Le 208e numéro de La Lettre Pro L'Hebdo parait ce mardi

Au sommaire du n°208 de La Lettre Pro de la Radio L’Hebdo, Marco Rossignoli, coordinateur d’Aeranti-Corallo, revient sur les dernières données Audiradio qui soulignent le poids des radios locales en Italie. Celles-ci totalisent 29,795 millions d’auditeurs cumulés sur un jour moyen, confirmant leur place dans le paysage radiophonique italien. Pour Marco Rossignoli, ces résultats traduisent avant tout la capacité des radios locales à maintenir un lien fort avec leurs auditeurs, notamment grâce à l’information de proximité et à leur présence territoriale. "À l’heure où les médias traditionnels connaissent une crise de la communication, le lien de confiance entre la station de proximité et sa communauté demeure un atout majeur". Il souligne également l’évolution progressive des usages numériques dans le secteur radio et la manière dont les stations locales intègrent désormais plus largement les pratiques liées à l’audio digital.

