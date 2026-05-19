Le 208e numéro de La Lettre Pro L'Hebdo parait ce mardi

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En Île-de-France, la radio touche 10 millions d’auditeurs sur 28 jours
Au sommaire du n°208 de La Lettre Pro de la Radio L’Hebdo, Marco Rossignoli, coordinateur d’Aeranti-Corallo, revient sur les dernières données Audiradio qui soulignent le poids des radios locales en Italie. Celles-ci totalisent 29,795 millions d’auditeurs cumulés sur un jour moyen, confirmant leur place dans le paysage radiophonique italien. Pour Marco Rossignoli, ces résultats traduisent avant tout la capacité des radios locales à maintenir un lien fort avec leurs auditeurs, notamment grâce à l’information de proximité et à leur présence territoriale. "À l’heure où les médias traditionnels connaissent une crise de la communication, le lien de confiance entre la station de proximité et sa communauté demeure un atout majeur". Il souligne également l’évolution progressive des usages numériques dans le secteur radio et la manière dont les stations locales intègrent désormais plus largement les pratiques liées à l’audio digital.
L’INSIGHT du Mois prend forme avec RCS Europe
Chaque début de mois, un PDF de dix pages proposera une lecture transversale de l’actualité radio, podcast et audio digital du mois écoulé. Afin de tester la formule et recueillir les retours des lecteurs, l’ensemble des numéros est proposé gratuitement aux professionnels jusqu’à la fin du mois de juillet.
RCS Europe devient le premier sponsor de ce nouveau rendez-vous éditorial consacré aux évolutions du marché audio.
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Le numéro 208 de La Lettre Pro de la Radio L’Hebdo est disponible gratuitement en lecture directe ICI. Et pour bénéficier d’un accès total et illimité à nos contenus, c’est par LÀ : chaque semaine, une cinquantaine d’exclusivités sont proposées sur le site.