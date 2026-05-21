L'INSIGHT s'installe avec RCS Europe

Le principe est simple. Chaque début de mois, La Lettre Pro publie un PDF qui restitue les trente jours précédents en dix pages : articles les plus lus, grandes thématiques, KPIs d'audience, conseils ciblés par catégorie, nominations et signaux faibles. Une synthèse pensée pour les pros qui n'ont pas le temps d'éplucher deux cents articles par mois mais qui veulent garder la vue d'ensemble. "Notre idée, c'est de proposer chaque mois une lecture transversale de l'actualité radio, podcast et audio, dans un format qui se lit en quinze minutes et qui se garde", explique Philippe Chapot, directeur de la publication.

Lancement officiel : septembre 2026, avec un numéro consacré à août. Mais les deux premiers exemplaires sont déjà en ligne. Et ils donnent le ton.