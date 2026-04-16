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Bauer Media Audio déploie Rayo dans les voitures connectées €



auer Media Audio indique que d’autres mises à jour concernant les véhicules compatibles et les marchés concernés seront communiquées ultérieurement. Le déploiement de Rayo dans Android Automotive s’inscrit dans une dynamique d’extension progressive de la plateforme sur différents environnements d’écoute.
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Rédigé le Jeudi 16 Avril 2026

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