Chez les conducteurs de Stellantis, la radio capte 90% du temps d’écoute audio publicitaire €

Chez les conducteurs de Stellantis âgés de 18 ans et plus aux États-Unis, la radio AM/FM concentre 90% du temps d’écoute audio avec publicité en voiture. Les podcasts et SiriusXM avec publicité représentent chacun 3%, devant Pandora à 2% et Spotify à 1 %. Source : Edison Research, "Share of Ear", Q2 2025-Q1 2026, personnes de 18 ans et plus.
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