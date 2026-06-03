En trois mois, 35.6 millions d’Américains supplémentaires adoptent l’IA

Pour Edison Research, cette progression rapide constitue l’un des phénomènes technologiques les plus marquants observés récemment. L’institut souligne qu’il est difficile d’identifier une plateforme média ou une technologie ayant connu une croissance comparable sur une période aussi courte.

Cette accélération de l’usage des outils conversationnels mérite une attention particulière. Si l’étude ne porte pas directement sur les pratiques audio, elle illustre l’évolution rapide des comportements numériques et l’émergence de nouveaux points de contact entre les utilisateurs et les contenus. Avec 65% des Américains adultes utilisant désormais chaque semaine un chatbot IA et une base estimée à 175.5 millions d’utilisateurs, l’intelligence artificielle s’installe progressivement comme un outil de consommation numérique de masse, dont les effets pourraient à terme concerner l’ensemble de l’écosystème des médias et de l’audio.