À Londres, The Podcast Show veut dépasser la logique des téléchargements

Selon les organisateurs, l’un des enjeux centraux du marché du podcast concerne désormais la capacité des créateurs à transformer des auditeurs passifs en communautés engagées. Cette problématique traversera plusieurs sessions du programme 2026. Une table ronde intitulée "From a Following to a Fandom" analysera les stratégies permettant de convertir une audience en communauté active. Les discussions porteront sur l’engagement à long terme, la fidélité des auditeurs et les opportunités commerciales qui dépassent les formats publicitaires classiques.

Les organisateurs soulignent également que plusieurs sessions exploreront les nouvelles formes de monétisation du podcast au-delà des seuls spots publicitaires, dans un contexte où les créateurs cherchent à diversifier leurs revenus et à renforcer leurs relations directes avec les audiences.