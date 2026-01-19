Europe 1 célèbre les 500 émissions de "Culture Médias"

Le vendredi 23 janvier à partir de 10h, Europe 1 diffusera en direct et en public la 500e émission de "Culture Médias". Cette édition spéciale sera animée par Thomas Isle, accompagné de l’équipe régulière et de nombreux invités du monde des médias. Créé il y a trois ans, "Culture Médias" s’est imposé comme un rendez-vous de décryptage radiophonique de l’actualité culturelle et médiatique. L’émission est diffusée du lundi au vendredi sur Europe 1.

Depuis sa création, Culture Médias donne la parole à celles et ceux qui font la radio, la télévision, le cinéma, la scène, ou les nouveaux formats numériques. Le format articule interviews, chroniques et analyses, avec une attention particulière portée aux évolutions des médias audio et aux transformations de la création.