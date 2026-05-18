L'IBC ouvre ses inscriptions avec un salon "Future Tech" agrandi de 30%

Présenté comme l’un des espaces les plus dynamiques du salon, "Future Tech", installé dans le Hall 14, sera 30% plus grand qu’en 2025. L'IBC indique que les réservations progressent fortement d’une année sur l’autre pour cet espace consacré aux technologies émergentes, aux start-up, aux scale-up, aux projets collaboratifs et aux nouveaux talents. Parmi les nouveautés annoncées figure une "Start-Up Zone" qui rassemblera entre 30 et 40 entreprises émergentes. L’espace accueillera également l’"IBC Talent Programme", le "Hackfest" ainsi que plusieurs initiatives dédiées aux créateurs.

Google sera également présent dans le Hall 5 au sein de l’espace "Content Everywhere", consacré aux technologies de diffusion multi-plateformes et multi-devices. L'IBC indique par ailleurs que plusieurs groupes technologiques augmentent leur présence sur le salon, notamment Avid, EVS, MediaKind, NEP, Prime Focus, Riedel, TVU Networks et Vizrt. Plus de 50 entreprises participeront à IBC pour la première fois, parmi lesquelles Barco, Leica, Muybridge et Rakuten.

Les organisateurs indiquent que cette édition devrait atteindre au moins 44 000 mètres carrés d’espace d’exposition. À ce stade, 42 000 mètres carrés sont déjà réservés...