IA Music & News lance 10 radios mêlant musique 100% IA et information en 10 langues

Un an après le lancement d’IA Radio, Anthony Bourdain complète son projet avec IA Music & News, un format qui réunit dans un même flux de la musique générée par intelligence artificielle et de l’information internationale. Dès ce lundi, 10 nouvelles radios internationales seront proposées en continu. Chacune diffusera dans une langue distincte une programmation musicale 100% IA, interrompue toutes les 30 minutes par un flash d’actualité dans la langue de la station.

Les 10 langues proposées sont l’anglais, l’arabe, le chinois, l’espagnol, l’hindi, l’italien, le japonais, le portugais, le russe et le turc.

IA Music & News repose sur l’alternance entre un flux musical continu et des rendez-vous d’information réguliers. Toutes les 30 minutes, la programmation musicale laisse place à un bulletin synthétique consacré à l’actualité récente, avant de reprendre.

