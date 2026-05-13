En Suisse, RedLine Radio ouvre son antenne aux futurs chroniqueurs

À l’issue de chaque émission, aucun classement ni notation ne sont prévus. Les participants reçoivent en revanche des retours individualisés formulés par Alex Wasem, fondateur et directeur d’antenne de RedLine Radio, et Kawenzo, tous deux impliqués dans la radio associative. La station indique que ces échanges prennent la forme de conseils "constructifs et bienveillants". Le projet a été imaginé par Christophe Cudennec, chroniqueur sur l’antenne de RedLine Radio, qui assure également la production de l’émission. À travers cette initiative, la radio développe un format centré sur la découverte de nouvelles voix et l’apprentissage des codes de l’antenne dans un environnement de diffusion mêlant radio numérique DAB+ et distribution en ligne.