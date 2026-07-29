Spotwise lance aOS, un système d'exploitation agentique pour les médias

Fondée en 2024 et basée à Riga, en Lettonie, Spotwise s'était jusqu'ici imposée comme une couche d'intelligence publicitaire en temps réel, capable de suivre les campagnes broadcast dans 14 pays. Avec aOS, la société change de dimension : là où les outils traditionnels s'arrêtent aux tableaux de bord et aux rapports, Spotwise exécute désormais le travail qui découle des données, de façon autonome et récurrente. Le système repose sur un assistant IA baptisé Spotty, à qui l'utilisateur soumet une instruction en langage naturel. Un diffuseur peut par exemple lui demander d'identifier chaque semaine les nouveaux annonceurs présents sur les stations concurrentes, puis de retrouver les décideurs concernés. Spotwise prend alors en charge l'ensemble de la chaîne : scoring et segmentation des annonceurs, enrichissement des contacts, rédaction des messages de prospection dans le style de l'utilisateur, et synchronisation avec le CRM ou les séquences de nurturing. Une seule instruction supplémentaire suffit pour transformer ce workflow en tâche permanente, qui s'exécutera ensuite automatiquement sans intervention humaine.
Planification, veille, prospection
Les cas d'usage couverts par aOS sont larges : planification de campagnes, suivi des parts de marché d'agences, anticipation des tendances, recherche créative, préparation des pitches commerciaux. Autant de tâches aujourd'hui effectuées manuellement par les équipes des médias. Roberts Levics, CEO et cofondateur de Spotwise, pose le constat simplement : les médias broadcast produisent bien plus de données que les équipes ne peuvent en traiter, et la plupart des outils du marché se contentent de les afficher. « Nous, nous prenons le relais là où les autres s'arrêtent, pour transformer ces données en actions concrètes », résume-t-il. Spotwise a conçu aOS autour d'une architecture ouverte. L'ensemble des données et des workflows est accessible via une API ouverte et un serveur Model Context Protocol, le standard technique qui permet aux assistants et agents IA de se connecter à des sources de données et des outils externes. Les diffuseurs, agences et annonceurs peuvent ainsi intégrer aOS dans leurs systèmes existants, sans être contraints de travailler exclusivement dans l'interface Spotwise. La plateforme est disponible pour les clients Spotwise à compter d'aujourd'hui. La société sera également présente à l'IBC 2026 à Amsterdam du 11 au 14 septembre, sur le stand 14.FT2 dans le hall 14.
Au Paris Radio Show et aux Mediadays Solutions
Spotwise sera également présent au Paris Radio Show et aux Mediadays Solutions à Paris. L'équipe sera disponible pour rencontrer l'ensemble des radios, régies et médias intéressés par aOS et par les solutions d'intelligence publicitaire broadcast que la société déploie aujourd'hui dans 14 pays. Spotwise est soutenu par les fonds 500 Global, Outlast Fund et BADideas.fund.
Si vous désirez tester l'application, contactez la rédaction de La Lettre Pro, nous avons un compte démo et pouvons organiser une démonstration durant l'été.
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