Le "Tour Vibration" annonce trois rendez-vous en septembre

Dans son communiqué, Vibration présente ce Tour comme "une manière de créer du lien avec les auditeurs de la station". La radio souligne également l’attente du public autour de ce rendez-vous de rentrée, désormais installé dans son dispositif événementiel régional.L’édition 2026 marquera notamment la troisième année consécutive de présence du "Tour Vibration" à l’aérodrome de Tours à Sorigny.

Créée en 1983 dans le contexte des radios libres, Vibration se définit comme une station de radio familiale articulée autour d’une programmation musicale variée, de flashs d’information et de chroniques consacrées au bien-être. La station revendique également une forte implantation en Centre-Val de Loire, région dans laquelle elle développe depuis plusieurs années une stratégie d’événements musicaux et de proximité.

Le "Tour Vibration", co-organisé avec les collectivités locales depuis 2016, constitue aujourd’hui l’un des principaux dispositifs de visibilité terrain de la radio.

