SUN célèbre 30 ans de radio associative à Nantes

Pour marquer ses trois décennies d’existence, la radio associative SUN a programmé une série d’événements dans chacune des villes où elle dispose d’un studio. Après Cholet en novembre, Saint-Nazaire en décembre et Angers en janvier, le cycle s’achèvera à Nantes le samedi 28 février.

La station prévoit une journée de rencontres avec le public dans ses locaux situés au 19 rue Jeanne d’Arc, de 10h à 17h, avec entrée libre, suivie d’une soirée ouverte au Lieu Unique.

Tout au long de la journée, bénévoles et membres de l’équipe accueilleront les visiteurs et proposeront un accès aux coulisses de la station. Deux sessions d’atelier radio pour les enfants sont prévues à 10h et 11h, sur inscription.