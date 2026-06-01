Le festival "Écoute que coûte" remet la radio et l’écoute collective au centre des échanges

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Organisé par le collectif du même nom réunissant radios associatives, journalistes, créateurs sonores, associations et compagnie de théâtre, le rendez-vous entend valoriser la diversité des formes audio contemporaines à travers des écoutes collectives, des ateliers de création radiophonique, des rencontres et plusieurs spectacles. Le festival démarrera le 1er juillet dès 10h au Jardin des Vertueux à Amiens avec une rencontre annuelle entre radios de la FRANF autour du thème "Journalisme et radios associatives". Les échanges porteront notamment sur la déontologie, le statut des journalistes et la convention collective.
Le lancement officiel se déroulera ensuite les 3 et 4 juillet 2026 au Théâtre de l’Aventure à Hem autour de la thématique "Faites du bruit pour résister". Un appel à création radiophonique est lancé pour des productions de 5 minutes maximum diffusées dans La Boite So Nord pendant les deux journées.
Le lancement officiel se déroulera ensuite les 3 et 4 juillet 2026 au Théâtre de l’Aventure à Hem autour de la thématique "Faites du bruit pour résister". Un appel à création radiophonique est lancé pour des productions de 5 minutes maximum diffusées dans La Boite So Nord pendant les deux journées.
Ateliers audio, écoutes collectives et radio live au programme
Le programme 2026 met particulièrement en avant les pratiques audio et radiophoniques indépendantes. Deux ateliers consacrés au logiciel de montage Reaper seront proposés le vendredi 3 juillet de 10h à 12h puis dans une version approfondie l’après-midi avec Jérôme Bailly de Radio Scarpe Sensée et Luc Chadaine de Radio PFM. Le même jour à 18h, la réalisatrice et productrice Aurélie Sfez, connue notamment pour ses documentaires sur France Inter, France Culture, Radio Nova, Arte et pour la "Grande Traversée" "Hildegarde de Bingen, génie cosmique", proposera une séance d’écoute collective à partir de ses archives sonores.
Le festival accueillera également plusieurs propositions mêlant spectacle vivant et écriture audio comme "Les Podacastières" le 3 juillet à 20h30 ou encore "Dis t’as pensé à éteindre la radio ?" d’Annabelle Brouard et Olivier Minot le 4 juillet à 20h30. Ce "radio live & love" interrogera notamment la place actuelle de la radio, du podcast et de la FM à travers une création mêlant humour, culture radio et récit sonore.
Le samedi 4 juillet, un atelier de prise de son urbaine organisé avec Radio Scarpe Sensée permettra aussi aux participants d’expérimenter différents micros et capteurs sonores afin d’écouter la ville "au-delà de la pollution sonore".
Le festival accueillera également plusieurs propositions mêlant spectacle vivant et écriture audio comme "Les Podacastières" le 3 juillet à 20h30 ou encore "Dis t’as pensé à éteindre la radio ?" d’Annabelle Brouard et Olivier Minot le 4 juillet à 20h30. Ce "radio live & love" interrogera notamment la place actuelle de la radio, du podcast et de la FM à travers une création mêlant humour, culture radio et récit sonore.
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