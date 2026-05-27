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Mercredi 27 Mai 2026 - 07:50

Comment Radio France développe une nouvelle écriture sonore immersive


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Radio France poursuit le développement de son offre audio immersive autour de créations en son 3D, de concerts spatialisés et de podcasts conçus pour une écoute au casque. Accessible gratuitement sur sa plateforme dans la catégorie "son immersif", cette sélection réunit des productions de France Culture, France Inter, France Musique et FIP autour de nouveaux usages d’écoute audio.



Radio France développe depuis plusieurs années des formats reposant sur l’audio immersif et la spatialisation sonore. Le groupe public présente cette approche comme une nouvelle manière d’écouter les contenus audio, avec des expériences pensées pour donner aux auditeurs l’impression d’être immergés "dans" le son. Cette stratégie concerne plusieurs formats, des documentaires aux concerts, en passant par les fictions et les podcasts jeunesse. Parmi les productions mises en avant figure "Retour vers la préhistoire" sur France Culture, décrit comme "un voyage dans le temps à la rencontre de nos ancêtres que vous entendrez "parler" pour la première fois". Cette création a reçu le "Prix OR Grand Prix Stratégies de l’innovation média" dans la catégorie "Meilleure utilisation de l’IA". Radio France cite également la fiction audio "1984", adaptation immersive de l’œuvre de George Orwell.

Des podcasts et des concerts en son 3D

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L’offre immersive de Radio France s’étend aussi aux podcasts jeunesse et à la musique live. France Inter propose ainsi des épisodes de la collection "Bestioles" en audio immersif pour les enfants de 5 à 7 ans. Sur le versant musical, France Musique diffuse depuis maintenant 2 ans entre 2 et 4 concerts en son 3D chaque mois. Ces captations sont proposées en direct et en podcast autour de répertoires de musique classique, de jazz et de création contemporaine.
FIP développe de son côté l’expérience FIP360 consacrée aux lives électro immersifs. Radio France décrit cette offre comme "une collection unique au monde de concerts d’artistes français et internationaux, figures et jeunes talents de la scène électronique". Un prochain rendez-vous FIP360 est annoncé le 29 mai à Bordeaux.

Une offre disponible gratuitement sur la plateforme Radio France

L’ensemble de ces contenus est accessible gratuitement sur la plateforme Radio France dans la catégorie "son immersif". Le groupe recommande une écoute au casque ou avec une paire d’écouteurs afin de profiter pleinement de la spatialisation sonore. Cette offre illustre la volonté de Radio France d’explorer de nouveaux usages culturels autour de l’audio digital et de proposer des formats associant création, technologie et innovation sonore.
À travers des créations immersives comme "1984", "Retour vers la préhistoire", les concerts en son 3D de France Musique ou les lives électro de FIP360, Radio France souhaite poursuivre le développement d’une offre pensée pour renouveler l’expérience d’écoute et accompagner les évolutions des usages audio numériques.

Tags : concert, FIP, France Culture, podcast, Radio France, son, son 3D, son binaural, son HD



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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