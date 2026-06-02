Les avancées techniques du DAB+ au programme du workshop ABU-ASBU-WorldDAB

Ce webinar s’adresse aux professionnels impliqués dans la mise en œuvre et l’exploitation des réseaux de radio numérique terrestre. Les organisateurs précisent que l’événement réunira aussi bien des profils techniques que des responsables opérationnels participant au développement des systèmes DAB+. Les sessions traiteront des différents aspects liés à "la mise en place et l’exploitation de réseaux de radio numérique DAB+". Le WorldDAB indique également que les vidéos des précédentes éditions restent accessibles via sa chaîne YouTube, tandis que les présentations techniques peuvent être téléchargées depuis les pages dédiées à chaque workshop annuel.

Cette nouvelle édition s’inscrit dans la continuité des initiatives menées conjointement par WorldDAB, l’ABU et l’ASBU pour accompagner le développement international de la radio numérique DAB+.