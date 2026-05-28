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Jeudi 28 Mai 2026 - 11:35

Deux jours dédiés au podcast et à l’audio à Marseille avec La Claque Podcast Party


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La Claque Podcast Party organisera sa 4e édition les 19 et 20 juin à Marseille autour du thème de "l’hospitalité". Le festival, consacré à la culture podcast et à la création sonore, accueillera professionnels, créateurs, producteurs et grand public sur deux journées distinctes entre L’Épopée et le Couvent Levat. En 2025, l’événement avait réuni 1 800 participants. Arte Radio, Binge Audio et Louie Media enregistreront cette année leurs émissions en public.



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La Claque Podcast Party fera son retour à Marseille les 19 et 20 juin 2026 pour une 4e édition dédiée à "l’hospitalité", présentée comme "l’art d’ouvrir le micro, de tendre l’oreille, de faire de la place à l’autre". Créé en 2023 par l’association Bande Originale, le festival poursuit son développement dans l’univers du podcast et de la création sonore après avoir réuni 1 800 participants en 2025 contre 600 lors de ses débuts. L’événement se déroulera cette année sur deux sites.
Le 19 juin, L’Épopée dans le 14e arrondissement accueillera une journée destinée aux professionnels et aux passionnés de l’audio avec des rencontres entre créateurs, producteurs, diffuseurs et journalistes autour des pratiques du secteur podcast. Le 20 juin, le festival s’ouvrira au grand public au Couvent Levat dans le quartier de la Belle de Mai avec une programmation composée d’écoutes, de performances et de rencontres autour de la création sonore.

Arte Radio, Binge Audio et Louie Media enregistreront en public

Plusieurs acteurs majeurs du podcast et de l’audio seront présents durant cette édition 2026. Parmi les partenaires médias annoncés figurent notamment Arte Radio, Binge Audio et Louie Media qui enregistreront leurs émissions en direct sur place afin de permettre au public de découvrir les coulisses de fabrication de leurs contenus audio. Sonique Studio et La Provence font également partie des partenaires médias du festival.
Julien Kirsch, président de l’association Bande Originale et cofondateur de La Claque Podcast Party, explique : "Le podcast est peut-être le seul média où l'on entre dans la tête de quelqu'un par invitation". La journée professionnelle du 19 juin se déroulera de 08h30 à 19h à L’Épopée tandis que la journée grand public du 20 juin aura lieu de 14h à 23h au Couvent Levat avec une entrée libre sur donation.

Infos et inscriptions : ICI

Tags : Arte Radio, Binge Audio, événement, Louie Media, Marseille, podcast, podcasts



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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