FGL prépare la 29e édition des Océanes à Biscarrosse-Plage

Les Océanes FGL investiront une nouvelle fois Biscarrosse-Plage pour leur 29e édition. Présenté comme un "méga plateau radio artistique", comme chaque année l’événement est organisé par Fréquence Grands Lacs et se déroulera sur le boulevard des Sables, à proximité immédiate de l’océan Atlantique. Une scène de plus de 100 m² sera installée sur la dune verte pour accueillir artistes, animateurs et équipes techniques.

Le rendez-vous est annoncé comme gratuit et accessible au grand public. Plus de 10 000 spectateurs sont attendus pour cette édition 2026, après une fréquentation de plus de 13 000 personnes enregistrée en 2025 selon les organisateurs. L’événement figure également "dans le Top 10 des lives français en termes de fréquentation".

