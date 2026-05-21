L'INSIGHT s'installe avec RCS Europe

Après deux numéros pilotes en mars et avril, La Lettre Pro de la Radio installe son nouveau rendez-vous mensuel : l'INSIGHT du Mois. À partir de septembre 2026, chaque début de mois, un PDF de dix pages livrera une lecture transversale du mois écoulé sur la radio, le podcast et l'audio digital, top des articles les plus lus, thématiques majeures, signaux faibles, nominations, panorama international et conseils par catégorie de radio. Pour roder la formule et écouter ses lecteurs, la rédaction offre tous les numéros à l'ensemble des professionnels jusqu'à fin juillet. Présentation.
Le bilan, chaque mois
Le principe est simple. Chaque début de mois, La Lettre Pro publie un PDF qui restitue les trente jours précédents en dix pages : articles les plus lus, grandes thématiques, KPIs d'audience, conseils ciblés par catégorie, nominations et signaux faibles. Une synthèse pensée pour les pros qui n'ont pas le temps d'éplucher deux cents articles par mois mais qui veulent garder la vue d'ensemble. "Notre idée, c'est de proposer chaque mois une lecture transversale de l'actualité radio, podcast et audio, dans un format qui se lit en quinze minutes et qui se garde", explique Philippe Chapot, directeur de la publication.
Lancement officiel : septembre 2026, avec un numéro consacré à août. Mais les deux premiers exemplaires sont déjà en ligne. Et ils donnent le ton.
Lancement officiel : septembre 2026, avec un numéro consacré à août. Mais les deux premiers exemplaires sont déjà en ligne. Et ils donnent le ton.
Mars et avril, mode d'emploi
L'INSIGHT de mars 2026 a posé les fondations : dix pages de synthèse, six thématiques, un TOP 10 cliquable, des recommandations par catégorie de radio. Le numéro d'avril 2026 prolonge la mécanique avec un angle dominant, le DAB+ accélère, et 227 172 vues cumulées sur le mois. Cinq articles du TOP 10 traitent directement du déploiement numérique : TDF qui active près de 50 émetteurs supplémentaires, RMC qui consolide le Nord et l'Ouest, towerCast qui allume Cherbourg, l'Arcom qui y ouvre 25 fréquences. La troisième vague EAR de Médiamétrie y est aussi décortiquée et France Inter y apparaît comme la première radio de France en numérique. Chaque numéro met aussi en avant les signaux faibles. En avril, l'arrivée de Skyrock sur Samsung TV Plus, le partenariat Radioplayer/XPENG dans la voiture connectée, ou les tensions autour de la réorganisation des fréquences portée par Radio France ont retenu l'attention de la rédaction.
Offert jusqu'en juillet
Avant le lancement officiel, La Lettre Pro fait un choix éditorial assumé : tous les numéros de l'INSIGHT sont offerts jusqu'à fin juillet 2026, sans abonnement et sans restriction. L'idée n'est pas commerciale, elle est rédactionnelle. C'est un appel ouvert aux remarques, aux compléments, aux angles que la rédaction aurait manqués. "Nous voulons que ce mensuel soit utile aux pros, pas seulement informatif. Nous comptons donc sur leurs retours pour ajuster le contenu, les KPIs et l'angle de chaque numéro", précise Brulhatour le rédacteur en chef.
RCS Europe, premier partenaire
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INSIGHT by La Lettre Pro de la Radio — Avril 2026
Depuis le numéro d'avril 2026, l'INSIGHT bénéficie d'un premier soutien : RCS Europe, filiale du leader mondial des solutions logicielles pour la radio, connue pour Selector, Zetta, GSelector ou RCS News. Le logo apparaît sur la vignette de chaque numéro et dans le PDF. "RCS Europe a cru en nous dès le démarrage du site LaLettre.pro en 2013. Avoir RCS Europe à nos côtés dès le démarrage est un signal fort sur la légitimité de la démarche, et un soutien concret pour faire vivre cette publication dans la durée", relate Philippe Chapot.
D'autres sociétés du secteur audio, radio et podcast peuvent rejoindre l'aventure. Les entreprises intéressées par un partenariat ou un sponsoring d'un prochain numéro peuvent se manifester à la même adresse : redaction@lalettre.pro .
D'autres sociétés du secteur audio, radio et podcast peuvent rejoindre l'aventure. Les entreprises intéressées par un partenariat ou un sponsoring d'un prochain numéro peuvent se manifester à la même adresse : redaction@lalettre.pro .
Un rendez-vous pris
La rentrée 2026 sera celle d'un nouveau format chez La Lettre Pro. Un mensuel qui ne remplace pas l'actualité quotidienne du site ou le Mag Hebdo, mais qui prend le temps, à intervalle régulier, de tirer le fil de ce que le mois a dit, pour aider chaque pro de la radio, du podcast et de l'audio digital à mieux décider. Et qui, pour quelques mois encore, appartient surtout à ses lecteurs.