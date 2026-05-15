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Vendredi 15 Mai 2026 - 07:35

En 20 ans, l’écoute hebdomadaire de l’audio digital est passée de 57% à 94%


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Selon les données 2026 de "The Infinite Dial" d’Edison Research, 94% des Américains de 12 ans et plus qui écoutent de l’audio en ligne chaque mois en consomment également chaque semaine. L’étude montre une progression continue depuis 2006, où cette proportion atteignait 57%, illustrant l’installation durable de l’audio digital dans les habitudes d’écoute aux États-Unis.


Les données de "The Infinite Dial 2026" d’Edison Research illustrent la progression continue de l’engagement autour de l’audio digital et l’installation durable des usages hebdomadaires : entre 2006 et 2026, la part des auditeurs mensuels d’audio online écoutant également chaque semaine est passée de 57% à 94% aux États-Unis
Les données de "The Infinite Dial 2026" d’Edison Research illustrent la progression continue de l’engagement autour de l’audio digital et l’installation durable des usages hebdomadaires : entre 2006 et 2026, la part des auditeurs mensuels d’audio online écoutant également chaque semaine est passée de 57% à 94% aux États-Unis

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En 2006, 57% des Américains âgés de 12 ans et plus qui écoutaient de l’audio online chaque mois déclaraient également une écoute hebdomadaire. Cette proportion a ensuite progressé régulièrement au fil des années. Les chiffres publiés montrent une montée continue de l’engagement hebdomadaire avec 60% en 2007, 62% en 2008, 63% en 2009, 63% en 2010, puis 65% en 2011. La progression se poursuit ensuite avec 74% en 2012, 73% en 2013, 77% en 2014 et 83% en 2015. En 2016, la part des auditeurs mensuels également présents chaque semaine atteint 88%, avant de s’établir à 87% en 2017.
À partir de 2018, les niveaux restent durablement élevés. L’étude affiche 89% en 2018, 90% en 2019 et 88% en 2020. La dynamique repart ensuite à la hausse avec 91% en 2021, 92% en 2022, 93% en 2023, puis 92% en 2024 et 2025.


En 2026, 94% des auditeurs mensuels d’audio online déclarent également une écoute hebdomadaire. Edison Research estime que cette évolution illustre le caractère désormais habituel de la consommation audio digitale dans la vie quotidienne des Américains.

Tags : audience, audience digitale, audience numérique, Edison Research



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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