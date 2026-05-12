Le 207e numéro de La Lettre Pro L'Hebdo parait ce mardi

Au sommaire du n°207 de La Lettre Pro de la Radio L’Hebdo, Nicolas Fadeur, directeur des programmes de NRJ Belgique, revient sur la manière dont la station adapte sa stratégie éditoriale et audio. Pour lui, l’enjeu consiste à préserver l’identité de la marque tout en développant sa présence sur plusieurs formats et plateformes. "La question n’est donc pas : "radio ou digital ?" La question est : "comment faire vivre la marque NRJ sur tous les points de contact audio pertinents, sans perdre son ADN ?". L’enjeu est de passer d’une logique de flux à une logique d’écosystème".

Entre direct, replay, podcasts, événements et contenus natifs, NRJ Belgique cherche ainsi à renforcer la complémentarité entre antenne et audio digital.