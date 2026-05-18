L'IBC ouvre ses inscriptions avec un salon "Future Tech" agrandi de 30%

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L'IBC annonce l’ouverture des inscriptions pour son édition 2026, qui se déroulera du 11 au 14 septembre au RAI Amsterdam. L’événement réunira les acteurs internationaux des médias, du divertissement et des technologies autour de quatre journées consacrées aux rencontres professionnelles, aux démonstrations technologiques et aux échanges sectoriels. Selon les organisateurs, IBC2026 accueillera exposants, intervenants et visiteurs issus de plus de 170 pays.
Michael Crimp, directeur général d’IBC, déclare : "L'IBC 2026 intervient à un moment décisif pour l’industrie mondiale des médias et du divertissement. Dans un marché où les entreprises accordent une importance croissante à des échanges pertinents et à une véritable valeur business, l'IBC constitue un point de rencontre véritablement international où les idées avancent, les partenariats prennent forme et l’innovation se concrétise, créant ainsi des moments qui comptent pour l’industrie".
Michael Crimp, directeur général d’IBC, déclare : "L'IBC 2026 intervient à un moment décisif pour l’industrie mondiale des médias et du divertissement. Dans un marché où les entreprises accordent une importance croissante à des échanges pertinents et à une véritable valeur business, l'IBC constitue un point de rencontre véritablement international où les idées avancent, les partenariats prennent forme et l’innovation se concrétise, créant ainsi des moments qui comptent pour l’industrie".
Intelligence artificielle, cloud et cybersécurité au programme
L’édition 2026 mettra en avant plusieurs thématiques technologiques, notamment l’intelligence artificielle, les workflows cloud-native, la provenance des contenus, la cybersécurité, les expériences immersives, la 5G privée, la durabilité et les outils de production de nouvelle génération. Le programme comprendra des démonstrations, conférences, panels et événements de networking destinés aux acteurs internationaux des médias et des technologies.
La conférence IBC 2026 accueillera également des intervenants internationaux autour de sujets liés à l’IA appliquée à la création, à l’évolution des usages des audiences, aux nouveaux modèles économiques et aux enjeux de confiance dans les médias. Le salon accueillera aussi le programme "IBC Technical Papers", consacré à la recherche appliquée et aux problématiques technologiques du secteur média.
La conférence IBC 2026 accueillera également des intervenants internationaux autour de sujets liés à l’IA appliquée à la création, à l’évolution des usages des audiences, aux nouveaux modèles économiques et aux enjeux de confiance dans les médias. Le salon accueillera aussi le programme "IBC Technical Papers", consacré à la recherche appliquée et aux problématiques technologiques du secteur média.
Un "Future Tech" étendu de 30% en 2026
Présenté comme l’un des espaces les plus dynamiques du salon, "Future Tech", installé dans le Hall 14, sera 30% plus grand qu’en 2025. L'IBC indique que les réservations progressent fortement d’une année sur l’autre pour cet espace consacré aux technologies émergentes, aux start-up, aux scale-up, aux projets collaboratifs et aux nouveaux talents. Parmi les nouveautés annoncées figure une "Start-Up Zone" qui rassemblera entre 30 et 40 entreprises émergentes. L’espace accueillera également l’"IBC Talent Programme", le "Hackfest" ainsi que plusieurs initiatives dédiées aux créateurs.
Google sera également présent dans le Hall 5 au sein de l’espace "Content Everywhere", consacré aux technologies de diffusion multi-plateformes et multi-devices. L'IBC indique par ailleurs que plusieurs groupes technologiques augmentent leur présence sur le salon, notamment Avid, EVS, MediaKind, NEP, Prime Focus, Riedel, TVU Networks et Vizrt. Plus de 50 entreprises participeront à IBC pour la première fois, parmi lesquelles Barco, Leica, Muybridge et Rakuten.
Les organisateurs indiquent que cette édition devrait atteindre au moins 44 000 mètres carrés d’espace d’exposition. À ce stade, 42 000 mètres carrés sont déjà réservés...
Google sera également présent dans le Hall 5 au sein de l’espace "Content Everywhere", consacré aux technologies de diffusion multi-plateformes et multi-devices. L'IBC indique par ailleurs que plusieurs groupes technologiques augmentent leur présence sur le salon, notamment Avid, EVS, MediaKind, NEP, Prime Focus, Riedel, TVU Networks et Vizrt. Plus de 50 entreprises participeront à IBC pour la première fois, parmi lesquelles Barco, Leica, Muybridge et Rakuten.
Les organisateurs indiquent que cette édition devrait atteindre au moins 44 000 mètres carrés d’espace d’exposition. À ce stade, 42 000 mètres carrés sont déjà réservés...