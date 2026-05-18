En Île-de-France, la radio touche 10 millions d’auditeurs sur 28 jours

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En 20 ans, l’écoute hebdomadaire de l’audio digital est passée de 57% à 94%
Les programmes généralistes affichent une couverture hebdomadaire de 53.8%, une couverture mensuelle de 71.0% et un nombre moyen de 11.1 jours d’écoute par auditeur sur 28 jours. France Inter arrive en tête avec 39,6% de couverture sur 28 jours, 27.6% sur 7 jours et 8.8 jours d’écoute en moyenne. La station rassemble 2 934 000 auditeurs hebdomadaires et 4 200 000 auditeurs mensuels.
RMC atteint 19.5% de couverture sur 28 jours, 11.8% sur 7 jours et 5.3 jours d’écoute en moyenne. La station compte 1 255 000 auditeurs hebdomadaires et 2 074 000 auditeurs mensuels. ICI ferme ce classement avec 9.4% de couverture sur 28 jours, 4.0% sur 7 jours et 2.7 jours d’écoute en moyenne. Elle réunit 428 000 auditeurs hebdomadaires et 1 003 000 auditeurs mensuels.
Nostalgie en tête des radios musicales franciliennes
Nostalgie arrive en tête avec 23.9% de couverture sur 28 jours, 13.1% sur 7 jours et 4.6 jours d’écoute en moyenne. Chérie FM suit avec 20.1% de couverture sur 28 jours, 10.7% sur 7 jours et 4.5 jours d’écoute en moyenne. RFM atteint 18.8% de couverture sur 28 jours, 10.6% sur 7 jours et 5.1 jours d’écoute en moyenne. RTL2 est à 18.5% de couverture sur 28 jours, 10.0% sur 7 jours et 4.4 jours d’écoute en moyenne. NRJ atteint 18.0% de couverture sur 28 jours, 10.4% sur 7 jours et 4.9 jours d’écoute en moyenne. Skyrock est également à 18.0% de couverture sur 28 jours, 10.1% sur 7 jours et 3.5 jours d’écoute en moyenne. Radio Nova atteint 13.8% de couverture sur 28 jours, 8.9% sur 7 jours et 4.3 jours d’écoute en moyenne.
Au total, les programmes musicaux atteignent 51.6% de couverture hebdomadaire, 71.3% de couverture mensuelle et 8.0 jours d’écoute en moyenne par auditeur sur 28 jours. En volume, ils totalisent 5 482 000 auditeurs sur 7 jours et 7 566 000 auditeurs sur 28 jours.