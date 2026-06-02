Le 210e numéro de La Lettre Pro L'Hebdo parait ce mardi

William Lamy, directeur de Metropolys dans les Hauts-de-France, revient sur la stratégie engagée par la station dans un contexte marqué par la progression des écoutes en streaming de 11%, la montée en puissance du replay et le développement du DAB+. Alors que la radio prépare un repositionnement stratégique à la rentrée 2026, il détaille les évolutions des usages audio, les attentes du marché publicitaire local, les enjeux de recrutement ainsi que la place que pourrait occuper l'intelligence artificielle dans les années à venir. "Le repositionnement engagé à la rentrée prochaine répondra précisément à cette logique. Notre objectif est de moderniser l’image de Metropolys, de renforcer sa cohérence musicale et éditoriale". Une réflexion qui illustre les défis auxquels sont confrontées de nombreuses radios régionales dans un paysage audio de plus en plus fragmenté.