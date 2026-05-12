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Mardi 12 Mai 2026 - 07:40

Le FIL 2025 interrogera l’avenir des médias locaux à Nantes


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Le FIL tiendra sa 8e édition les 24 et 25 septembre prochains à Nantes autour des enjeux d’avenir des médias locaux. Organisé par Ouest Médialab, l’événement réunira plus de 400 participants et une soixantaine d’intervenants issus des médias de proximité, des rédactions locales, de la tech et du monde universitaire afin d’échanger sur les mutations et les innovations du secteur.


Le FIL 2025 interrogera l’avenir des médias locaux à Nantes

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Dans un contexte marqué par une concurrence accrue entre les acteurs de l’information, le FIL consacrera sa 8e édition aux stratégies de différenciation des médias locaux. Organisé par Ouest Médialab, l’événement se déroulera les 24 et 25 septembre à Nantes et réunira plus de 400 participants.
Présenté comme "l’unique rendez-vous des médias locaux qui parlent aux médias locaux", le FIL mettra en avant des initiatives françaises et internationales autour de l’innovation éditoriale, technologique et économique. Une soixantaine d’intervenants sont attendus, parmi lesquels des responsables de médias de proximité, des représentants de rédactions locales, des acteurs de la tech et des universitaires.

Les échanges porteront notamment sur les nouvelles approches développées pour accompagner l’évolution de l’information locale et renforcer la visibilité des médias dans un environnement de plus en plus concurrentiel.

Tags : FIL, FIL 2026, Nantes, Ouest Médialab, proximité



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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