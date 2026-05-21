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Jeudi 21 Mai 2026 - 08:20

SUN prépare la quatrième édition de "SUN fait la JAVA" à Nantes


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SUN organise la quatrième édition de "SUN fait la JAVA" vendredi 5 juin, de 20h à minuit, à Mashup, 63 bd de la Prairie au duc à Nantes. Cette soirée gratuite permettra de célébrer une dernière fois la trentième saison radiophonique de la station avant l’arrivée de la grille estivale, prévue à la fin du mois de juin, avec un blind test et des DJ sets.


SUN prépare la quatrième édition de "SUN fait la JAVA" à Nantes

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Présentée comme un temps de retrouvailles autour de ses festivités musicales et printanières, la soirée doit permettre de célébrer une dernière fois la trentième saison radiophonique de la station. L’événement se tiendra jusqu’à minuit au Mashup, situé à Nantes. L’entrée sera gratuite. Cette édition intervient avant l’arrivée de la grille estivale, annoncée pour la fin du mois de juin.
La soirée s’appuiera sur l’identité musicale de SUN et sur les rendez-vous qui structurent sa semaine d’antenne. La station rappelle que le lundi est consacré aux nouvelles sorties, le mardi au cinéma et aux séries, le mercredi au hip hop et au rap, le jeudi au rock, le vendredi au funk, le samedi à l’electro, tandis que le dimanche invite à des voyages auditifs allant du latin jazz au jazz plus classique.

À cette programmation s’ajoutent la musique diffusée en continu et sans publicité toute la journée, les playlists nouveautés et le SUN Music Addict. Ces éléments constitueront la matière à réviser pour participer au "grrrrrrand blind test de fin de saison".

Un blind test animé par les voix de la station

Le grand blind test ouvrira la soirée dès 20h. Il sera présenté par les animateur.ices de SUN. Ce temps d’antenne transposé en événement public permettra de faire le lien entre les contenus musicaux diffusés sur la radio et la rencontre avec les auditeurs.
La station présente ce rendez-vous comme un moment de fin de saison, construit autour de ses émissions, de ses playlists et de la musique diffusée en continu. Il s’inscrit dans la continuité de la trentième saison radiophonique, avant le passage à la grille estivale à la fin du mois de juin.
À partir de 22h, des membres des Vinyliques Anonymes prendront le relais aux platines. L’émission, diffusée le vendredi et décrite comme très suivie, sera représentée par plusieurs de ses membres pour un mix éclectique ponctué de surprises.

Tags : Nantes, SUN, SUN Radio



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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