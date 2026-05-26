Le 209e numéro de La Lettre Pro L'Hebdo parait ce mardi

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Roberto raconte comment Latina a construit une identité radio unique en France
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Au sommaire du n°209 de La Lettre Pro de la Radio L’Hebdo, Roberto Burgos, voix historique de Latina depuis 1992 et animateur du "Latino Show", revient sur l’évolution de la station et la construction progressive d’une identité singulière dans le paysage radiophonique français. Il évoque l’ADN de "La Familia Latina", le développement des musiques latines en France, l’essor du reggaeton et l’importance de préserver une radio incarnée et proche de ses auditeurs malgré l’évolution des usages audio.
"Latina est une radio sur laquelle, même si vous ne connaissez pas le nom de l’artiste ou du genre musical diffusé, vous savez que vous retrouverez une ambiance unique". À travers cet entretien, il détaille la manière dont la station a su conserver une ligne éditoriale identifiable tout en accompagnant les nouvelles habitudes d’écoute liées à l’audio digital.
"Latina est une radio sur laquelle, même si vous ne connaissez pas le nom de l’artiste ou du genre musical diffusé, vous savez que vous retrouverez une ambiance unique". À travers cet entretien, il détaille la manière dont la station a su conserver une ligne éditoriale identifiable tout en accompagnant les nouvelles habitudes d’écoute liées à l’audio digital.
Autre éclairage, celui de Megan Lazovick, Vice President d’Edison Research at SSRS, qui analyse pour La Lettre Pro L’Hebdo les évolutions du marché audio américain. Alors que les plateformes de streaming, les podcasts et l’écoute mobile redéfinissent les usages, elle observe que la radio AM/FM conserve une place importante dans les habitudes quotidiennes des auditeurs américains, y compris chez les plus jeunes. "Les 13-34 ans consacrent davantage de temps au streaming musical. Toutefois, la radio reste le deuxième média audio le plus utilisé par cette tranche d’âge".
Son analyse revient sur les nouveaux comportements d’écoute, la concurrence croissante des plateformes numériques et les défis auxquels les radios doivent désormais répondre pour maintenir leur présence dans les usages audio.
Son analyse revient sur les nouveaux comportements d’écoute, la concurrence croissante des plateformes numériques et les défis auxquels les radios doivent désormais répondre pour maintenir leur présence dans les usages audio.
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