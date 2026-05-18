Score My Engagement propose aux radios un diagnostic gratuit de leur engagement audience

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PimpMyCompany et Actuonda annoncent le lancement de Score My Engagement, un nouvel outil gratuit de diagnostic destiné aux radios et aux médias. Accessible en ligne, il vise à aider les équipes à évaluer rapidement leur niveau de maturité en matière d’engagement audience et à identifier des pistes d’optimisation concrètes. Le dispositif repose sur un questionnaire de 12 questions, conçu pour être complété en 2 minutes. À l’issue du parcours, les utilisateurs obtiennent un aperçu immédiat des opportunités liées à l’interaction audience, aux contenus et à l’engagement. L’outil est accessible à l’adresse scoremyengagement.com.
Score My Engagement structure son diagnostic autour de 4 dimensions : capture, activation, scaling et impact. Ces axes permettent d’analyser la manière dont une radio recueille, organise et valorise les contributions de son audience.
L’outil examine notamment la capacité d’une radio à centraliser les interactions auditeurs, à les exploiter à l’antenne, à les réutiliser sur les réseaux sociaux et les supports digitaux, à activer une communauté, ou encore à transformer les contributions en contenus à forte valeur éditoriale. Cette approche répond à une évolution des usages. Les interactions auditeurs ne se limitent plus aux appels téléphoniques ou aux messages écrits. Elles passent désormais par WhatsApp, les applications mobiles, les réseaux sociaux, les messages vocaux, les photos ou les vidéos. Pour les radios, la question porte donc moins sur l’existence de ces échanges que sur leur organisation et leur exploitation.
L’interaction audience comme moteur de contenus
Dans un contexte où les radios cherchent à produire davantage de contenus multi-formats avec des équipes souvent sous pression, l’interaction audience est présentée comme un véritable "content engine". Les messages WhatsApp, notes vocales, réactions sociales, vidéos ou contenus générés par les utilisateurs peuvent alimenter les émissions en direct, les réseaux sociaux, les formats vidéo, les événements terrain, les opérations spéciales ou les stratégies de fidélisation communautaire.
Pour les radios, l’enjeu consiste donc à passer d’une interaction ponctuelle à une exploitation plus structurée. Score My Engagement entend aider les équipes à repérer les points de friction, les usages sous-exploités et les marges de progression dans leur organisation quotidienne.
Un enjeu de proximité et de fidélisation
Pour Nicolas Moulard, d’Actuonda, les radios disposent déjà d’un socle favorable grâce à la relation qu’elles entretiennent avec leurs auditeurs. Il souligne : "Les radios disposent déjà d’un atout unique et extrêmement puissant : une audience confiante, attachée à ses animateurs et désireuse de participer." Il ajoute : "Aujourd’hui, l’enjeu n’est plus seulement de créer de l’audience, mais de mieux activer cet engagement pour générer davantage de valeur éditoriale, de proximité et de fidélité. Score My Engagement a justement été conçu pour aider les équipes à identifier rapidement ces opportunités de manière simple et concrète."
Cette déclaration replace l’outil dans une problématique plus large pour les acteurs de la radio et de l’audio digital. L’engagement audience peut contribuer à renforcer la proximité avec les auditeurs, à nourrir les contenus éditoriaux et à prolonger la relation au-delà du direct, notamment sur les environnements numériques.
Un outil issu d’usages observés sur le terrain
Le projet s’appuie sur les retours et les usages observés autour de PimpMyLive, plateforme d’interaction audience développée par PimpMyCompany. Celle-ci est utilisée notamment par Radio France, France Télévisions, RMC, NRJ et Nostalgie Belgique, Fun Radio, Bel RTL, la RTBF et plusieurs radios européennes.
PimpMyLive permet de centraliser les interactions audience issues de WhatsApp, des applications, du web ou des réseaux sociaux. La plateforme sert également à modérer et exploiter les contenus en temps réel à l’antenne et sur le digital, à fluidifier les workflows entre animation, production et social media, à générer plus facilement des contenus multimédias réutilisables et à renforcer l’engagement et la participation des communautés.
Score My Engagement apparaît ainsi comme une porte d’entrée plus légère, gratuite et rapide, destinée à aider les radios à évaluer leurs pratiques avant d’envisager d’éventuelles évolutions organisationnelles ou technologiques.