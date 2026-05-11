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Lundi 11 Mai 2026 - 07:50

FGL prépare la 29e édition des Océanes à Biscarrosse-Plage


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Les Océanes FGL reviendront le samedi 6 juin 2026 à Biscarrosse-Plage pour une 29e édition organisée par Fréquence Grands Lacs. Ce plateau radio gratuit, lancé en 1998, réunira artistes et public dès 21h boulevard des Sables. Plus de 10 000 spectateurs sont attendus autour d’un dispositif mêlant direct antenne, sessions live et engagement environnemental.



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Les Océanes FGL investiront une nouvelle fois Biscarrosse-Plage pour leur 29e édition. Présenté comme un "méga plateau radio artistique", comme chaque année l’événement est organisé par Fréquence Grands Lacs et se déroulera sur le boulevard des Sables, à proximité immédiate de l’océan Atlantique. Une scène de plus de 100 m² sera installée sur la dune verte pour accueillir artistes, animateurs et équipes techniques.
Le rendez-vous est annoncé comme gratuit et accessible au grand public. Plus de 10 000 spectateurs sont attendus pour cette édition 2026, après une fréquentation de plus de 13 000 personnes enregistrée en 2025 selon les organisateurs. L’événement figure également "dans le Top 10 des lives français en termes de fréquentation".


Le déroulé de la journée du 6 juin fera largement place aux contenus radio et aux dispositifs audio. L’accueil des artistes débutera entre 11h et 12h. Un direct est programmé entre 15h et 16h avec un espace dédicaces. Les répétitions et balances sur la scène des "Océanes FGL” se poursuivront de 16h15 à 19h15 avant l’ouverture officielle du plateau à 21h. La fin du spectacle est prévue à 23h30.
L’affiche promotionnelle de cette 29e édition annonce notamment la présence de Flo Delavega, Peter Cincotti, Emma, Ebony, Jack Savoretti, Philippine Lavrey, Lou Deleuze, Elliott, Manon Lisa et Jules Loewert. Le concert débutera à 21h à Biscarrosse-Plage.


Une édition placée sous le signe de l’environnement

Depuis 2022, les organisateurs développent une dimension environnementale autour de l’événement. Le public est invité à venir "pique-niquer sans aucun plastique" sur la dune verte après des opérations de nettoyage des plages organisées le matin même.
Des clips vidéos diffusés avant et après l’événement doivent également sensibiliser au réchauffement climatique et aux gestes du quotidien. Le dossier mentionne enfin la présence envisagée “d’artistes engagés pour la Planète” ainsi que de stands tenus par des associations environnementales.


Tags : concert, FGL, Fréquence Grands Lacs, Océanes de la radio



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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