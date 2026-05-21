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Jeudi 21 Mai 2026 - 15:20

Le NRJ Music Tour s’installe à Cambrai pour un concert gratuit


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Le NRJ Music Tour poursuivra sa tournée musicale gratuite avec une étape programmée le vendredi 29 mai sur la Grand-Place de Cambrai. Le concert, gratuit et ouvert à tous, débutera à 20h et réunira plusieurs artistes de la scène francophone et pop. NRJ prévoit également un dispositif digital autour de l’événement avec des contenus backstage diffusés sur ses réseaux sociaux et sur nrj.fr.



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Le NRJ Music Tour fera étape à Cambrai le vendredi 29 mai dans le cadre de sa tournée musicale gratuite organisée à travers la France. Le concert, accessible gratuitement et ouvert à tous, se déroulera dès 20h sur la Grand-Place de Cambrai. Plusieurs artistes sont annoncés à l’affiche : Amir, Jérémy Frerot, Superbus, Jeck & Carla, Ridsa, Carbonne, Joseph Kamel, Léman, Oria, Elliott, Vince ainsi qu’Oriska en pré-show.
À travers cette nouvelle date, NRJ poursuit sa stratégie d’événements musicaux de proximité mêlant scène live, présence d’artistes issus de sa programmation antenne et relais digitaux. La radio indique que le public pourra suivre l’événement ainsi que les images backstage du concert et des artistes via les réseaux sociaux de la station et sur son site nrj.fr.

Tags : concert, NRJ, NRJ Group, NRJ Music Tour



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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