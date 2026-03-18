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Mercredi 18 Mars 2026 - 14:40

France Culture lance la 12e édition des Prix Cinéma des étudiants


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France Culture ouvre les inscriptions de la 12e édition des Prix Cinéma des étudiants. Huit films sont en compétition et les étudiants ont jusqu’au 31 mars pour rejoindre un jury national chargé de visionner les œuvres, rencontrer les réalisateurs et voter. L’initiative s’inscrit dans la présence éditoriale de la station autour du cinéma, à l’antenne et dans ses formats audio.



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Pour cette édition, 8 films sont en compétition. Les étudiants peuvent rejoindre le jury jusqu’au 31 mars. Comme lors de l’édition précédente, le dispositif repose sur la participation d’étudiants issus de toutes les filières et répartis sur l’ensemble du territoire français. L’objectif est de constituer un jury élargi chargé de visionner les œuvres et de participer à la sélection finale. À travers cette initiative, France Culture poursuit sa ligne éditoriale consacrée au cinéma. La station rappelle que le cinéma est présent tout au long de l’année dans sa programmation. Les réalisateurs et les œuvres y sont régulièrement invités à s’exprimer à l’antenne et dans les contenus audio proposés par la radio.
Les Prix Cinéma des étudiants s’inscrivent dans cette continuité éditoriale. Les distinctions attribuées par les étudiants concernent deux longs-métrages sélectionnés parmi les 40 films partenaires chaque année. Les prix sont remis dans deux catégories, fiction et documentaire.

Les étudiants participant au jury visionnent les films sélectionnés et rencontrent les réalisatrices et réalisateurs avant de voter pour leurs coups de cœur. La remise des prix est prévue à l’occasion du Festival de Cannes. Le dispositif éditorial se conclut par l’annonce des lauréats lors d’une remise de prix organisée pendant le Festival de Cannes. Les étudiants ayant participé au jury contribuent ainsi à la désignation des œuvres distinguées.


Tags : cinéma, France Culture, Radio France



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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