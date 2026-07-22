Les auditeurs de livres audio plébiscitent la narration IA €

Dans les œuvres de fiction mettant en scène plusieurs personnages, la narration IA Spoken Multi-Cast obtient de meilleurs résultats que la narration humaine en termes de favorabilité (61% contre 53%), d'engagement (58% contre 49%) et de qualité perçue (66% contre 60%). Source : Edison Research at SSRS pour Spoken, étude menée auprès de plus de 1.000 consommateurs américains de livres audio de fiction, juillet 2026.
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