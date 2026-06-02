Les avancées techniques du DAB+ au programme du workshop ABU-ASBU-WorldDAB

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Le WorldDAB, l’ABU et l’ASBU annoncent l’organisation d’un workshop technique consacré au DAB+ du 20 au 22 juillet 2026. Organisé sous la forme d’un webinar en ligne, l’événement se déroulera chaque matin avec des sessions programmées à 08h00 UTC, 09h00 BST, 10h00 CEST, 16h00 MYT et 18h00 AEST pour Sydney. Cette édition 2026 portera le titre "DAB+: Proven economics with continuous technical innovation".
Ce workshop annuel réunira des experts de l’industrie afin de partager informations techniques, retours d’expérience et recommandations autour des réseaux et systèmes DAB+. Selon les organisateurs, l’objectif est d’apporter "des conseils et des informations utiles aux pays développant des réseaux DAB+" tout en donnant aux participants un accès direct à des spécialistes impliqués dans la planification et le déploiement des infrastructures de radio numérique.
Ce workshop annuel réunira des experts de l’industrie afin de partager informations techniques, retours d’expérience et recommandations autour des réseaux et systèmes DAB+. Selon les organisateurs, l’objectif est d’apporter "des conseils et des informations utiles aux pays développant des réseaux DAB+" tout en donnant aux participants un accès direct à des spécialistes impliqués dans la planification et le déploiement des infrastructures de radio numérique.
Un workshop destiné aux acteurs techniques et opérationnels
Ce webinar s’adresse aux professionnels impliqués dans la mise en œuvre et l’exploitation des réseaux de radio numérique terrestre. Les organisateurs précisent que l’événement réunira aussi bien des profils techniques que des responsables opérationnels participant au développement des systèmes DAB+. Les sessions traiteront des différents aspects liés à "la mise en place et l’exploitation de réseaux de radio numérique DAB+". Le WorldDAB indique également que les vidéos des précédentes éditions restent accessibles via sa chaîne YouTube, tandis que les présentations techniques peuvent être téléchargées depuis les pages dédiées à chaque workshop annuel.
Cette nouvelle édition s’inscrit dans la continuité des initiatives menées conjointement par WorldDAB, l’ABU et l’ASBU pour accompagner le développement international de la radio numérique DAB+.
Cette nouvelle édition s’inscrit dans la continuité des initiatives menées conjointement par WorldDAB, l’ABU et l’ASBU pour accompagner le développement international de la radio numérique DAB+.