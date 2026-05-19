La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Mardi 19 Mai 2026 - 08:35

Le 208e numéro de La Lettre Pro L'Hebdo parait ce mardi


Notez


Ce nouveau numéro de La Lettre Pro L’Hebdo s’intéresse aux dynamiques actuelles de la radio et de l’audio digital, entre puissance des radios locales italiennes et nouveaux formats éditoriaux dédiés au secteur. À travers les données Audiradio et le lancement de l’INSIGHT du Mois avec RCS Europe, cette édition met en lumière les évolutions d’un média qui continue d’adapter ses usages et ses formats aux attentes des professionnels.


Le 208e numéro de La Lettre Pro L'Hebdo parait ce mardi

Vous aimerez aussi

Au sommaire du n°208 de La Lettre Pro de la Radio L’Hebdo, Marco Rossignoli, coordinateur d’Aeranti-Corallo, revient sur les dernières données Audiradio qui soulignent le poids des radios locales en Italie. Celles-ci totalisent 29,795 millions d’auditeurs cumulés sur un jour moyen, confirmant leur place dans le paysage radiophonique italien. Pour Marco Rossignoli, ces résultats traduisent avant tout la capacité des radios locales à maintenir un lien fort avec leurs auditeurs, notamment grâce à l’information de proximité et à leur présence territoriale. "À l’heure où les médias traditionnels connaissent une crise de la communication, le lien de confiance entre la station de proximité et sa communauté demeure un atout majeur". Il souligne également l’évolution progressive des usages numériques dans le secteur radio et la manière dont les stations locales intègrent désormais plus largement les pratiques liées à l’audio digital.


L’INSIGHT du Mois prend forme avec RCS Europe

Ce numéro revient également sur l’installation de l’INSIGHT du Mois, le nouveau rendez-vous éditorial de La Lettre Pro de la Radio. Après deux numéros pilotes publiés en mars et avril, ce format mensuel sera officiellement lancé à partir de septembre 2026.
Chaque début de mois, un PDF de dix pages proposera une lecture transversale de l’actualité radio, podcast et audio digital du mois écoulé. Afin de tester la formule et recueillir les retours des lecteurs, l’ensemble des numéros est proposé gratuitement aux professionnels jusqu’à la fin du mois de juillet. 
RCS Europe devient le premier sponsor de ce nouveau rendez-vous éditorial consacré aux évolutions du marché audio.

Abonnez-vous pour ne rien manquer

En complément, L’Hebdo qui paraît chaque mardi matin propose la Playlist de la rédaction, les chiffres clés de la semaine, le Top 5 News des articles les plus lus sur lalettre.pro, ainsi qu’une sélection d’études audio et les verbatims de professionnels du secteur.
Le numéro 208 de La Lettre Pro de la Radio L’Hebdo est disponible gratuitement en lecture directe ICI. Et pour bénéficier d’un accès total et illimité à nos contenus, c’est par : chaque semaine, une cinquantaine d’exclusivités sont proposées sur le site.



Tags : Aeranti-Corallo, audience, Italie, Marco Rossignoli, RCS, RCS Europe



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


Nouveau commentaire :
Facebook
Vous devez vous identifier pour poster un commentaire.
Les commentaires ne sont publiés que pour les personnes possédant un identifiant et un mot de passe. Vous avez 10 jours pour commenter la publication. Les commentaires anonymes sont interdits. Toute personne ne pouvant justifier de son identité réelle pourra se voir interdite de commentaire et l'accès au site refusé. Notre site étant un site en direction des professionnels, toute personne ne se considérant pas comme un professionnel de la radio ne sera pas accepté. Sont considérés comme professionnels toutes personnes salariées, bénévoles ou travaillant au sein d'une radio ou webradio ou de média (presse écrite, télévision, web, téléphonie mobile...).

Dans la même rubrique :
< >

Mercredi 13 Mai 2026 - 06:50 "Affaires sensibles" revient avec un troisième cahier de vacances

Mardi 12 Mai 2026 - 07:50 Le 207e numéro de La Lettre Pro L'Hebdo parait ce mardi

La Lettre Pro

Abonnez-vous
Connectez-vous
À propos
Logothèque
Contacts
Publicité (Régie interne)

Rubriques d’actualités

Antenne
Industrie
Monétisation
Digital
Le MAG Hebdo

Services gratuits

Lire les petites annonces
Agenda Radio&Audio
Rechercher un article
Recevoir le Mag Hebdo gratuit

Services payants

Déposer une petite annonce (88 €)
CLUB HF Pros (49,90€/mois)
S’abonner au site Lalettre.Pro (29,90€/mois)
S’abonner à la Newsletter quotidienne(2 €/mois)
Boutique
Téléchargements
Copyright © Editions HF 2011-2025 - Tous droits réservés
Contact : +33 (0)5 55 18 03 61 - redaction@lalettre.pro • Mentions légales-RGPD
Plan du site | RSS Syndication