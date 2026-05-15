En 20 ans, l’écoute hebdomadaire de l’audio digital est passée de 57% à 94%

En 2006, 57% des Américains âgés de 12 ans et plus qui écoutaient de l’audio online chaque mois déclaraient également une écoute hebdomadaire. Cette proportion a ensuite progressé régulièrement au fil des années. Les chiffres publiés montrent une montée continue de l’engagement hebdomadaire avec 60% en 2007, 62% en 2008, 63% en 2009, 63% en 2010, puis 65% en 2011. La progression se poursuit ensuite avec 74% en 2012, 73% en 2013, 77% en 2014 et 83% en 2015. En 2016, la part des auditeurs mensuels également présents chaque semaine atteint 88%, avant de s’établir à 87% en 2017.

À partir de 2018, les niveaux restent durablement élevés. L’étude affiche 89% en 2018, 90% en 2019 et 88% en 2020. La dynamique repart ensuite à la hausse avec 91% en 2021, 92% en 2022, 93% en 2023, puis 92% en 2024 et 2025.

