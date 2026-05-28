Deux jours dédiés au podcast et à l’audio à Marseille avec La Claque Podcast Party

La Claque Podcast Party fera son retour à Marseille les 19 et 20 juin 2026 pour une 4e édition dédiée à "l’hospitalité", présentée comme "l’art d’ouvrir le micro, de tendre l’oreille, de faire de la place à l’autre". Créé en 2023 par l’association Bande Originale, le festival poursuit son développement dans l’univers du podcast et de la création sonore après avoir réuni 1 800 participants en 2025 contre 600 lors de ses débuts. L’événement se déroulera cette année sur deux sites.

Le 19 juin, L’Épopée dans le 14e arrondissement accueillera une journée destinée aux professionnels et aux passionnés de l’audio avec des rencontres entre créateurs, producteurs, diffuseurs et journalistes autour des pratiques du secteur podcast. Le 20 juin, le festival s’ouvrira au grand public au Couvent Levat dans le quartier de la Belle de Mai avec une programmation composée d’écoutes, de performances et de rencontres autour de la création sonore.