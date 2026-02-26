Europe 1 mobilise son antenne pour la cérémonie des César

La journée spéciale débute à 07h10. Jacques Serais, aux commandes de "Europe 1 Matin". Entre 10h et 11h30, Thomas Isle, accompagné d’Anissa Haddadi et de son équipe de chroniqueurs, proposera, depuis la salle de l’Olympia, une émission de "Culture Médias" à quelques heures de la cérémonie. Laurie Cholewa, journaliste cinéma Europe 1/Canal+, Didier Allouch, présent chaque semaine dans "CLAP !" et Roland Perez, auteur de "Dieu, ma mère et Sylvie Vartan", animateur de "La Libre antenne" de la station, complèteront ce plateau.

Dès 19h25 dans "Europe 1 Soir" présenté par Clélie Mathias, Olivier Benkemoun, journaliste culture sur CNews et chroniqueur sur Europe 1, commentera les arrivées des personnalités sur le tapis rouge. Adrien Baget et Caroline Baudry se glisseront dans les coulisses de la cérémonie.