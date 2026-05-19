L'Arcom veut achever la transition numérique de la radio

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Le président de l’Arcom, Martin Ajdari, a présenté ce mardi matin le projet stratégique 2026-2028 du régulateur. Après quatre années marquées par la fusion CSA et de l'Hadopi, l’Autorité entend poursuivre sa transformation autour de trois axes : la protection des publics dans l’espace audiovisuel et numérique, la garantie d’un accès à une information fiable et pluraliste, ainsi que le soutien au financement de la création et à la compétitivité des acteurs audiovisuels français.
Dans ce document, l’Arcom met particulièrement en avant la radio et l’audio numérique à travers l’objectif 12 intitulé "Accompagner la transition numérique de la radio". Le régulateur y rappelle que la radio demeure un "média de la confiance et de la proximité" occupant "une place essentielle dans l’accès de nos concitoyens à l’information et à la diversité culturelle".
Le DAB+ au centre de la stratégie radio
L’Arcom souligne que les éditeurs radio ont engagé "depuis plusieurs années des investissements inédits pour transformer leur modèle et amplifier l’audience du média dans un contexte de convergence des usages audiovisuels et numériques". Dans ce cadre, le régulateur affirme vouloir poursuivre "une stratégie volontariste et ambitieuse" afin "d’accompagner la transition numérique de la radio, garantir l’universalité de son accès et la pérennité de son modèle".
Le projet stratégique prévoit la poursuite du déploiement du DAB+ avec des travaux de replanification des fréquences menés en lien avec les administrations concernées et les radios, "en particulier locales et associatives". L’objectif affiché est de mieux faire coïncider les zones de diffusion en DAB+ avec les bassins d’audience et de chalandise des acteurs locaux.
L’Arcom indique également vouloir travailler, avec l’association Ensemble pour le DAB+, à une mesure renforcée de "la notoriété, de l’équipement, de l’audience et des coûts de diffusion du DAB+". Ces travaux doivent permettre de définir "la trajectoire et les modalités économiques, juridiques et techniques permettant d’achever la transition numérique de la radio". Le régulateur précise que cette démarche doit permettre aux pouvoirs publics de prendre "les dispositions juridiques et les mesures de soutien adéquates".
La question de la double diffusion FM/DAB+
Dans son diagnostic du secteur, l’Arcom insiste sur les fragilités économiques du média radio. Le document souligne que les éditeurs "doivent faire face dans la durée aux coûts de double diffusion en FM et en DAB+ alors même que leur équilibre économique est fragilisé par l’érosion du marché publicitaire". Le régulateur rappelle également que les recettes publicitaires de la télévision et de la radio ont diminué de 21% en dix ans sur les espaces linéaires, depuis 2015.
Pour répondre à cette problématique, l’Arcom souhaite contribuer à "la généralisation d’un mécanisme ciblé et borné dans le temps de soutien à la double diffusion FM/DAB+".
Modernisation du cadre législatif radio
Le projet stratégique prévoit également une modernisation du cadre réglementaire applicable au média radio. L’Arcom évoque plusieurs chantiers, notamment "la mise en place d’un système alternatif aux mentions légales", les "obligations d’équipements et de protection numérique du média" ainsi que la "simplification des modalités de gestion des fréquences pour accélérer le déploiement du DAB+".
Le régulateur inscrit aussi ses ambitions dans un cadre européen. Il indique vouloir agir au sein du Comité européen pour les services de médias afin de garantir "la réception universelle et la visibilité de la radio", notamment dans le cadre du Digital Networks Act et de la directive "Services de médias audiovisuels".
Podcasts et données audio ouvertes
Au-delà de la diffusion hertzienne numérique, l’Arcom intègre également les usages audio numériques dans sa stratégie. Le document prévoit de poursuivre "dans la concertation les études permettant la production de données ouvertes sur l’offre et l’écoute des programmes audio". Selon l’Autorité, ces données devront être exploitables "pour le public, les organisations professionnelles et les acteurs de la diffusion" afin "d’accompagner le développement de l’offre native de podcasts et la défense des droits des professionnels qui y concourent".
Une couverture DAB+ à près de 66% fin 2025
L’Arcom rappelle que le déploiement du DAB+ continue de progresser sur le territoire. Son projet stratégique indique que "près de 66% de la population métropolitaine" était couverte par le DAB+ à la fin de l’année 2025. Le régulateur considère que la radio conserve un rôle stratégique, notamment "pour l’information du public, l’animation culturelle des territoires et de la vie locale", mais aussi "pour la communication en temps de crise, eu égard à sa résilience et à ses atouts en matière de souveraineté".
L’ensemble de ces orientations doit désormais structurer l’action de l’Arcom jusqu’en 2028, avec une priorité clairement affichée : accompagner l’achèvement de la transition numérique du média radio dans un environnement économique et technologique en mutation.