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Mercredi 20 Mai 2026 - 07:25

"Mai à Vélo" s’installe dans les studios de Radio Mont Blanc


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Du 11 au 29 mai, Radio Mont Blanc participe à "Mai à Vélo" avec une opération spéciale organisée dans ses studios. Auditeurs, invités, partenaires et équipes sont invités à pédaler en direct sur un home-trainer, avec un objectif symbolique : parcourir virtuellement les 160 km de la Haute-Savoie Mont-Blanc Classic.



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Radio Mont Blanc inscrit le vélo dans sa programmation de mai avec une opération spéciale menée du 11 au 29 mai dans le cadre de "Mai à Vélo". L’initiative vise à mettre en avant la pratique du vélo sous toutes ses formes, du vélo de route au VTT, en passant par le vélotaf, les balades, la pratique loisir ou sportive. Le principe repose sur une animation en studio, pendant le direct, à laquelle sont associés les auditeurs, les invités, les partenaires et les équipes de Radio Mont Blanc. Tous sont invités à venir pédaler sur un home-trainer prêté par Culture Vélo Sallanches. L’objectif annoncé est de parcourir virtuellement le tracé de la Haute-Savoie Mont-Blanc Classic, cyclosportive des championnats du monde 2027, longue de 160 km. Pour la station, cette opération permet de relier contenu d’antenne, participation du public et valorisation d’un usage quotidien du vélo.

Un dispositif éditorial lié au territoire

Pendant toute l’opération, Radio Mont Blanc prévoit de donner la parole à des invités passionnés de vélo, d’organiser des défis en studio et d’aborder les bienfaits du sport et du vélo au quotidien. La station annonce également des contenus consacrés aux idées de sorties vélo sur le territoire, au vélotaf, à la route, au VTT, aux balades et aux grands événements cyclo à venir. Cette séquence s’inscrit dans un calendrier marqué par l’approche des Championnats du Monde de Cyclisme UCI en Haute-Savoie, du Tour de France, de la MB Race et des Coupes du Monde VTT aux Gets. Radio Mont Blanc indique vouloir mettre le vélo à l’honneur sous toutes ses formes, donner envie au plus grand nombre de monter en selle et valoriser les acteurs et événements qui font vivre la culture vélo dans les Pays de Savoie et autour du Mont-Blanc.

Tags : proximité, Radio Mont Blanc



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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