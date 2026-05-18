Score My Engagement propose aux radios un diagnostic gratuit de leur engagement audience

Pour Nicolas Moulard, d’Actuonda, les radios disposent déjà d’un socle favorable grâce à la relation qu’elles entretiennent avec leurs auditeurs. Il souligne : "Les radios disposent déjà d’un atout unique et extrêmement puissant : une audience confiante, attachée à ses animateurs et désireuse de participer." Il ajoute : "Aujourd’hui, l’enjeu n’est plus seulement de créer de l’audience, mais de mieux activer cet engagement pour générer davantage de valeur éditoriale, de proximité et de fidélité. Score My Engagement a justement été conçu pour aider les équipes à identifier rapidement ces opportunités de manière simple et concrète."

Cette déclaration replace l’outil dans une problématique plus large pour les acteurs de la radio et de l’audio digital. L’engagement audience peut contribuer à renforcer la proximité avec les auditeurs, à nourrir les contenus éditoriaux et à prolonger la relation au-delà du direct, notamment sur les environnements numériques.

