Belgique : les régies locales captent 79.4% des investissements publicitaires nets en 2025 €

Les régies locales concentrent 79.4% des investissements publicitaires nets en Belgique en 2025, confirmant leur rôle central dans les stratégies médias des annonceurs. L’audiovisuel local représente à lui seul 51.4% du marché, tandis que la radio progresse à 15.4% et que le digital local atteint 44.1% des achats online.
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