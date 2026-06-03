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Mercredi 3 Juin 2026 - 13:05

En trois mois, 35.6 millions d’Américains supplémentaires adoptent l’IA


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Les dernières données d’AI User Metrics, le service de mesure développé par Edison Research et SSRS, mettent en évidence une forte progression de l’usage des chatbots d’intelligence artificielle aux États-Unis. En l’espace de trois mois, la part des adultes américains utilisant chaque semaine un chatbot IA est passée de 52% à 65%.



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Cette étude, conduite deux fois par mois auprès des Américains âgés de 18 ans et plus, suit l’évolution de la notoriété et des usages des plateformes d’intelligence artificielle depuis le premier trimestre 2026. Les résultats publiés le 27 mai montrent une progression marquée de l’utilisation hebdomadaire des chatbots IA. Alors qu’en février 2026, 52% des adultes américains déclaraient utiliser chaque semaine au moins un chatbot d’intelligence artificielle, cette proportion atteint désormais 65%. Cette hausse représente une progression de 13 points en seulement trois mois. Selon les estimations d’Edison Research, 175.5 millions d’adultes américains utilisent aujourd’hui l’IA chaque semaine, soit une augmentation de plus de 35.6 millions de personnes par rapport aux données publiées en février 2026.

Des usages numériques en pleine transformation

Pour Edison Research, cette progression rapide constitue l’un des phénomènes technologiques les plus marquants observés récemment. L’institut souligne qu’il est difficile d’identifier une plateforme média ou une technologie ayant connu une croissance comparable sur une période aussi courte.
Cette accélération de l’usage des outils conversationnels mérite une attention particulière. Si l’étude ne porte pas directement sur les pratiques audio, elle illustre l’évolution rapide des comportements numériques et l’émergence de nouveaux points de contact entre les utilisateurs et les contenus. Avec 65% des Américains adultes utilisant désormais chaque semaine un chatbot IA et une base estimée à 175.5 millions d’utilisateurs, l’intelligence artificielle s’installe progressivement comme un outil de consommation numérique de masse, dont les effets pourraient à terme concerner l’ensemble de l’écosystème des médias et de l’audio.

Tags : Edison Research, États-Unis, IA, Intelligence Artificielle



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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