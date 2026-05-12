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Mardi 12 Mai 2026 - 07:50

Le 207e numéro de La Lettre Pro L'Hebdo parait ce mardi


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Ce nouveau numéro de La Lettre Pro L’Hebdo s’intéresse aux transformations du média radio entre évolution des usages audio, développement des stratégies digitales et maintien d’une forte proximité avec les auditeurs comme avec les annonceurs. À travers deux témoignages, il met en lumière les adaptations du secteur face à la fragmentation des écoutes et à l’évolution des pratiques commerciales


Le 207e numéro de La Lettre Pro L'Hebdo parait ce mardi

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Au sommaire du n°207 de La Lettre Pro de la Radio L’Hebdo, Nicolas Fadeur, directeur des programmes de NRJ Belgique, revient sur la manière dont la station adapte sa stratégie éditoriale et audio. Pour lui, l’enjeu consiste à préserver l’identité de la marque tout en développant sa présence sur plusieurs formats et plateformes. "La question n’est donc pas : "radio ou digital ?" La question est : "comment faire vivre la marque NRJ sur tous les points de contact audio pertinents, sans perdre son ADN ?". L’enjeu est de passer d’une logique de flux à une logique d’écosystème".
Entre direct, replay, podcasts, événements et contenus natifs, NRJ Belgique cherche ainsi à renforcer la complémentarité entre antenne et audio digital.

Autre témoignage dans ce numéro, celui d’Alexandra Beaulieu, conseillère en communication chez Oxygène, radio implantée en Seine-et-Marne. Elle partage sa vision du métier de commerciale radio locale et défend une approche fondée sur le contact direct avec les annonceurs. "Aujourd'hui, les prospects sont surpris de voir quelqu'un qui débarque chez eux. C'est peut-être une pratique qui s'est perdue, mais pourtant cohérente quand on met en avant la proximité. Elle est complémentaire aux réseaux professionnels et aux réseaux sociaux, que j'utilise au quotidien". À travers ce retour d’expérience, elle souligne l’importance de la relation humaine dans le développement commercial des radios locales.

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Le numéro 207 de La Lettre Pro de la Radio L’Hebdo est disponible gratuitement en lecture directe ICI. Et pour bénéficier d’un accès total et illimité à nos contenus, c’est par : chaque semaine, une cinquantaine d’exclusivités sont proposées sur le site.



Tags : Alexandra Beaulieu, commercialisation, Nicolas Fadeur, NRJ Belgique, Oxygène, Oxygène Radio, radio hybride



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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