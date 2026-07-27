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Chez les conducteurs de Stellantis, la radio capte 90% du temps d’écoute audio publicitaire €



Chez les conducteurs de Stellantis âgés de 18 ans et plus aux États-Unis, la radio AM/FM concentre 90% du temps d’écoute audio avec publicité en voiture. Les podcasts et SiriusXM avec publicité représentent chacun 3%, devant Pandora à 2% et Spotify à 1 %. Source : Edison Research, "Share of Ear", Q2 2025-Q1 2026, personnes de 18 ans et plus.
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Rédigé le Lundi 27 Juillet 2026

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