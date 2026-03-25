Susan Larkin prend la direction de RCS Worldwide

Mark Gray, CEO de Katz Media Group, auquel Susan Larkin reportera, indique : "Susan est largement respectée dans notre secteur pour sa vision stratégique et sa capacité à diriger des organisations complexes avec constance et détermination. RCS Worldwide est déjà un acteur majeur, et son leadership viendra renforcer cette position de manière significative. Elle a une vision complète de l’évolution de l’audio, de la data et des technologies de diffusion, et l’ensemble du secteur bénéficiera de son analyse".

Susan Larkin déclare : "RCS Worldwide se situe à l’intersection de la création, de l’intelligence, de l’analytics et des opérations, un espace où nous pouvons élargir de manière concrète les possibilités offertes à nos partenaires. Je suis motivée par l’opportunité de réunir ces expertises pour apporter plus de clarté, faciliter des décisions plus éclairées et améliorer les performances des entreprises. Cette organisation a structuré le secteur pendant des décennies, et je suis honorée de contribuer à son prochain chapitre, un chapitre défini par la connexion, l’innovation et un impact mesurable".

