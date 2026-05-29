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Vendredi 29 Mai 2026 - 08:20

Les radios associatives au cœur d’un colloque parlementaire à l’Assemblée nationale


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L’Assemblée nationale accueillera ce 3 juin 2026 un colloque consacré à l’avenir des radios associatives à l’initiative du député Denis Masséglia, rapporteur spécial du budget "Médias, livre et industries culturelles". Organisé avec l’Association Les Locales, l’événement réunira représentants institutionnels, radios associatives, parlementaires et acteurs du secteur autour des enjeux de financement, de pérennité et de rôle démocratique des radios locales.



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Le colloque intervient après "deux années de mobilisation pour préserver le Fonds de Soutien à l’Expression Radiophonique (FSER)". Les organisateurs indiquent que cette rencontre doit permettre de mettre en avant le rôle des radios associatives dans le paysage médiatique, la vie démocratique et l’animation des territoires. Le programme prévoit également des échanges autour des actions menées par les radios locales dans les domaines de l’éducation aux médias, de l’action culturelle et de l’information de proximité.
Les organisateurs souhaitent aussi mettre en avant l’impact des radios associatives sur le lien social, la vitalité démocratique locale et l’engagement citoyen, tout en ouvrant une réflexion sur les conditions de pérennité du secteur face aux "défis budgétaires et réglementaires actuels".


Deux tables rondes autour du rôle des radios locales

Le programme débutera entre 15h et 15h30 par un accueil et une ouverture assurés par Denis Masséglia et plusieurs représentants institutionnels. Une première table ronde se déroulera de 15h30 à 16h15 autour du thème : "Les radios associatives, acteurs utiles à la vie démocratique des territoires". Parmi les intervenants annoncés figurent Pierre-Louis Dupret pour Radio Laser et Nina Beltram pour CANAL B aux côtés de personnalités qualifiées et d’élus de territoire.
La seconde table ronde, programmée de 16h15 à 17h00, portera sur la question : "Quelles conditions de pérennité pour les radios associatives ?". Cette séquence réunira notamment les coprésidents Jean-Marc Courèges-Cénac pour la CNRA et Sylvain Delfau pour le SNRL, ainsi que des représentants de la DGMIC et plusieurs parlementaires.


Une conclusion institutionnelle et des inscriptions obligatoires

La conclusion de l’événement est prévue entre 17h00 et 17h30 avec plusieurs représentants institutionnels, avant un temps d’échange convivial entre les participants.
Les inscriptions sont obligatoires (ICI). Les organisateurs précisent que les participants devront se présenter à l’Assemblée nationale munis d’une pièce d’identité.


Tags : colloque, FSER, Jean-Marc Courèges-Cénac, radios associatives, radios locales, Sylvain Delfau



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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