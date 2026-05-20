"Mai à Vélo" s’installe dans les studios de Radio Mont Blanc

Radio Mont Blanc inscrit le vélo dans sa programmation de mai avec une opération spéciale menée du 11 au 29 mai dans le cadre de "Mai à Vélo". L’initiative vise à mettre en avant la pratique du vélo sous toutes ses formes, du vélo de route au VTT, en passant par le vélotaf, les balades, la pratique loisir ou sportive. Le principe repose sur une animation en studio, pendant le direct, à laquelle sont associés les auditeurs, les invités, les partenaires et les équipes de Radio Mont Blanc. Tous sont invités à venir pédaler sur un home-trainer prêté par Culture Vélo Sallanches. L’objectif annoncé est de parcourir virtuellement le tracé de la Haute-Savoie Mont-Blanc Classic, cyclosportive des championnats du monde 2027, longue de 160 km. Pour la station, cette opération permet de relier contenu d’antenne, participation du public et valorisation d’un usage quotidien du vélo.