Les radios associatives au cœur d’un colloque parlementaire à l’Assemblée nationale

Le programme débutera entre 15h et 15h30 par un accueil et une ouverture assurés par Denis Masséglia et plusieurs représentants institutionnels. Une première table ronde se déroulera de 15h30 à 16h15 autour du thème : "Les radios associatives, acteurs utiles à la vie démocratique des territoires". Parmi les intervenants annoncés figurent Pierre-Louis Dupret pour Radio Laser et Nina Beltram pour CANAL B aux côtés de personnalités qualifiées et d’élus de territoire.

La seconde table ronde, programmée de 16h15 à 17h00, portera sur la question : "Quelles conditions de pérennité pour les radios associatives ?". Cette séquence réunira notamment les coprésidents Jean-Marc Courèges-Cénac pour la CNRA et Sylvain Delfau pour le SNRL, ainsi que des représentants de la DGMIC et plusieurs parlementaires.

