCS Worldwide le 24 mars 2026. Elle supervisait auparavant 45 marchés et plus de 1 milliard de dollars de revenus chez Audacy.

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RCS Worldwide a annoncé la nomination de Susan Larkin en tant que Présidente-directrice générale. Cette nomination intervient dans un contexte de développement des technologies dédiées à la création audio, à la media intelligence, à l’analytics musical et aux opérations broadcast. L’entreprise positionne cette arrivée comme un levier pour accélérer l’évolution de ses solutions.
 Susan Larkin a récemment occupé le poste de Chief Operating Officer chez Audacy, où elle supervisait 45 marchés et plus de 1 milliard de dollars de revenus. Elle encadrait également des équipes de contenus couvrant les activités broadcast, digital, podcasting, réseaux et événements live. Cette expérience s’inscrit dans un parcours plus large incluant des fonctions de direction chez Cox Media Group, notamment en tant que Regional Vice President et à la tête des équipes de ventes nationales radio. Son profil combine gestion opérationnelle, structuration de portefeuilles complexes et pilotage basé sur la donnée.

Dans ses nouvelles fonctions, Susan Larkin aura pour mission de renforcer les outils et systèmes destinés à accompagner la croissance des clients de RCS Worldwide. L’accent est mis sur le développement de solutions basées sur des logiques de mesure partagée et sur une approche "cloud-first", visant à améliorer la rapidité d’exécution et la prise de décision dans les environnements radio et audio digital. Cette orientation reflète les enjeux actuels du secteur en matière de data, d’analyse et d’optimisation des opérations.

Des déclarations qui encadrent la stratégie

Mark Gray, CEO de Katz Media Group, auquel Susan Larkin reportera, indique : "Susan est largement respectée dans notre secteur pour sa vision stratégique et sa capacité à diriger des organisations complexes avec constance et détermination. RCS Worldwide est déjà un acteur majeur, et son leadership viendra renforcer cette position de manière significative. Elle a une vision complète de l’évolution de l’audio, de la data et des technologies de diffusion, et l’ensemble du secteur bénéficiera de son analyse".
Susan Larkin déclare : "RCS Worldwide se situe à l’intersection de la création, de l’intelligence, de l’analytics et des opérations, un espace où nous pouvons élargir de manière concrète les possibilités offertes à nos partenaires. Je suis motivée par l’opportunité de réunir ces expertises pour apporter plus de clarté, faciliter des décisions plus éclairées et améliorer les performances des entreprises. Cette organisation a structuré le secteur pendant des décennies, et je suis honorée de contribuer à son prochain chapitre, un chapitre défini par la connexion, l’innovation et un impact mesurable".


Une dirigeante reconnue dans l’écosystème radio

Susan Larkin a reçu le BFOA Leadership Award 2025 et le Alliance for Women in Media Leadership Award 2024. Elle a également été distinguée par Radio Ink, figurant notamment parmi les "Top 40 Most Powerful People in Radio et les Most Influential Women in Radio". Elle a enfin occupé la fonction de Chair du RAB, confirmant son ancrage dans l’écosystème professionnel de la radio et de l’audio digital.

Tags : Audacy, RCS, RCS Europe, RCS Worldwide, Selector, Susan Larkin, Zetta



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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