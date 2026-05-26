RMC Gold confie son antenne aux auditeurs pour la Fête de la Musique 2026

À l’occasion de la Fête de la Musique 2026, RMC Gold met en place un dispositif inédit destiné à associer directement ses auditeurs à sa programmation musicale. La webradio du groupe RMC annonce vouloir laisser "les auditeurs prendre le contrôle de RMC Gold" le dimanche 21 juin prochain. Dans ce cadre, la station invite les DJs, chanteurs et musiciens amateurs à envoyer leurs mixs, reprises ou compositions originales afin d’être sélectionnés pour une diffusion à l’antenne lors de cette journée spéciale. Les candidatures devront être transmises avant le dimanche 14 juin à 23h59.

RMC Gold précise également qu’un "grand mix" de Max, animateur de "La Libre antenne de Max" diffusée du lundi au jeudi entre 22h et minuit, sera proposé dans le cadre de cette programmation événementielle.

