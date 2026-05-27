La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Mercredi 27 Mai 2026 - 05:55

France Musique produit un podcast autour des pouvoirs physiologiques de la musique


Notez


France Musique dévoile "Musique et santé", une nouvelle collection de podcasts produite par Clément Buzalka et réalisée par Anne-Lise Assada. Disponible sur le site de France Musique et l’application Radio France, cette série documentaire explore les effets physiologiques et thérapeutiques de la musique à travers huit épisodes mêlant neurosciences, psychiatrie, musicothérapie et témoignages de patients.



Vous aimerez aussi

France Musique enrichit son offre audio avec “Musique et santé”, une nouvelle série de podcasts produite par Clément Buzalka et réalisée par Anne-Lise Assada. Le programme sera disponible sur le site de France Musique ainsi que sur l’application Radio France. Une diffusion est également prévue cet été, chaque vendredi à 8h10 dans "Musique Matin".
Avec cette nouvelle création audio, France Musique s’intéresse aux usages thérapeutiques de la musique et à la manière dont les vibrations sonores interagissent avec le cerveau et le corps humain. Le projet s’appuie sur une approche documentaire construite autour de témoignages de neuroscientifiques, psychiatres, musicothérapeutes et patients.


Une exploration sonore des effets physiologiques de la musique

La série s’ouvre sur une interrogation centrale : "Peut-on prescrire une sonate comme on prescrit une gélule ?". France Musique rappelle que la musique, longtemps considérée comme un simple "supplément d’âme", trouve aujourd’hui une place dans des protocoles de soins de plus en plus structurés. Le podcast évoque des usages variés de la musique, de la néonatalogie aux soins palliatifs, en passant par la performance sportive et l’accompagnement des enfants autistes. La collection documentaire repose sur l’idée que "nous sommes des êtres de rythme et de fréquences". 
Chaque épisode est présenté comme "une enquête sonore où la mélodie devient un puissant levier physiologique". France Musique indique vouloir explorer “les mécanismes invisibles qui lient nos neurones aux vibrations sonores”.


Les applications médicales et psychologiques de la musique

La collection “Musique et santé” se compose de huit épisodes. Le premier, "Sortir de l’ombre : La musique face à la dépression", s’intéresse aux liens entre musique et santé mentale. Le deuxième épisode, "Le cerveau en chantier : La musique au secours de l’AVC", aborde les usages de la musique dans les processus de récupération neurologique.
France Musique annonce également qu’Isabelle Peretz, neuropsychologue et codirectrice du Centre de Recherche sur le Cerveau, la Musique et le Son (BRAMS) à Montréal, sera prochainement l’invitée de Priscille Lafitte dans "Musique Emoi". En complément de cette série podcast, une vidéo "Music Care" avec Clément Buzalka sera mise en ligne le 30 juin.

Tags : France Musique, musique, podcast, podcasts, Radio France



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


Nouveau commentaire :
Facebook
Vous devez vous identifier pour poster un commentaire.
Les commentaires ne sont publiés que pour les personnes possédant un identifiant et un mot de passe. Vous avez 10 jours pour commenter la publication. Les commentaires anonymes sont interdits. Toute personne ne pouvant justifier de son identité réelle pourra se voir interdite de commentaire et l'accès au site refusé. Notre site étant un site en direction des professionnels, toute personne ne se considérant pas comme un professionnel de la radio ne sera pas accepté. Sont considérés comme professionnels toutes personnes salariées, bénévoles ou travaillant au sein d'une radio ou webradio ou de média (presse écrite, télévision, web, téléphonie mobile...).

La Lettre Pro

Abonnez-vous
Connectez-vous
À propos
Logothèque
Contacts
Publicité (Régie interne)

Rubriques d’actualités

Antenne
Industrie
Monétisation
Digital
Le MAG Hebdo

Services gratuits

Lire les petites annonces
Agenda Radio&Audio
Rechercher un article
Recevoir le Mag Hebdo gratuit

Services payants

Déposer une petite annonce (88 €)
CLUB HF Pros (49,90€/mois)
S’abonner au site Lalettre.Pro (29,90€/mois)
S’abonner à la Newsletter quotidienne(2 €/mois)
Boutique
Téléchargements
Copyright © Editions HF 2011-2025 - Tous droits réservés
Contact : +33 (0)5 55 18 03 61 - redaction@lalettre.pro • Mentions légales-RGPD
Plan du site | RSS Syndication