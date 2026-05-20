Aux États-Unis, un quart des 13 ans et plus s’informent chaque jour par la radio

L’étude analyse également les produits ou services payants utilisés régulièrement pour obtenir des nouvelles, de l’information ou d’autres contenus médias. Environ 7 Américains sur 10 déclarent payer ou utiliser un service payé par quelqu’un d’autre. Au total, 57% paient ou donnent personnellement pour ces produits ou services, 23% utilisent des services payés par une autre personne et 12% combinent les deux situations. Les 18-34 ans sont les moins nombreux à utiliser au moins un produit payant, à 54%. Environ 7 personnes sur 10 chez les adolescents et les adultes de 35 à 64 ans utilisent au moins un produit payant, contre 81% chez les 65 ans et plus.

Pour l’audio, le rapport indique que les journaux ou magazines imprimés ou numériques, locaux ou nationaux, ainsi que la radio publique, les podcasts ou les newsletters, font partie des services les plus couramment payés après la télévision ou le streaming et les chatbots d’IA. Environ 2 personnes sur 10 paient personnellement ou donnent pour ces produits. L’étude précise aussi qu’environ 1 personne sur 10 partage des abonnements ou services liés aux journaux locaux, journaux nationaux, à la radio publique, aux sites d’information numériques, aux podcasts, aux newsletters ou aux services d’IA.

