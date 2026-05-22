RCF Notre Dame déploie une application mobile intégrant direct, podcasts et prière

RCF Notre Dame annonce le lancement officiel de sa nouvelle application mobile, désormais disponible gratuitement sur l’App Store pour iPhone et sur Google Play pour Android. Née de la fusion entre RCF et Radio Notre Dame, cette application rassemble l’ensemble des contenus audio du réseau dans une interface unique. Disponible en France et en Belgique, elle donne accès aux programmes d’actualité, de culture, de spiritualité et de vie quotidienne proposés par les différentes antennes. Les auditeurs peuvent écouter les radios en direct ou retrouver les émissions en podcast, avec des fonctionnalités de personnalisation intégrant les téléchargements, les favoris et les notifications. La station met ainsi en avant une expérience d’écoute adaptée aux nouveaux usages de l’audio digital et de la consommation mobile.