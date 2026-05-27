France Musique produit un podcast autour des pouvoirs physiologiques de la musique

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France Musique enrichit son offre audio avec “Musique et santé”, une nouvelle série de podcasts produite par Clément Buzalka et réalisée par Anne-Lise Assada. Le programme sera disponible sur le site de France Musique ainsi que sur l’application Radio France. Une diffusion est également prévue cet été, chaque vendredi à 8h10 dans "Musique Matin".
Avec cette nouvelle création audio, France Musique s’intéresse aux usages thérapeutiques de la musique et à la manière dont les vibrations sonores interagissent avec le cerveau et le corps humain. Le projet s’appuie sur une approche documentaire construite autour de témoignages de neuroscientifiques, psychiatres, musicothérapeutes et patients.
Une exploration sonore des effets physiologiques de la musique
La série s’ouvre sur une interrogation centrale : "Peut-on prescrire une sonate comme on prescrit une gélule ?". France Musique rappelle que la musique, longtemps considérée comme un simple "supplément d’âme", trouve aujourd’hui une place dans des protocoles de soins de plus en plus structurés. Le podcast évoque des usages variés de la musique, de la néonatalogie aux soins palliatifs, en passant par la performance sportive et l’accompagnement des enfants autistes. La collection documentaire repose sur l’idée que "nous sommes des êtres de rythme et de fréquences".
Chaque épisode est présenté comme "une enquête sonore où la mélodie devient un puissant levier physiologique". France Musique indique vouloir explorer “les mécanismes invisibles qui lient nos neurones aux vibrations sonores”.
Les applications médicales et psychologiques de la musique
France Musique annonce également qu’Isabelle Peretz, neuropsychologue et codirectrice du Centre de Recherche sur le Cerveau, la Musique et le Son (BRAMS) à Montréal, sera prochainement l’invitée de Priscille Lafitte dans "Musique Emoi". En complément de cette série podcast, une vidéo "Music Care" avec Clément Buzalka sera mise en ligne le 30 juin.