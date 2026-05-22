NRJ Belgique relance son "NRJ Music Tour" autour d'une opération recyclage

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NRJ Belgique annonce la présence de plusieurs artistes pour cette édition 2026 : Pierre de Maere, Marine, Marguerite, Zaho, Linh, Joseph Kamel, Hoshi, Luiza, Camille Yembe et Orlane. La station précise également que "d’autres surprises" seront annoncées autour de cette programmation. Parmi les artistes mis en avant figure Pierre de Maere. NRJ Belgique décrit l’artiste comme une “révélation incontournable de ces dernières années”. Le chanteur belge participera au concert après le succès de “Un jour je marierai un ange” et alors qu’un nouvel album est attendu "dans les prochains mois".
Le concert sera présenté par Dylan tandis que Daddy K assurera un pré-show avant le début de la soirée. L’événement se déroulera devant 7 500 spectateurs.
Le concert sera présenté par Dylan tandis que Daddy K assurera un pré-show avant le début de la soirée. L’événement se déroulera devant 7 500 spectateurs.
Une opération menée avec Recupel
Pour cette édition 2026, NRJ Belgique s’associe à Recupel autour d’une opération liée au recyclage des téléphones mobiles. L’accès au concert gratuit sera conditionné au dépôt de deux anciens GSM dans des points de collecte prévus par les organisateurs. Le principe annoncé est le suivant : "2 anciens GSM rapportés = 1 place offerte". Les dépôts pourront être effectués le mercredi 20 mai de 14h à 17h à Liège Expo, le jeudi 21 mai de 9h à 16h dans les bureaux de NRJ Belgique, le vendredi 22 mai de 9h à 16h dans les bureaux de NRJ Belgique ainsi que le samedi 23 mai de 11h à 17h à Liège Expo.
NRJ Belgique précise également que les participants prenant part à l’opération de recyclage seront automatiquement inscrits à un tirage au sort. Les gagnants pourront accéder à une zone "frontstage" afin de suivre le concert "au plus près de la scène".
NRJ Belgique précise également que les participants prenant part à l’opération de recyclage seront automatiquement inscrits à un tirage au sort. Les gagnants pourront accéder à une zone "frontstage" afin de suivre le concert "au plus près de la scène".