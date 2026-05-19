L'Arcom veut achever la transition numérique de la radio

L’Arcom souligne que les éditeurs radio ont engagé "depuis plusieurs années des investissements inédits pour transformer leur modèle et amplifier l’audience du média dans un contexte de convergence des usages audiovisuels et numériques". Dans ce cadre, le régulateur affirme vouloir poursuivre "une stratégie volontariste et ambitieuse" afin "d’accompagner la transition numérique de la radio, garantir l’universalité de son accès et la pérennité de son modèle".

Le projet stratégique prévoit la poursuite du déploiement du DAB+ avec des travaux de replanification des fréquences menés en lien avec les administrations concernées et les radios, "en particulier locales et associatives". L’objectif affiché est de mieux faire coïncider les zones de diffusion en DAB+ avec les bassins d’audience et de chalandise des acteurs locaux.

L’Arcom indique également vouloir travailler, avec l’association Ensemble pour le DAB+, à une mesure renforcée de "la notoriété, de l’équipement, de l’audience et des coûts de diffusion du DAB+". Ces travaux doivent permettre de définir "la trajectoire et les modalités économiques, juridiques et techniques permettant d’achever la transition numérique de la radio". Le régulateur précise que cette démarche doit permettre aux pouvoirs publics de prendre "les dispositions juridiques et les mesures de soutien adéquates".

