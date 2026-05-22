RCF Notre Dame déploie une application mobile intégrant direct, podcasts et prière

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RCF Notre Dame annonce le lancement officiel de sa nouvelle application mobile, désormais disponible gratuitement sur l’App Store pour iPhone et sur Google Play pour Android. Née de la fusion entre RCF et Radio Notre Dame, cette application rassemble l’ensemble des contenus audio du réseau dans une interface unique. Disponible en France et en Belgique, elle donne accès aux programmes d’actualité, de culture, de spiritualité et de vie quotidienne proposés par les différentes antennes. Les auditeurs peuvent écouter les radios en direct ou retrouver les émissions en podcast, avec des fonctionnalités de personnalisation intégrant les téléchargements, les favoris et les notifications. La station met ainsi en avant une expérience d’écoute adaptée aux nouveaux usages de l’audio digital et de la consommation mobile.
Une nouvelle fonctionnalité dédiée à la prière
La nouvelle application intègre également "PRIER", une fonctionnalité spécifiquement consacrée aux contenus spirituels. Cet espace rassemble psaumes, laudes, angélus, chapelet, musique chrétienne et émissions dédiées à la spiritualité afin d’accompagner les auditeurs au quotidien. Avec cette évolution, RCF Notre Dame poursuit le développement de son offre numérique audio en s’appuyant sur un réseau de 65 radios et plus de 250 fréquences réparties en France et en Belgique. La radio chrétienne et généraliste indique accompagner chaque semaine 1 350 000 personnes.
L’application RCF Notre Dame est disponible gratuitement dès maintenant sur les principales plateformes mobiles, dans un contexte où les usages numériques et l’écoute à la demande continuent de progresser dans l’univers radio et audio digital.
L’application RCF Notre Dame est disponible gratuitement dès maintenant sur les principales plateformes mobiles, dans un contexte où les usages numériques et l’écoute à la demande continuent de progresser dans l’univers radio et audio digital.