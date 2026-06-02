Casablanca accueille une nouvelle édition des Casablanca Broadcast Days

Les Casablanca Broadcast Days annoncent la présence de 55 exposants et un programme comprenant 12 formations et ateliers. L’événement entend réunir les acteurs de l’écosystème audiovisuel, de la radio et de l’audio digital autour des enjeux liés aux infrastructures, à la diffusion et aux évolutions technologiques du secteur.

Le mardi 9 juin débutera par un accueil et un petit déjeuner de 09h à 10h. La cérémonie d’ouverture se tiendra ensuite de 10h à 11h avant une conférence programmée de 11h à midi sur le thème "Projets d’infrastructure AV au Maroc à l’horizon 2030". L’après-midi du premier jour sera consacré à l’ouverture de l’exposition. L’"Exhibition Area Opening" se déroulera de 13h à 16h et permettra aux visiteurs de découvrir les solutions présentées par les 55 exposants présents sur le salon. La journée s’achèvera par la fermeture du salon entre 16h et 18h.

