La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Vendredi 15 Mai 2026 - 09:10

FG déploie trois nouvelles radios digitales dédiées aux clubs majeurs d’Ibiza


Notez


Radio FG annonce le lancement mondial exclusif de trois radios digitales consacrées à [UNVRS], Ushuaïa Ibiza et Hï Ibiza. Disponibles gratuitement via l’application Radio FG et sur radioFG.com en France et à Monaco, ces nouveaux flux diffusent les sets live enregistrés dans les clubs d’Ibiza. Maison FG revendique désormais 60 radios digitales gratuites.



Vous aimerez aussi

Radio FG annonce le lancement mondial exclusif des radios digitales "FG [UNVRS] Ibiza", "FG Ushuaïa Ibiza" et "FG Hï Ibiza". Les trois flux sont accessibles sur l’application Radio FG ainsi que sur radioFG.com, exclusivement en France et à Monaco. Selon le communiqué, ces radios digitales proposent de retrouver les sets live enregistrés tout au long de la saison dans les clubs [UNVRS], Ushuaïa Ibiza et Hï Ibiza. Les contenus sont issus des événements organisés dans ces établissements de la scène électronique internationale. Radio FG présente cette initiative comme une première mondiale réunissant sur une même plateforme digitale les univers de trois clubs majeurs d’Ibiza.
Le communiqué rappelle que "[UNVRS]", désigné "Meilleur Club du Monde" par DJ Mag, accueille plusieurs résidences artistiques en 2026. Ushuaïa Ibiza met de son côté en avant ses événements en plein air et ses productions dédiées à la musique électronique internationale.


Concernant Hï Ibiza, le communiqué souligne une programmation 2026 articulée autour de résidences et d’expériences immersives. Le texte mentionne également la deuxième année consécutive de la galerie d’art digital développée avec W1 Curates au sein du club.

Des sets diffusés en digital et à l’antenne

Chaque station digitale diffuse les sets live enregistrés lors des événements organisés dans les trois clubs. Radio FG précise également que les mixes de [UNVRS], Ushuaïa Ibiza et Hï Ibiza seront proposés chaque samedi entre minuit et 3h du matin sur son antenne.
Antoine Baduel, Président de Radio FG, déclare : "C’est un honneur pour Radio FG de s’associer aux trois plus beaux clubs d’Ibiza, qui figurent parmi les lieux les plus remarquables de la planète. Avec The Night League et les équipes de [UNVRS], Ushuaïa et Hï Ibiza, nous donnons aux auditeurs de Radio FG un accès direct aux fêtes les plus spectaculaires d’Ibiza. C’est un privilège pour nous d’offrir ces moments musicaux extraordinaires, prêts à être vécus partout."


Maison FG revendique 60 radios digitales

Avec ces nouveaux lancements, Maison FG indique disposer désormais de 60 radios digitales gratuites. Le groupe met également en avant "des milliers de mixes des plus grands DJs mondiaux disponibles en podcast".
Le communiqué précise enfin que Maison FG se positionne comme "le 8e plus grand groupe audio-digital en France", avec "plus de 45 millions de sessions par an", soit "l’équivalent de plus de 500 millions de streams".


Tags : Antoine Baduel, audio digital, FG, Ibiza, Maison FG, Radio FG, webradio



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


Nouveau commentaire :
Facebook
Vous devez vous identifier pour poster un commentaire.
Les commentaires ne sont publiés que pour les personnes possédant un identifiant et un mot de passe. Vous avez 10 jours pour commenter la publication. Les commentaires anonymes sont interdits. Toute personne ne pouvant justifier de son identité réelle pourra se voir interdite de commentaire et l'accès au site refusé. Notre site étant un site en direction des professionnels, toute personne ne se considérant pas comme un professionnel de la radio ne sera pas accepté. Sont considérés comme professionnels toutes personnes salariées, bénévoles ou travaillant au sein d'une radio ou webradio ou de média (presse écrite, télévision, web, téléphonie mobile...).

La Lettre Pro

Abonnez-vous
Connectez-vous
À propos
Logothèque
Contacts
Publicité (Régie interne)

Rubriques d’actualités

Antenne
Industrie
Monétisation
Digital
Le MAG Hebdo

Services gratuits

Lire les petites annonces
Agenda Radio&Audio
Rechercher un article
Recevoir le Mag Hebdo gratuit

Services payants

Déposer une petite annonce (88 €)
CLUB HF Pros (49,90€/mois)
S’abonner au site Lalettre.Pro (29,90€/mois)
S’abonner à la Newsletter quotidienne(2 €/mois)
Boutique
Téléchargements
Copyright © Editions HF 2011-2025 - Tous droits réservés
Contact : +33 (0)5 55 18 03 61 - redaction@lalettre.pro • Mentions légales-RGPD
Plan du site | RSS Syndication