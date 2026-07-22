Les auditeurs de livres audio plébiscitent la narration IA €

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Dans les œuvres de fiction mettant en scène plusieurs personnages, la narration IA Spoken Multi-Cast obtient de meilleurs résultats que la narration humaine en termes de favorabilité (61% contre 53%), d'engagement (58% contre 49%) et de qualité perçue (66% contre 60%). Source : Edison Research at SSRS pour Spoken, étude menée auprès de plus de 1.000 consommateurs américains de livres audio de fiction, juillet 2026.
Dans les œuvres de fiction mettant en scène plusieurs personnages, la narration IA Spoken Multi-Cast obtient de meilleurs résultats que la narration humaine en termes de favorabilité (61% contre 53%), d'engagement (58% contre 49%) et de qualité perçue (66% contre 60%). Source : Edison Research at SSRS pour Spoken, étude menée auprès de plus de 1.000 consommateurs américains de livres audio de fiction, juillet 2026.
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Rédigé le Mercredi 22 Juillet 2026

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