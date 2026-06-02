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Mardi 2 Juin 2026 - 06:45

Casablanca accueille une nouvelle édition des Casablanca Broadcast Days


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Les Casablanca Broadcast Days reviendront les 9 et 10 juin 2026 au Double Tree by Hilton de Casablanca autour du thème "Les grands chantiers AV structurants du Maroc". Après avoir accueilli 1 050 visiteurs en 2025, l’événement réunira 55 exposants et proposera 12 formations et ateliers. Le programme s’articulera autour d’une conférence consacrée aux infrastructures audiovisuelles à l’horizon 2030, d’une zone d’exposition et de plusieurs sessions techniques.



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Les Casablanca Broadcast Days annoncent la présence de 55 exposants et un programme comprenant 12 formations et ateliers. L’événement entend réunir les acteurs de l’écosystème audiovisuel, de la radio et de l’audio digital autour des enjeux liés aux infrastructures, à la diffusion et aux évolutions technologiques du secteur.
Le mardi 9 juin débutera par un accueil et un petit déjeuner de 09h à 10h. La cérémonie d’ouverture se tiendra ensuite de 10h à 11h avant une conférence programmée de 11h à midi sur le thème "Projets d’infrastructure AV au Maroc à l’horizon 2030". L’après-midi du premier jour sera consacré à l’ouverture de l’exposition. L’"Exhibition Area Opening" se déroulera de 13h à 16h et permettra aux visiteurs de découvrir les solutions présentées par les 55 exposants présents sur le salon. La journée s’achèvera par la fermeture du salon entre 16h et 18h.


La fermeture du salon interviendra le mercredi 10 juin 2026 de 17h00 à 18h00, clôturant deux journées d’échanges consacrées aux enjeux audiovisuels du Maroc. Avec 1 050 visiteurs enregistrés en 2025, 55 exposants annoncés pour 2026 ainsi que 12 formations et ateliers, les Casablanca Broadcast Days poursuivent leur développement autour des problématiques d’infrastructures, de diffusion et d’innovation qui concernent les acteurs de la radio et de l’audio digital.

Infos et inscriptions : ICI

Tags : Afrique, Casablanca, Casablanca Broadcast Days, événement



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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