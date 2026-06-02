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Mardi 2 Juin 2026 - 08:10

Le 210e numéro de La Lettre Pro L'Hebdo parait ce mardi


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Le numéro 210 de La Lettre Pro de la Radio L'Hebdo met à l'honneur deux parcours qui illustrent les transformations du média radio. William Lamy détaille la stratégie de Metropolys, portée par un repositionnement annoncé pour la rentrée 2026. À ses côtés, Lionel Guiffant revient sur plus de quarante ans d'innovations techniques au service des radios et des médias audiovisuels.


Le 210e numéro de La Lettre Pro L'Hebdo parait ce mardi

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William Lamy, directeur de Metropolys dans les Hauts-de-France, revient sur la stratégie engagée par la station dans un contexte marqué par la progression des écoutes en streaming de 11%, la montée en puissance du replay et le développement du DAB+. Alors que la radio prépare un repositionnement stratégique à la rentrée 2026, il détaille les évolutions des usages audio, les attentes du marché publicitaire local, les enjeux de recrutement ainsi que la place que pourrait occuper l'intelligence artificielle dans les années à venir. "Le repositionnement engagé à la rentrée prochaine répondra précisément à cette logique. Notre objectif est de moderniser l’image de Metropolys, de renforcer sa cohérence musicale et éditoriale". Une réflexion qui illustre les défis auxquels sont confrontées de nombreuses radios régionales dans un paysage audio de plus en plus fragmenté.

Autre regard dans ce numéro, celui de Lionel Guiffant, technicien, concepteur et acteur de l'évolution des infrastructures radiophoniques depuis les années 80. Originaire de Montargis, il a saisi les premières autorisations de la CNCL comme une opportunité pour entrer dans un univers qui ne le quittera plus. Directeur technique de Fun Radio à l'époque où le réseau gérait quotidiennement 200 émetteurs, consultant technique permanent de Skyrock pendant de longues années, impliqué dans les tournées musicales de la société Ricard, il a également participé à la création de Fun TV en développant une architecture entièrement basée sur le disque dur, une première à l'époque. Son parcours retrace plusieurs décennies d'innovations techniques qui ont accompagné la modernisation de la radio et de l'audiovisuel.

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Tags : La Lettre Pro de la Radio, Lionel Guiffant, Metropolys, proximité, RCS, RCS Europe, stratégie, William Lamy



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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