Spotwise lance aOS, un système d'exploitation agentique pour les médias

Les cas d'usage couverts par aOS sont larges : planification de campagnes, suivi des parts de marché d'agences, anticipation des tendances, recherche créative, préparation des pitches commerciaux. Autant de tâches aujourd'hui effectuées manuellement par les équipes des médias. Roberts Levics, CEO et cofondateur de Spotwise, pose le constat simplement : les médias broadcast produisent bien plus de données que les équipes ne peuvent en traiter, et la plupart des outils du marché se contentent de les afficher. « Nous, nous prenons le relais là où les autres s'arrêtent, pour transformer ces données en actions concrètes », résume-t-il. Spotwise a conçu aOS autour d'une architecture ouverte. L'ensemble des données et des workflows est accessible via une API ouverte et un serveur Model Context Protocol, le standard technique qui permet aux assistants et agents IA de se connecter à des sources de données et des outils externes. Les diffuseurs, agences et annonceurs peuvent ainsi intégrer aOS dans leurs systèmes existants, sans être contraints de travailler exclusivement dans l'interface Spotwise. La plateforme est disponible pour les clients Spotwise à compter d'aujourd'hui. La société sera également présente à l'IBC 2026 à Amsterdam du 11 au 14 septembre, sur le stand 14.FT2 dans le hall 14.