La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Lundi 27 Juillet 2026 - 08:40

IA Music & News lance 10 radios mêlant musique 100% IA et information en 10 langues


Notez


À compter de ce 27 juillet, IA Music & News proposera 10 radios internationales associant une programmation musicale 100% générée par intelligence artificielle et des flashs d’actualité diffusés toutes les 30 minutes. Disponibles 24h/24 et 7j/7 en 10 langues, elles portent à 25 le nombre de radios numériques proposées au sein de l’écosystème IA Radio.



Vous aimerez aussi

Un an après le lancement d’IA Radio, Anthony Bourdain complète son projet avec IA Music & News, un format qui réunit dans un même flux de la musique générée par intelligence artificielle et de l’information internationale. Dès ce lundi, 10 nouvelles radios internationales seront proposées en continu. Chacune diffusera dans une langue distincte une programmation musicale 100% IA, interrompue toutes les 30 minutes par un flash d’actualité dans la langue de la station.
Les 10 langues proposées sont l’anglais, l’arabe, le chinois, l’espagnol, l’hindi, l’italien, le japonais, le portugais, le russe et le turc.
IA Music & News repose sur l’alternance entre un flux musical continu et des rendez-vous d’information réguliers. Toutes les 30 minutes, la programmation musicale laisse place à un bulletin synthétique consacré à l’actualité récente, avant de reprendre.


L’objectif annoncé est de permettre à l’auditeur de suivre l’actualité internationale dans la langue de la station sans avoir à changer de flux et sans interrompre durablement son écoute musicale. Le projet est présenté autour du principe : "Dix radios. Dix langues. Deux expériences. Un monde en mouvement."

Replay News associé à la production des bulletins

Pour la partie information, IA RADIO s’associe à Replay News, une rédaction internationale spécialisée dans la production continue de bulletins d’information en plusieurs langues. Les bulletins diffusés sur IA Music & News sont préparés à l’aide de technologies d’intelligence artificielle. Le communiqué précise toutefois qu’ils font l’objet d’une validation humaine avant leur diffusion. Le dispositif associe ainsi la production musicale d’IA RADIO et le travail éditorial de Replay News.
"La musique générée par intelligence artificielle donne le rythme, l’actualité donne le sens. Ensemble, elles créent une radio nouvelle : fluide, internationale et connectée en permanence au monde" explique Anthony Bourdain, fondateur d’IA Radio.


Des antennes musicales intégralement générées par IA

IA Music & News reprend les différents univers musicaux déjà développés par IA RADIO. Chaque station dispose de sa propre atmosphère musicale. Les genres annoncés couvrent le classique, le disco-funk, la dance-house, le jazz, le lounge, le métal, la new wave, la pop-rock, le rap, le reggae, le slow et crooner, la world music, la guinguette et l’opéra. La programmation musicale de ces antennes est annoncée comme intégralement créée par intelligence artificielle. Le projet vise ainsi à décliner différents environnements musicaux en fonction des publics et des univers culturels auxquels s’adressent les stations.


L’écosystème IA Radio passe à 25 radios numériques

IA Music & News intervient un an après le lancement d’IA Radio et 20 ans après qu’Anthony Bourdain a cofondé le groupe média Public Santé. Le nouveau service s’inscrit dans son exploration de formats audio présentés comme relevant de la radio dite "3.0", avec des antennes accessibles en continu et destinées à plusieurs marchés linguistiques.
IA Music & News se présente comme le prolongement d’IA Radio, bouquet de radios musicales dont les programmes sont intégralement générés par intelligence artificielle. Avec ces 10 nouvelles stations IA Music & News, l’écosystème compte désormais 25 radios numériques. Les nouvelles antennes internationales viennent compléter 15 radios musicales IA Radio, chacune consacrée à différents genres et univers musicaux. Les 10 radios IA Music & News associent pour leur part musique générée par intelligence artificielle et actualité internationale dans une langue distincte. Les 25 stations sont annoncées comme accessibles sur les principaux supports d’écoute audio numérique ainsi que sur le site d’IA Radio.

Tags : Anthony Bourdain, IA, IA Radio, Intelligence Artificielle



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


Nouveau commentaire :
Facebook
Vous devez vous identifier pour poster un commentaire.
Les commentaires ne sont publiés que pour les personnes possédant un identifiant et un mot de passe. Vous avez 10 jours pour commenter la publication. Les commentaires anonymes sont interdits. Toute personne ne pouvant justifier de son identité réelle pourra se voir interdite de commentaire et l'accès au site refusé. Notre site étant un site en direction des professionnels, toute personne ne se considérant pas comme un professionnel de la radio ne sera pas accepté. Sont considérés comme professionnels toutes personnes salariées, bénévoles ou travaillant au sein d'une radio ou webradio ou de média (presse écrite, télévision, web, téléphonie mobile...).

Dans la même rubrique :
< >

Jeudi 23 Juillet 2026 - 08:20 Saooti intègre le clonage de voix de Voxygen à ses solutions audio €

Mercredi 22 Juillet 2026 - 08:45 Les auditeurs de livres audio plébiscitent la narration IA €

La Lettre Pro

Abonnez-vous
Connectez-vous
À propos
Logothèque
Contacts
Publicité (Régie interne)

Rubriques d’actualités

Antenne
Industrie
Monétisation
Digital
Le MAG Hebdo

Services gratuits

Lire les petites annonces
Agenda Radio&Audio
Rechercher un article
Recevoir le Mag Hebdo gratuit

Services payants

Déposer une petite annonce (88 €)
CLUB HF Pros (49,90€/mois)
S’abonner au site Lalettre.Pro (29,90€/mois)
S’abonner à la Newsletter quotidienne(2 €/mois)
Boutique
Téléchargements
Copyright © Editions HF 2011-2025 - Tous droits réservés
Contact : +33 (0)5 55 18 03 61 - redaction@lalettre.pro • Mentions légales-RGPD
Plan du site | RSS Syndication