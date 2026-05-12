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Nicolas Fadeur mise sur l’incarnation et la proximité sur NRJ Belgique €



Nicolas Fadeur, directeur des programmes de NRJ Belgique, défend une stratégie fondée sur l’incarnation, la proximité et le direct face à la fragmentation des usages audio. Pour la marque, l’enjeu est désormais de faire vivre l’expérience NRJ sur l’ensemble des points de contact audio, de la FM aux contenus digitaux.
Nicolas Fadeur, directeur des programmes de NRJ Belgique, défend une stratégie fondée sur l’incarnation, la proximité et le direct face à la fragmentation des usages audio. Pour la marque, l’enjeu est désormais de faire vivre l’expérience NRJ sur l’ensemble des points de contact audio, de la FM aux contenus digitaux.
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Rédigé le Mardi 12 Mai 2026

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