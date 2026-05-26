La reprise des déplacements domicile-travail soutient l’audience radio en voiture €

Le retour au bureau s’accélère dans l’industrie publicitaire américaine. En avril 2026, 92% des marketers et agences déclarent se rendre au bureau au moins quelques jours par semaine, contre 63% en avril 2022. Dans le détail, 64% indiquent désormais travailler au bureau "all/most days", un niveau record depuis le début du suivi réalisé par Advertiser Perceptions, tandis que la part des professionnels travaillant exclusivement depuis leur domicile tombe à 7%.
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