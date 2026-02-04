La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Mercredi 4 Février 2026 - 07:20

SUN célèbre 30 ans de radio associative à Nantes


À l’occasion de ses 30 ans, la radio associative SUN organise une journée spéciale à Nantes le 28 février. Ce quatrième et dernier rendez-vous de célébration se déroulera dans les locaux de la station de 10h à 17h, avec des visites, des ateliers et une émission en direct, puis se prolongera dès 20h au Lieu Unique pour une soirée publique.



Pour marquer ses trois décennies d’existence, la radio associative SUN a programmé une série d’événements dans chacune des villes où elle dispose d’un studio. Après Cholet en novembre, Saint-Nazaire en décembre et Angers en janvier, le cycle s’achèvera à Nantes le samedi 28 février.
La station prévoit une journée de rencontres avec le public dans ses locaux situés au 19 rue Jeanne d’Arc, de 10h à 17h, avec entrée libre, suivie d’une soirée ouverte au Lieu Unique.
Tout au long de la journée, bénévoles et membres de l’équipe accueilleront les visiteurs et proposeront un accès aux coulisses de la station. Deux sessions d’atelier radio pour les enfants sont prévues à 10h et 11h, sur inscription.

L’après-midi, deux initiations au mix, animées par Galgish et Tknøgen, sont organisées à 13h et 14h. Un atelier de création de pochette de disque, en partenariat avec Mythic Cover, est également programmé à 14h. De 15h à 17h, SUN mettra en place une émission spéciale, en direct, réunissant deux de ses équipes : "Kesketa dans l’bide" et "Flammes et Paillettes". 

Une radio associative structurée autour de la production locale

La soirée du 28 février débutera à partir de 20h au Lieu Unique, Quai Ferdinand-Favre. Elle s’ouvrira par un quiz consacré à la radio, ouvert au public et assorti de lots à gagner. Elle se poursuivra par des prestations musicales de Keysuna, No Sex Last Night et Princ3kx.
Fondée en 1996 en Loire-Atlantique, SUN est aujourd’hui la première radio associative des Pays de la Loire en nombre d’auditeurs quotidiens, avec plus de 20 000 personnes à l’écoute chaque jour. La radio regroupe plus de 110 bénévoles répartis sur quatre antennes : Nantes, Cholet, Saint-Nazaire et Angers. Elle émet à Cholet sur 87.7 depuis septembre 2016 et y gère un studio depuis septembre 2017.

Frédéric Brulhatour
