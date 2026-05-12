Nicolas Fadeur mise sur l’incarnation et la proximité sur NRJ Belgique €

Nicolas Fadeur, directeur des programmes de NRJ Belgique, défend une stratégie fondée sur l’incarnation, la proximité et le direct face à la fragmentation des usages audio. Pour la marque, l’enjeu est désormais de faire vivre l’expérience NRJ sur l’ensemble des points de contact audio, de la FM aux contenus digitaux.
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