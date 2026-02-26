La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Jeudi 26 Février 2026 - 08:25

Europe 1 mobilise son antenne pour la cérémonie des César


Europe 1, partenaire de la diffusion de la 51e Cérémonie des César en clair, en direct et en exclusivité sur Canal+, met en place un dispositif ce jeudi 26 février. Depuis l’Olympia, la station mobilise son antenne, Europe1.fr et ses réseaux sociaux pour faire vivre l’événement aux auditeurs et retransmettra la cérémonie en simultané à partir de 20h30.



La journée spéciale débute à 07h10. Jacques Serais, aux commandes de "Europe 1 Matin". Entre 10h et 11h30, Thomas Isle, accompagné d’Anissa Haddadi et de son équipe de chroniqueurs, proposera, depuis la salle de l’Olympia, une émission de "Culture Médias" à quelques heures de la cérémonie. Laurie Cholewa, journaliste cinéma Europe 1/Canal+, Didier Allouch, présent chaque semaine dans "CLAP !" et Roland Perez, auteur de "Dieu, ma mère et Sylvie Vartan", animateur de "La Libre antenne" de la station, complèteront ce plateau.
Dès 19h25 dans "Europe 1 Soir" présenté par Clélie Mathias, Olivier Benkemoun, journaliste culture sur CNews et chroniqueur sur Europe 1, commentera les arrivées des personnalités sur le tapis rouge. Adrien Baget et Caroline Baudry se glisseront dans les coulisses de la cérémonie.

Dès 20h, Olivier Benkemoun reviendra sur les temps forts de l’année cinéma 2025. Il sera, tout au long de la soirée, entouré de Sophie Rosemont, auteure, réalisatrice et journaliste au magazine Rolling Stone, de Fabrice Leclerc, journaliste cinéma à Paris Match, et d’Arthur Cios, journaliste et créateur du blog "Réalisé Sans Trucage".
À partir de 20h30, Europe 1 retransmettra en simultané l’événement et lèvera le voile sur le palmarès. Adrien Baget et Caroline Baudry seront aux côtés des primés pour recueillir leurs impressions en sortie de scène.


Un dispositif renforcé sur europe1.fr

L’événement sera également à vivre sur les supports numériques de la station. Les auditeurs découvriront sur les réseaux sociaux des stories de l’événement ainsi que des extraits d’interviews. Ils retrouveront sur Europe1.fr, dans un espace dédié, les principaux contenus et pourront suivre la Cérémonie en direct. Dès le lendemain, les meilleurs moments de l’émission seront disponibles en images sur Europe1.fr. Enfin, pour clore cette nuit de cinéma, Europe 1 rediffusera sur son antenne le podcast à succès "Destins Extraordinaires" consacré à Brigitte Bardot.


Frédéric Brulhatour
