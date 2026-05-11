À Londres, The Podcast Show veut dépasser la logique des téléchargements

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Selon les organisateurs, l’un des enjeux centraux du marché du podcast concerne désormais la capacité des créateurs à transformer des auditeurs passifs en communautés engagées. Cette problématique traversera plusieurs sessions du programme 2026. Une table ronde intitulée "From a Following to a Fandom" analysera les stratégies permettant de convertir une audience en communauté active. Les discussions porteront sur l’engagement à long terme, la fidélité des auditeurs et les opportunités commerciales qui dépassent les formats publicitaires classiques.
Les organisateurs soulignent également que plusieurs sessions exploreront les nouvelles formes de monétisation du podcast au-delà des seuls spots publicitaires, dans un contexte où les créateurs cherchent à diversifier leurs revenus et à renforcer leurs relations directes avec les audiences.
Les organisateurs soulignent également que plusieurs sessions exploreront les nouvelles formes de monétisation du podcast au-delà des seuls spots publicitaires, dans un contexte où les créateurs cherchent à diversifier leurs revenus et à renforcer leurs relations directes avec les audiences.
Une nouvelle scène dédiée aux modèles "creator-first"
Parmi les nouveautés annoncées pour ce nouveau Podcast Show figure la "Creator First Stage", animée par l’agence Arcade, spécialisée dans le management de créateurs. Cette nouvelle scène doit aborder le podcast à travers le prisme des activités construites autour des créateurs plutôt qu’à travers des modèles traditionnels d’édition ou de diffusion. Les organisateurs expliquent que cette évolution reflète l’importance croissante des animateurs et producteurs capables de développer des communautés directes et des modèles de monétisation diversifiés. Cette orientation traduit également les transformations du marché du podcast, où la relation entre les talents audio et leurs audiences devient un élément structurant des stratégies de développement.
Le long format toujours présent dans les usages d’écoute
Une autre session, intitulée "Attention Spans are Shrinking, Or Are They?", reviendra sur l’évolution des comportements d’écoute et la question de l’attention des publics. Les échanges doivent examiner si les audiences perdent réellement leur capacité à consommer des contenus longs ou si elles deviennent simplement plus sélectives dans le choix des programmes auxquels elles consacrent du temps Les organisateurs précisent que cette discussion remettra en question l’idée selon laquelle les formats courts seraient systématiquement plus efficaces, alors que les podcasts long format continuent d’enregistrer des écoutes soutenues.