Le 209e numéro de La Lettre Pro L'Hebdo parait ce mardi

Au sommaire du n°209 de La Lettre Pro de la Radio L’Hebdo, Roberto Burgos, voix historique de Latina depuis 1992 et animateur du "Latino Show", revient sur l’évolution de la station et la construction progressive d’une identité singulière dans le paysage radiophonique français. Il évoque l’ADN de "La Familia Latina", le développement des musiques latines en France, l’essor du reggaeton et l’importance de préserver une radio incarnée et proche de ses auditeurs malgré l’évolution des usages audio.

"Latina est une radio sur laquelle, même si vous ne connaissez pas le nom de l’artiste ou du genre musical diffusé, vous savez que vous retrouverez une ambiance unique". À travers cet entretien, il détaille la manière dont la station a su conserver une ligne éditoriale identifiable tout en accompagnant les nouvelles habitudes d’écoute liées à l’audio digital.