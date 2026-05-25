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Lundi 25 Mai 2026 - 06:50

Le "Tour Vibration" annonce trois rendez-vous en septembre


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Vibration a dévoilé les premières informations autour du "Tour Vibration", série de concerts gratuits organisée en Centre-Val de Loire. Trois dates sont programmées les 5, 12 et 26 septembre à Sorigny, Romorantin et Châteauroux. L’événement, co-organisé avec les collectivités locales depuis 2016, s’inscrit dans la stratégie de proximité et d’engagement de la radio régionale.


Le "Tour Vibration" annonce trois rendez-vous en septembre

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Vibration a officialisé les premières dates de l’édition 2026 du "Tour Vibration", sa série de concerts gratuits organisée chaque année en Centre-Val de Loire. Après une édition 2025 marquée, selon la station, par des "affiches hautes en couleurs et riches en stars", l’événement reviendra en septembre avec trois rendez-vous programmés dans la région.
Le "Tour Vibration" se déroulera le samedi 5 septembre à l’aérodrome de Tours à Sorigny, le samedi 12 septembre au Parc des expositions de Romorantin-Lanthenay et le samedi 26 septembre au boulodrome de Châteauroux.
La station précise que les têtes d’affiche de ces trois soirées seront dévoilées prochainement.


Un événement pensé comme un levier de proximité

Dans son communiqué, Vibration présente ce Tour comme "une manière de créer du lien avec les auditeurs de la station". La radio souligne également l’attente du public autour de ce rendez-vous de rentrée, désormais installé dans son dispositif événementiel régional.L’édition 2026 marquera notamment la troisième année consécutive de présence du "Tour Vibration" à l’aérodrome de Tours à Sorigny.
Créée en 1983 dans le contexte des radios libres, Vibration se définit comme une station de radio familiale articulée autour d’une programmation musicale variée, de flashs d’information et de chroniques consacrées au bien-être. La station revendique également une forte implantation en Centre-Val de Loire, région dans laquelle elle développe depuis plusieurs années une stratégie d’événements musicaux et de proximité.
Le "Tour Vibration", co-organisé avec les collectivités locales depuis 2016, constitue aujourd’hui l’un des principaux dispositifs de visibilité terrain de la radio.


Tags : Châteauroux, concert, proximité, Romorantin, Tour Vibration, Vibration



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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