FG déploie trois nouvelles radios digitales dédiées aux clubs majeurs d’Ibiza

Radio FG annonce le lancement mondial exclusif des radios digitales "FG [UNVRS] Ibiza", "FG Ushuaïa Ibiza" et "FG Hï Ibiza". Les trois flux sont accessibles sur l’application Radio FG ainsi que sur radioFG.com, exclusivement en France et à Monaco. Selon le communiqué, ces radios digitales proposent de retrouver les sets live enregistrés tout au long de la saison dans les clubs [UNVRS], Ushuaïa Ibiza et Hï Ibiza. Les contenus sont issus des événements organisés dans ces établissements de la scène électronique internationale. Radio FG présente cette initiative comme une première mondiale réunissant sur une même plateforme digitale les univers de trois clubs majeurs d’Ibiza.

Le communiqué rappelle que "[UNVRS]", désigné "Meilleur Club du Monde" par DJ Mag, accueille plusieurs résidences artistiques en 2026. Ushuaïa Ibiza met de son côté en avant ses événements en plein air et ses productions dédiées à la musique électronique internationale.

