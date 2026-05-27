Comment Radio France développe une nouvelle écriture sonore immersive

Radio France développe depuis plusieurs années des formats reposant sur l’audio immersif et la spatialisation sonore. Le groupe public présente cette approche comme une nouvelle manière d’écouter les contenus audio, avec des expériences pensées pour donner aux auditeurs l’impression d’être immergés "dans" le son. Cette stratégie concerne plusieurs formats, des documentaires aux concerts, en passant par les fictions et les podcasts jeunesse. Parmi les productions mises en avant figure "Retour vers la préhistoire" sur France Culture, décrit comme "un voyage dans le temps à la rencontre de nos ancêtres que vous entendrez "parler" pour la première fois". Cette création a reçu le "Prix OR Grand Prix Stratégies de l’innovation média" dans la catégorie "Meilleure utilisation de l’IA". Radio France cite également la fiction audio "1984", adaptation immersive de l’œuvre de George Orwell.