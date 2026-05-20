Aux États-Unis, un quart des 13 ans et plus s’informent chaque jour par la radio

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Le Media Insight Project publie l’étude "The Evolving News Landscape: Comparing Media Habits and Trust Between Teens and Adults". Elle repose sur deux enquêtes nationales représentatives menées aux États-Unis : l’une auprès de 1 092 répondants âgés de 18 ans et plus, réalisée du 5 au 8 février 2026, l’autre auprès de 1 009 répondants âgés de 13 à 17 ans, réalisée du 2 au 16 février 2026. L’étude analyse les pratiques d’information de cinq groupes d’âge : les 13-17 ans, les 18-34 ans, les 35-49 ans, les 50-64 ans et les 65 ans et plus.
Plusieurs résultats portent directement sur la place de la radio, des podcasts et des usages audio dans l’accès à l’information. L’étude observe que les adolescents et les adultes utilisent une variété de sources, entre médias traditionnels, sources numériques et plateformes sociales.
La radio utilisée chaque jour par 25% des 13 ans et plus
Dans l’ensemble de la population américaine âgée de 13 ans et plus, 25% déclarent utiliser la radio au moins une fois par jour pour obtenir des nouvelles et de l’information. La radio se situe ainsi au même niveau d’usage quotidien que les moteurs de recherche, cités par 26%, et derrière la télévision ou le streaming, à 46%, les sites et applications d’information numériques, à 41%, et les réseaux sociaux, à 37%. L’étude indique aussi que 21% des répondants utilisent la radio au moins une fois par semaine, 15% moins d’une fois par semaine et 39% jamais pour s’informer. Ces données situent la radio dans un usage régulier, mais différencié selon les publics, dans un environnement où les sources numériques et sociales occupent une place importante.
Des usages radio plus élevés chez les 65 ans et plus
Les usages quotidiens de la radio varient selon l’âge. Parmi les 13-17 ans, 24% déclarent utiliser la radio au moins quotidiennement pour l’information. Cette proportion est de 19% chez les 18-34 ans, 22% chez les 35-49 ans, 26% chez les 50-64 ans et 33% chez les 65 ans et plus. L’étude relève également une différence partisane parmi les adultes de 18 ans et plus : les Républicains sont plus nombreux que les Démocrates à utiliser la radio au moins une fois par jour pour s’informer, avec 31% contre 17%.
Les podcasts à 13% d’usage quotidien
Les podcasts sont utilisés chaque jour ou davantage par 13% des Américains âgés de 13 ans et plus pour obtenir des nouvelles et de l’information. L’étude indique aussi que 15% les utilisent au moins une fois par semaine, 15% moins d’une fois par semaine et 56% jamais comme source d’information. Par âge, l’usage quotidien des podcasts apparaît relativement stable entre plusieurs générations. Il atteint 15% chez les 13-17 ans, 15% chez les 18-34 ans, 15% chez les 35-49 ans, 12% chez les 50-64 ans et 9% chez les 65 ans et plus.
La radio intégrée aux sources locales les plus utilisées
’étude consacre une partie spécifique à l’information locale. Elle indique qu’environ 3 Américains sur 4, adolescents et adultes confondus, obtiennent des informations locales souvent ou parfois à partir de l’une des trois catégories étudiées : médias locaux, organisations communautaires ou créateurs et influenceurs locaux indépendants. Les 65 ans et plus sont les plus nombreux à utiliser au moins parfois ces sources locales, à 88%, devant les 50-64 ans à 78%, les 35-49 ans à 71%, les 18-34 ans à 68% et les 13-17 ans à 79%. Les Démocrates et les Républicains déclarent y recourir à des niveaux proches, respectivement 77% et 78%.
Dans ce cadre, les médias locaux incluant la télévision, les journaux ou la radio, ainsi que leurs applications, sites web ou réseaux sociaux, sont les sources locales les plus utilisées. Au total, 65% des Américains âgés de 13 ans et plus disent obtenir souvent ou parfois des informations locales auprès de ces médias. Le détail par âge est de 61% chez les 13-17 ans, 51% chez les 18-34 ans, 56% chez les 35-49 ans, 51% chez les 50-64 ans et 65% chez les 65 ans et plus.
Les créateurs locaux plus présents chez les adolescents
L’étude met aussi en regard les médias locaux traditionnels avec d’autres circuits d’information locale. Les personnes connues personnellement, comme les amis, la famille ou les voisins, en ligne ou en face à face, sont citées souvent ou parfois par 68% des répondants. Les personnes locales non connues personnellement, comme les créateurs indépendants ou influenceurs publiant sur des plateformes numériques telles que Nextdoor, des groupes Facebook ou des forums Reddit, sont citées par 33%. Les organisations locales, comme les églises, groupes scolaires ou groupes communautaires, le sont par 58%.
Chez les 13-17 ans, 48% déclarent obtenir souvent ou parfois des informations locales auprès de créateurs ou influenceurs locaux indépendants. Cette proportion est de 42% chez les 18-34 ans, 37% chez les 35-49 ans, 24% chez les 50-64 ans et 23% chez les 65 ans et plus. L’étude note que les adolescents sont plus susceptibles que les adultes plus âgés d’obtenir de l’information locale via ces créateurs locaux, tandis que les adultes de plus de 65 ans sont plus susceptibles que les moins de 49 ans d’utiliser des médias locaux comme la télévision ou la radio.
Les sujets locaux comme points d’entrée vers l’information
Les contenus locaux les plus suivis régulièrement concernent d’abord la météo ou le trafic, à 65% chez les Américains de 13 ans et plus. Viennent ensuite la criminalité et la sécurité publique, à 49%, puis le gouvernement ou la politique locale, à 39%. L’étude indique aussi que 19% ne suivent régulièrement aucun sujet d’information locale.
Chez les 13-17 ans, 50% suivent régulièrement la météo ou le trafic local, 35% la criminalité et la sécurité publique, 26% le gouvernement ou la politique locale, 28% les arts et la culture locale, 12% l’économie locale, 40% les écoles ou événements scolaires locaux, 35% le sport local et 21% ne suivent régulièrement aucun sujet local. Chez les 65 ans et plus, ces niveaux atteignent 83% pour la météo ou le trafic local, 67% pour la criminalité et la sécurité publique, 63% pour le gouvernement ou la politique locale, 37% pour les arts et la culture locale, 40% pour l’économie locale, 26% pour les écoles ou événements scolaires locaux, 36% pour le sport local et 10% pour l’absence de suivi régulier d’un sujet local.
La radio publique et les podcasts dans les usages payants
L’étude analyse également les produits ou services payants utilisés régulièrement pour obtenir des nouvelles, de l’information ou d’autres contenus médias. Environ 7 Américains sur 10 déclarent payer ou utiliser un service payé par quelqu’un d’autre. Au total, 57% paient ou donnent personnellement pour ces produits ou services, 23% utilisent des services payés par une autre personne et 12% combinent les deux situations. Les 18-34 ans sont les moins nombreux à utiliser au moins un produit payant, à 54%. Environ 7 personnes sur 10 chez les adolescents et les adultes de 35 à 64 ans utilisent au moins un produit payant, contre 81% chez les 65 ans et plus.
Pour l’audio, le rapport indique que les journaux ou magazines imprimés ou numériques, locaux ou nationaux, ainsi que la radio publique, les podcasts ou les newsletters, font partie des services les plus couramment payés après la télévision ou le streaming et les chatbots d’IA. Environ 2 personnes sur 10 paient personnellement ou donnent pour ces produits. L’étude précise aussi qu’environ 1 personne sur 10 partage des abonnements ou services liés aux journaux locaux, journaux nationaux, à la radio publique, aux sites d’information numériques, aux podcasts, aux newsletters ou aux services d’IA.
Un paysage audio inscrit dans une consommation fragmentée
Dans ce paysage, la radio conserve un usage quotidien supérieur à celui des podcasts pour l’information, tandis que les podcasts apparaissent comme un support présent dans toutes les générations, avec des niveaux quotidiens proches chez les 13-17 ans, les 18-34 ans et les 35-49 ans.