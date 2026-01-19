La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Lundi 19 Janvier 2026

Europe 1 célèbre les 500 émissions de "Culture Médias"


Europe 1 fêtera ce vendredi 23 janvier la 500e émission de "Culture Médias", animée par Thomas Isle. Pour marquer ce cap, la station proposera une émission spéciale diffusée en public et en direct. Ce rendez-vous s’inscrit comme un repère du décryptage médiatique en radio, après trois ans d’antenne.



Le vendredi 23 janvier à partir de 10h, Europe 1 diffusera en direct et en public la 500e émission de "Culture Médias". Cette édition spéciale sera animée par Thomas Isle, accompagné de l’équipe régulière et de nombreux invités du monde des médias. Créé il y a trois ans, "Culture Médias" s’est imposé comme un rendez-vous de décryptage radiophonique de l’actualité culturelle et médiatique. L’émission est diffusée du lundi au vendredi sur Europe 1.
Depuis sa création, Culture Médias donne la parole à celles et ceux qui font la radio, la télévision, le cinéma, la scène, ou les nouveaux formats numériques. Le format articule interviews, chroniques et analyses, avec une attention particulière portée aux évolutions des médias audio et aux transformations de la création. 

Pour cette 500e émission, Thomas Isle sera entouré de ses chroniqueurs réguliers, dont Anissa Haddadi, Olivier Benkemoun, Sébastien Bordenave, Héloïse Goy, Joe Hume, Olivier Poels, Sacha Nokovitch, Nicolas Carreau et Julien Pichené. Plusieurs figures du paysage audiovisuel, comme Jean-Pierre Foucault, Michel Drucker, Cyril Féraud, Isabelle Ithurburu ou Stéphane Rotenberg, interviendront en direct pour partager souvenirs et regards sur l’évolution des médias.
La 500e émission sera diffusée en direct et en public, une configuration qui souligne la volonté d’Europe 1 de renforcer le lien entre l’antenne et les auditeurs.

Tags : anniversaire, Europe 1, Thomas Isle



Frédéric Brulhatour
