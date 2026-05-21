Le NRJ Music Tour s’installe à Cambrai pour un concert gratuit

Vous aimerez aussi
-
NRJ organisera son "NRJ Summer Tour" sur les plages du 28 juillet au 14 août
-
En Suède, NRJ rebondit avec 20 licences FM régionales après la perte de sa licence nationale
-
FGL prépare la 29e édition des Océanes à Biscarrosse-Plage
-
Nicolas Fadeur mise sur l’incarnation et la proximité sur NRJ Belgique
-
NRJ organise un NRJ Music Tour à ParisLongchamp
Le NRJ Music Tour fera étape à Cambrai le vendredi 29 mai dans le cadre de sa tournée musicale gratuite organisée à travers la France. Le concert, accessible gratuitement et ouvert à tous, se déroulera dès 20h sur la Grand-Place de Cambrai. Plusieurs artistes sont annoncés à l’affiche : Amir, Jérémy Frerot, Superbus, Jeck & Carla, Ridsa, Carbonne, Joseph Kamel, Léman, Oria, Elliott, Vince ainsi qu’Oriska en pré-show.
À travers cette nouvelle date, NRJ poursuit sa stratégie d’événements musicaux de proximité mêlant scène live, présence d’artistes issus de sa programmation antenne et relais digitaux. La radio indique que le public pourra suivre l’événement ainsi que les images backstage du concert et des artistes via les réseaux sociaux de la station et sur son site nrj.fr.
À travers cette nouvelle date, NRJ poursuit sa stratégie d’événements musicaux de proximité mêlant scène live, présence d’artistes issus de sa programmation antenne et relais digitaux. La radio indique que le public pourra suivre l’événement ainsi que les images backstage du concert et des artistes via les réseaux sociaux de la station et sur son site nrj.fr.