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Lundi 18 Mai 2026 - 14:15

En Île-de-France, la radio touche 10 millions d’auditeurs sur 28 jours


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Médiamétrie publie EAR Insights Île-de-France 2025/2026, mesure automatique des comportements d’écoute de la radio sur plusieurs jours. Produite sur deux vagues, du 1er septembre au 26 octobre 2025 puis du 5 janvier au 29 mars 2026, l’étude indique que 94.1% des Franciliens écoutent la radio sur un mois, soit 10 millions de personnes de 13 ans et plus.


En Île-de-France, la radio touche 10 millions d’auditeurs sur 28 jours

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Sur un mois, 94.1% des Franciliens écoutent la radio, soit 10 millions de personnes âgées de 13 ans et plus. En moyenne, les auditeurs franciliens écoutent la radio 15.6 jours par mois sur 28, quels que soient la durée de cette écoute et le support utilisé, en direct ou en replay. La population de référence en Île-de-France, âgée de 13 ans et plus, est de 10 616 000 personnes en 2025/2026. En couverture hebdomadaire, le total radio atteint 83.1%, soit 8 820 000 personnes. En couverture mensuelle, il atteint 94.1%, soit 9 985 000 personnes. 
Les programmes généralistes affichent une couverture hebdomadaire de 53.8%, une couverture mensuelle de 71.0% et un nombre moyen de 11.1 jours d’écoute par auditeur sur 28 jours.  France Inter arrive en tête avec 39,6% de couverture sur 28 jours, 27.6% sur 7 jours et 8.8 jours d’écoute en moyenne. La station rassemble 2 934 000 auditeurs hebdomadaires et 4 200 000 auditeurs mensuels.

RTL suit avec 38.4% de couverture sur 28 jours, 25.0% sur 7 jours et 7.9 jours d’écoute en moyenne. Elle réunit 2 654 000 auditeurs hebdomadaires et 4 078 000 auditeurs mensuels. Europe 1 se classe ensuite avec 25.0% de couverture sur 28 jours, 15.0% sur 7 jours et 6.1 jours d’écoute en moyenne. Elle rassemble 1 593 000 auditeurs hebdomadaires et 2 656 000 auditeurs mensuels.
RMC atteint 19.5% de couverture sur 28 jours, 11.8% sur 7 jours et 5.3 jours d’écoute en moyenne. La station compte 1 255 000 auditeurs hebdomadaires et 2 074 000 auditeurs mensuels. ICI ferme ce classement avec 9.4% de couverture sur 28 jours, 4.0% sur 7 jours et 2.7 jours d’écoute en moyenne. Elle réunit 428 000 auditeurs hebdomadaires et 1 003 000 auditeurs mensuels.
La radio atteint 83.1% de couverture hebdomadaire et 94.1% de couverture mensuelle en Île-de-France, avec 15.6 jours d’écoute en moyenne par auditeur sur 28 jours. Les programmes généralistes et musicaux affichent chacun 71.0% et 71.3% de couverture mensuelle, devant les programmes locaux à 57.7% et les thématiques à 40.9%. Source : Médiamétrie, EAR &gt; Insights Île-de-France 2025-2026
La radio atteint 83.1% de couverture hebdomadaire et 94.1% de couverture mensuelle en Île-de-France, avec 15.6 jours d’écoute en moyenne par auditeur sur 28 jours. Les programmes généralistes et musicaux affichent chacun 71.0% et 71.3% de couverture mensuelle, devant les programmes locaux à 57.7% et les thématiques à 40.9%. Source : Médiamétrie, EAR > Insights Île-de-France 2025-2026

Nostalgie en tête des radios musicales franciliennes

Nostalgie arrive en tête avec 23.9% de couverture sur 28 jours, 13.1% sur 7 jours et 4.6 jours d’écoute en moyenne. Chérie FM suit avec 20.1% de couverture sur 28 jours, 10.7% sur 7 jours et 4.5 jours d’écoute en moyenne. RFM atteint 18.8% de couverture sur 28 jours, 10.6% sur 7 jours et 5.1 jours d’écoute en moyenne. RTL2 est à 18.5% de couverture sur 28 jours, 10.0% sur 7 jours et 4.4 jours d’écoute en moyenne. NRJ atteint 18.0% de couverture sur 28 jours, 10.4% sur 7 jours et 4.9 jours d’écoute en moyenne. Skyrock est également à 18.0% de couverture sur 28 jours, 10.1% sur 7 jours et 3.5 jours d’écoute en moyenne. Radio Nova atteint 13.8% de couverture sur 28 jours, 8.9% sur 7 jours et 4.3 jours d’écoute en moyenne.
Au total, les programmes musicaux atteignent 51.6% de couverture hebdomadaire, 71.3% de couverture mensuelle et 8.0 jours d’écoute en moyenne par auditeur sur 28 jours. En volume, ils totalisent 5 482 000 auditeurs sur 7 jours et 7 566 000 auditeurs sur 28 jours.

La radio touche 8 820 000 auditeurs sur 7 jours et 9 985 000 sur 28 jours en Île-de-France, sur une population de 10 616 000 personnes de 13 ans et plus. Source : Médiamétrie, EAR > Insights Île-de-France 2025-2026
La radio touche 8 820 000 auditeurs sur 7 jours et 9 985 000 sur 28 jours en Île-de-France, sur une population de 10 616 000 personnes de 13 ans et plus. Source : Médiamétrie, EAR > Insights Île-de-France 2025-2026

FIP en tête des programmes locaux franciliens

Les programmes locaux totalisent 37.8% de couverture hebdomadaire, 57.7% de couverture mensuelle et 6.5 jours d’écoute en moyenne par auditeur sur 28 jours. Sur la couverture mensuelle, TSF Jazz se situe à 4.3%, devant Tropiques FM à 4.9%, Ado à 5.3%, Radio FG à 5.7% et Évasion à 6.0%. Latina atteint 6.7%, Voltage 6.9%, tandis que OUI FM monte à 9.3%. Les deux plus fortes couvertures mensuelles reviennent à Chante France, avec 11.1%, et à FIP, qui atteint 11.8%. En volume, les programmes locaux réunissent 4 009 000 auditeurs sur 7 jours et 6 122 000 auditeurs sur 28 jours.
Les couplages publicitaires radio affichent des niveaux de couverture mensuelle élevés en Île-de-France, avec LIP ! en tête à 55.9% sur 28 jours, devant Full Impact IDF à 55.2% et Les Indés Radios à 52.5%. Sur 7 jours, le même trio domine avec 38.0%, 35.7% et 33.1% de couverture hebdomadaire. Source : Médiamétrie, EAR > Insights Île-de-France 2025-2026
Les couplages publicitaires radio affichent des niveaux de couverture mensuelle élevés en Île-de-France, avec LIP ! en tête à 55.9% sur 28 jours, devant Full Impact IDF à 55.2% et Les Indés Radios à 52.5%. Sur 7 jours, le même trio domine avec 38.0%, 35.7% et 33.1% de couverture hebdomadaire. Source : Médiamétrie, EAR > Insights Île-de-France 2025-2026

Une mesure automatique par watermarking

La méthodologie repose sur le recueil automatique des écoutes radio réalisées sur la période 2025/2026, Septembre-Octobre 2025 et Janvier-Mars 2026, auprès d’un panel permanent d’individus de 13 ans et plus équipés d’un audimètre miniature RateOnAir développé par Médiamétrie. Cet audimètre, porté en permanence par les panélistes, identifie les écoutes de la radio tout au long de la journée grâce à la technologie du watermarking. Cette technologie consiste à insérer dans le signal audio d’une station une marque inaudible portant l’identifiant de la station. Cette marque est détectée par l’audimètre porté par les panélistes et permet d’identifier la station écoutée. Médiamétrie précise que les résultats publiés ne sont pas comparables avec ceux des saisons précédentes, en raison des évolutions en cours depuis septembre 2025, notamment le déploiement du nouvel audimètre bracelet-montre ROAv3.

Tags : audience, EAR, France Inter, Île-de-France, Médiamétrie, Nostalgie, Paris, RateOnAir, watermarking



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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