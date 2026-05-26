La Lettre Pro de la Radio & du Podcast

La reprise des déplacements domicile-travail soutient l’audience radio en voiture €



Le retour au bureau s’accélère dans l’industrie publicitaire américaine. En avril 2026, 92% des marketers et agences déclarent se rendre au bureau au moins quelques jours par semaine, contre 63% en avril 2022. Dans le détail, 64% indiquent désormais travailler au bureau "all/most days", un niveau record depuis le début du suivi réalisé par Advertiser Perceptions, tandis que la part des professionnels travaillant exclusivement depuis leur domicile tombe à 7%.
Le retour au bureau s’accélère dans l’industrie publicitaire américaine. En avril 2026, 92% des marketers et agences déclarent se rendre au bureau au moins quelques jours par semaine, contre 63% en avril 2022. Dans le détail, 64% indiquent désormais travailler au bureau "all/most days", un niveau record depuis le début du suivi réalisé par Advertiser Perceptions, tandis que la part des professionnels travaillant exclusivement depuis leur domicile tombe à 7%.
Vous pouvez lire les CGS avant de continuer.
Plus d'informations sur cette page : https://www.lalettre.pro/Mentions-legales-RGPD_a14039.html
Déjà inscrit ?
La reprise des déplacements domicile-travail soutient l’audience radio en voiture
La reprise des déplacements domicile-travail soutient l’audience radio en voiture
Rédigé le Mardi 26 Mai 2026

La Lettre Pro

Abonnez-vous
Connectez-vous
À propos
Logothèque
Contacts
Publicité (Régie interne)

Rubriques d’actualités

Antenne
Industrie
Monétisation
Digital
Le MAG Hebdo

Services gratuits

Lire les petites annonces
Agenda Radio&Audio
Rechercher un article
Recevoir le Mag Hebdo gratuit

Services payants

Déposer une petite annonce (88 €)
CLUB HF Pros (49,90€/mois)
S’abonner au site Lalettre.Pro (29,90€/mois)
S’abonner à la Newsletter quotidienne(2 €/mois)
Boutique
Téléchargements
Copyright © Editions HF 2011-2025 - Tous droits réservés
Contact : +33 (0)5 55 18 03 61 - redaction@lalettre.pro • Mentions légales-RGPD
Plan du site | RSS Syndication