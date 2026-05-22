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Vendredi 22 Mai 2026 - 11:00

NRJ Belgique relance son "NRJ Music Tour" autour d'une opération recyclage


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NRJ Belgique annonce le retour du NRJ Music Tour avec une étape organisée à Liège Expo le 24 juin. Après des éditions passées au Louv’Expo et au WEX, la station relance son "plus grand concert gratuit de Belgique" avec une programmation réunissant plusieurs artistes francophones et pop ayant marqué l’année 2026.



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NRJ Belgique annonce la présence de plusieurs artistes pour cette édition 2026 : Pierre de Maere, Marine, Marguerite, Zaho, Linh, Joseph Kamel, Hoshi, Luiza, Camille Yembe et Orlane. La station précise également que "d’autres surprises" seront annoncées autour de cette programmation. Parmi les artistes mis en avant figure Pierre de Maere. NRJ Belgique décrit l’artiste comme une “révélation incontournable de ces dernières années”. Le chanteur belge participera au concert après le succès de “Un jour je marierai un ange” et alors qu’un nouvel album est attendu "dans les prochains mois".
Le concert sera présenté par Dylan tandis que Daddy K assurera un pré-show avant le début de la soirée. L’événement se déroulera devant 7 500 spectateurs.

Une opération menée avec Recupel

Pour cette édition 2026, NRJ Belgique s’associe à Recupel autour d’une opération liée au recyclage des téléphones mobiles. L’accès au concert gratuit sera conditionné au dépôt de deux anciens GSM dans des points de collecte prévus par les organisateurs. Le principe annoncé est le suivant : "2 anciens GSM rapportés = 1 place offerte". Les dépôts pourront être effectués le mercredi 20 mai de 14h à 17h à Liège Expo, le jeudi 21 mai de 9h à 16h dans les bureaux de NRJ Belgique, le vendredi 22 mai de 9h à 16h dans les bureaux de NRJ Belgique ainsi que le samedi 23 mai de 11h à 17h à Liège Expo.
NRJ Belgique précise également que les participants prenant part à l’opération de recyclage seront automatiquement inscrits à un tirage au sort. Les gagnants pourront accéder à une zone "frontstage" afin de suivre le concert "au plus près de la scène".

Tags : Belgique, concert, NGroup, NRJ, NRJ Belgique, NRJ Music Tour



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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