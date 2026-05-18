En Île-de-France, la radio touche 10 millions d’auditeurs sur 28 jours

Sur un mois, 94.1% des Franciliens écoutent la radio, soit 10 millions de personnes âgées de 13 ans et plus. En moyenne, les auditeurs franciliens écoutent la radio 15.6 jours par mois sur 28, quels que soient la durée de cette écoute et le support utilisé, en direct ou en replay. La population de référence en Île-de-France, âgée de 13 ans et plus, est de 10 616 000 personnes en 2025/2026. En couverture hebdomadaire, le total radio atteint 83.1%, soit 8 820 000 personnes. En couverture mensuelle, il atteint 94.1%, soit 9 985 000 personnes.

Les programmes généralistes affichent une couverture hebdomadaire de 53.8%, une couverture mensuelle de 71.0% et un nombre moyen de 11.1 jours d’écoute par auditeur sur 28 jours. France Inter arrive en tête avec 39,6% de couverture sur 28 jours, 27.6% sur 7 jours et 8.8 jours d’écoute en moyenne. La station rassemble 2 934 000 auditeurs hebdomadaires et 4 200 000 auditeurs mensuels.