Le marché des podcasts progresse de 2.4% au T1 2026 selon l’ACPM €

Le classement des 30 premières marques podcasts au premier trimestre 2026, dominé par Radio Nova avec 3 481 608 téléchargements, devant HugoDécrypte à 3 059 643 et Bababam à 2 383 554. Des performances à mettre en perspective avec le volume de production, allant de 1 podcast pour HugoDécrypte à 30 pour Radio Nova et 20 pour Bababam, illustrant des stratégies éditoriales différenciées. Source : ACPM, Bilan Audio Digital T1 2026.
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