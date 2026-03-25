Susan Larkin prend la direction de RCS Worldwide

-
Le podcast capte de plus en plus de temps d’écoute dans l’audio numérique
-
[Étude] J-11h55 - Étude SociAudio et impact de l'IA sur le secteur radiophonique
-
Audio sportif : les fans les plus engagés se concentrent sur la radio et les podcasts
-
Les créateurs audio devancent les influenceurs sociaux selon un insight d’Audacy
-
Edison Research mesure la portée hebdomadaire des réseaux de podcasts
Susan Larkin a récemment occupé le poste de Chief Operating Officer chez Audacy, où elle supervisait 45 marchés et plus de 1 milliard de dollars de revenus. Elle encadrait également des équipes de contenus couvrant les activités broadcast, digital, podcasting, réseaux et événements live. Cette expérience s’inscrit dans un parcours plus large incluant des fonctions de direction chez Cox Media Group, notamment en tant que Regional Vice President et à la tête des équipes de ventes nationales radio. Son profil combine gestion opérationnelle, structuration de portefeuilles complexes et pilotage basé sur la donnée.
Des déclarations qui encadrent la stratégie
Mark Gray, CEO de Katz Media Group, auquel Susan Larkin reportera, indique : "Susan est largement respectée dans notre secteur pour sa vision stratégique et sa capacité à diriger des organisations complexes avec constance et détermination. RCS Worldwide est déjà un acteur majeur, et son leadership viendra renforcer cette position de manière significative. Elle a une vision complète de l’évolution de l’audio, de la data et des technologies de diffusion, et l’ensemble du secteur bénéficiera de son analyse".
Susan Larkin déclare : "RCS Worldwide se situe à l’intersection de la création, de l’intelligence, de l’analytics et des opérations, un espace où nous pouvons élargir de manière concrète les possibilités offertes à nos partenaires. Je suis motivée par l’opportunité de réunir ces expertises pour apporter plus de clarté, faciliter des décisions plus éclairées et améliorer les performances des entreprises. Cette organisation a structuré le secteur pendant des décennies, et je suis honorée de contribuer à son prochain chapitre, un chapitre défini par la connexion, l’innovation et un impact mesurable".