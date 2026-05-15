FG déploie trois nouvelles radios digitales dédiées aux clubs majeurs d’Ibiza

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Radio FG annonce le lancement mondial exclusif des radios digitales "FG [UNVRS] Ibiza", "FG Ushuaïa Ibiza" et "FG Hï Ibiza". Les trois flux sont accessibles sur l’application Radio FG ainsi que sur radioFG.com, exclusivement en France et à Monaco. Selon le communiqué, ces radios digitales proposent de retrouver les sets live enregistrés tout au long de la saison dans les clubs [UNVRS], Ushuaïa Ibiza et Hï Ibiza. Les contenus sont issus des événements organisés dans ces établissements de la scène électronique internationale. Radio FG présente cette initiative comme une première mondiale réunissant sur une même plateforme digitale les univers de trois clubs majeurs d’Ibiza.
Le communiqué rappelle que "[UNVRS]", désigné "Meilleur Club du Monde" par DJ Mag, accueille plusieurs résidences artistiques en 2026. Ushuaïa Ibiza met de son côté en avant ses événements en plein air et ses productions dédiées à la musique électronique internationale.
Des sets diffusés en digital et à l’antenne
Chaque station digitale diffuse les sets live enregistrés lors des événements organisés dans les trois clubs. Radio FG précise également que les mixes de [UNVRS], Ushuaïa Ibiza et Hï Ibiza seront proposés chaque samedi entre minuit et 3h du matin sur son antenne.
Antoine Baduel, Président de Radio FG, déclare : "C’est un honneur pour Radio FG de s’associer aux trois plus beaux clubs d’Ibiza, qui figurent parmi les lieux les plus remarquables de la planète. Avec The Night League et les équipes de [UNVRS], Ushuaïa et Hï Ibiza, nous donnons aux auditeurs de Radio FG un accès direct aux fêtes les plus spectaculaires d’Ibiza. C’est un privilège pour nous d’offrir ces moments musicaux extraordinaires, prêts à être vécus partout."
Maison FG revendique 60 radios digitales
Avec ces nouveaux lancements, Maison FG indique disposer désormais de 60 radios digitales gratuites. Le groupe met également en avant "des milliers de mixes des plus grands DJs mondiaux disponibles en podcast".
Le communiqué précise enfin que Maison FG se positionne comme "le 8e plus grand groupe audio-digital en France", avec "plus de 45 millions de sessions par an", soit "l’équivalent de plus de 500 millions de streams".