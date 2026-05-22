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Belgique : les régies locales captent 79.4% des investissements publicitaires nets en 2025 €



Les régies locales concentrent 79.4% des investissements publicitaires nets en Belgique en 2025, confirmant leur rôle central dans les stratégies médias des annonceurs. L’audiovisuel local représente à lui seul 51.4% du marché, tandis que la radio progresse à 15.4% et que le digital local atteint 44.1% des achats online.
Les régies locales concentrent 79.4% des investissements publicitaires nets en Belgique en 2025, confirmant leur rôle central dans les stratégies médias des annonceurs. L’audiovisuel local représente à lui seul 51.4% du marché, tandis que la radio progresse à 15.4% et que le digital local atteint 44.1% des achats online.
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Belgique : les régies locales captent 79.4% des investissements publicitaires nets en 2025
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Rédigé le Vendredi 22 Mai 2026

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