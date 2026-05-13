"Affaires sensibles" revient avec un troisième cahier de vacances

Le cahier de vacances "Affaires sensibles" revient pour une troisième édition à destination des auditeurs de l’émission de France Inter. Publié par Solar au prix éditeur de 9,90 euros, ce livre-jeu s’appuie sur l’univers éditorial du programme radiophonique pour proposer un parcours autour de trente-quatre affaires emblématiques des cinquante dernières années. L’ouvrage est structuré en cinq thématiques et combine contenus culturels et mécaniques ludiques. Les lecteurs y retrouvent différents formats de jeux, parmi lesquels des quiz, des jeux de grille, des expressions, des reconstitutions de mots et des messages codés.

Présenté comme un rendez-vous estival pour les fans de l’émission, ce cahier de vacances entend prolonger l’expérience "Affaires sensibles" hors antenne tout en s’inscrivant dans la continuité éditoriale de la marque de France Inter.