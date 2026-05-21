SUN prépare la quatrième édition de "SUN fait la JAVA" à Nantes

Le grand blind test ouvrira la soirée dès 20h. Il sera présenté par les animateur.ices de SUN. Ce temps d’antenne transposé en événement public permettra de faire le lien entre les contenus musicaux diffusés sur la radio et la rencontre avec les auditeurs.

La station présente ce rendez-vous comme un moment de fin de saison, construit autour de ses émissions, de ses playlists et de la musique diffusée en continu. Il s’inscrit dans la continuité de la trentième saison radiophonique, avant le passage à la grille estivale à la fin du mois de juin.

À partir de 22h, des membres des Vinyliques Anonymes prendront le relais aux platines. L’émission, diffusée le vendredi et décrite comme très suivie, sera représentée par plusieurs de ses membres pour un mix éclectique ponctué de surprises.