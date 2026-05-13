En Suisse, RedLine Radio ouvre son antenne aux futurs chroniqueurs

Avec la RedLine Academy, RedLine Radio souhaite créer un espace d’expression destiné aux personnes souhaitant découvrir l’univers de la chronique radio. La station associative suisse, présente en ligne et sur le DAB+ dans l’arc lémanique depuis 2018, propose depuis février 2026 une émission mensuelle d’une heure entièrement consacrée à la découverte de nouveaux profils. Chaque participant intervient à travers deux chroniques de quatre minutes.
La première prend la forme d’une carte blanche tandis que la seconde repose sur un thème imposé renouvelé à chaque émission, avec des sujets comme "star system", "sportez-vous bien" ou encore "radio libre". Le programme intègre également un "mot-clé mystère", communiqué au début de l’émission et que les candidats doivent intégrer dans leur chronique. La station présente cette mécanique comme une manière d’ajouter une dimension d’improvisation à l’exercice radiophonique.
La première prend la forme d’une carte blanche tandis que la seconde repose sur un thème imposé renouvelé à chaque émission, avec des sujets comme "star system", "sportez-vous bien" ou encore "radio libre". Le programme intègre également un "mot-clé mystère", communiqué au début de l’émission et que les candidats doivent intégrer dans leur chronique. La station présente cette mécanique comme une manière d’ajouter une dimension d’improvisation à l’exercice radiophonique.
Une logique de transmission portée par l’équipe de la station
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À l’issue de chaque émission, aucun classement ni notation ne sont prévus. Les participants reçoivent en revanche des retours individualisés formulés par Alex Wasem, fondateur et directeur d’antenne de RedLine Radio, et Kawenzo, tous deux impliqués dans la radio associative. La station indique que ces échanges prennent la forme de conseils "constructifs et bienveillants". Le projet a été imaginé par Christophe Cudennec, chroniqueur sur l’antenne de RedLine Radio, qui assure également la production de l’émission. À travers cette initiative, la radio développe un format centré sur la découverte de nouvelles voix et l’apprentissage des codes de l’antenne dans un environnement de diffusion mêlant radio numérique DAB+ et distribution en ligne.