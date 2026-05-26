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Mardi 26 Mai 2026 - 07:40

Le 209e numéro de La Lettre Pro L'Hebdo parait ce mardi


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Chaque mardi matin, gratuitement, La Lettre Pro de la Radio compile l’essentiel de l’actualité de la radio et de l’audio digital dans La Lettre Pro L'Hebdo. Pour ce numéro 209, place à Roberto Burgos, figure historique de Latina depuis 1992, et à une interview exclusive de Megan Lazovick, vice-présidente d’Edison Research at SSRS, qui analyse les évolutions du marché audio américain.


Le 209e numéro de La Lettre Pro L'Hebdo parait ce mardi

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Au sommaire du n°209 de La Lettre Pro de la Radio L’Hebdo, Roberto Burgos, voix historique de Latina depuis 1992 et animateur du "Latino Show", revient sur l’évolution de la station et la construction progressive d’une identité singulière dans le paysage radiophonique français. Il évoque l’ADN de "La Familia Latina", le développement des musiques latines en France, l’essor du reggaeton et l’importance de préserver une radio incarnée et proche de ses auditeurs malgré l’évolution des usages audio.
"Latina est une radio sur laquelle, même si vous ne connaissez pas le nom de l’artiste ou du genre musical diffusé, vous savez que vous retrouverez une ambiance unique". À travers cet entretien, il détaille la manière dont la station a su conserver une ligne éditoriale identifiable tout en accompagnant les nouvelles habitudes d’écoute liées à l’audio digital.

Autre éclairage, celui de Megan Lazovick, Vice President d’Edison Research at SSRS, qui analyse pour La Lettre Pro L’Hebdo les évolutions du marché audio américain. Alors que les plateformes de streaming, les podcasts et l’écoute mobile redéfinissent les usages, elle observe que la radio AM/FM conserve une place importante dans les habitudes quotidiennes des auditeurs américains, y compris chez les plus jeunes. "Les 13-34 ans consacrent davantage de temps au streaming musical. Toutefois, la radio reste le deuxième média audio le plus utilisé par cette tranche d’âge".
Son analyse revient sur les nouveaux comportements d’écoute, la concurrence croissante des plateformes numériques et les défis auxquels les radios doivent désormais répondre pour maintenir leur présence dans les usages audio.

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Le numéro 209 de La Lettre Pro de la Radio L’Hebdo est disponible gratuitement en lecture directe ICI. Et pour bénéficier d’un accès total et illimité à nos contenus, c’est par : chaque semaine, une cinquantaine d’exclusivités sont proposées sur le site.



Tags : animateur, audience, Edison Research, Etats-Unis, La Lettre Pro de la Radio, Latina, Megan Lazovick, Roberto Burgos



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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