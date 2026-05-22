DTS AutoStage dépasse les 16 millions de véhicules connectés et muscle ses analytics €

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L’interface Premium de DTS AutoStage permet aux diffuseurs radio de comparer les performances des stations d’un marché selon différentes tranches horaires, avec des indicateurs détaillés de part d’audience, de durée d’écoute et de classement concurrentiel. Les données peuvent être analysées par période de la journée afin d’identifier les évolutions d’écoute et les dynamiques concurrentielles sur chaque marché.
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Rédigé le Vendredi 22 Mai 2026

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