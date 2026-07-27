IA Music & News lance 10 radios mêlant musique 100% IA et information en 10 langues

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Un an après le lancement d’IA Radio, Anthony Bourdain complète son projet avec IA Music & News, un format qui réunit dans un même flux de la musique générée par intelligence artificielle et de l’information internationale. Dès ce lundi, 10 nouvelles radios internationales seront proposées en continu. Chacune diffusera dans une langue distincte une programmation musicale 100% IA, interrompue toutes les 30 minutes par un flash d’actualité dans la langue de la station.
Les 10 langues proposées sont l’anglais, l’arabe, le chinois, l’espagnol, l’hindi, l’italien, le japonais, le portugais, le russe et le turc.
IA Music & News repose sur l’alternance entre un flux musical continu et des rendez-vous d’information réguliers. Toutes les 30 minutes, la programmation musicale laisse place à un bulletin synthétique consacré à l’actualité récente, avant de reprendre.
Replay News associé à la production des bulletins
Pour la partie information, IA RADIO s’associe à Replay News, une rédaction internationale spécialisée dans la production continue de bulletins d’information en plusieurs langues. Les bulletins diffusés sur IA Music & News sont préparés à l’aide de technologies d’intelligence artificielle. Le communiqué précise toutefois qu’ils font l’objet d’une validation humaine avant leur diffusion. Le dispositif associe ainsi la production musicale d’IA RADIO et le travail éditorial de Replay News.
"La musique générée par intelligence artificielle donne le rythme, l’actualité donne le sens. Ensemble, elles créent une radio nouvelle : fluide, internationale et connectée en permanence au monde" explique Anthony Bourdain, fondateur d’IA Radio.
Des antennes musicales intégralement générées par IA
IA Music & News reprend les différents univers musicaux déjà développés par IA RADIO. Chaque station dispose de sa propre atmosphère musicale. Les genres annoncés couvrent le classique, le disco-funk, la dance-house, le jazz, le lounge, le métal, la new wave, la pop-rock, le rap, le reggae, le slow et crooner, la world music, la guinguette et l’opéra. La programmation musicale de ces antennes est annoncée comme intégralement créée par intelligence artificielle. Le projet vise ainsi à décliner différents environnements musicaux en fonction des publics et des univers culturels auxquels s’adressent les stations.
L’écosystème IA Radio passe à 25 radios numériques
IA Music & News se présente comme le prolongement d’IA Radio, bouquet de radios musicales dont les programmes sont intégralement générés par intelligence artificielle. Avec ces 10 nouvelles stations IA Music & News, l’écosystème compte désormais 25 radios numériques. Les nouvelles antennes internationales viennent compléter 15 radios musicales IA Radio, chacune consacrée à différents genres et univers musicaux. Les 10 radios IA Music & News associent pour leur part musique générée par intelligence artificielle et actualité internationale dans une langue distincte. Les 25 stations sont annoncées comme accessibles sur les principaux supports d’écoute audio numérique ainsi que sur le site d’IA Radio.