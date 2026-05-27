France Musique produit un podcast autour des pouvoirs physiologiques de la musique

La collection “Musique et santé” se compose de huit épisodes. Le premier, "Sortir de l’ombre : La musique face à la dépression", s’intéresse aux liens entre musique et santé mentale. Le deuxième épisode, "Le cerveau en chantier : La musique au secours de l’AVC", aborde les usages de la musique dans les processus de récupération neurologique.

France Musique annonce également qu’Isabelle Peretz, neuropsychologue et codirectrice du Centre de Recherche sur le Cerveau, la Musique et le Son (BRAMS) à Montréal, sera prochainement l’invitée de Priscille Lafitte dans "Musique Emoi". En complément de cette série podcast, une vidéo "Music Care" avec Clément Buzalka sera mise en ligne le 30 juin.