France Culture lance la 12e édition des Prix Cinéma des étudiants

Pour cette édition, 8 films sont en compétition. Les étudiants peuvent rejoindre le jury jusqu’au 31 mars. Comme lors de l’édition précédente, le dispositif repose sur la participation d’étudiants issus de toutes les filières et répartis sur l’ensemble du territoire français. L’objectif est de constituer un jury élargi chargé de visionner les œuvres et de participer à la sélection finale. À travers cette initiative, France Culture poursuit sa ligne éditoriale consacrée au cinéma. La station rappelle que le cinéma est présent tout au long de l’année dans sa programmation. Les réalisateurs et les œuvres y sont régulièrement invités à s’exprimer à l’antenne et dans les contenus audio proposés par la radio.

Les Prix Cinéma des étudiants s’inscrivent dans cette continuité éditoriale. Les distinctions attribuées par les étudiants concernent deux longs-métrages sélectionnés parmi les 40 films partenaires chaque année. Les prix sont remis dans deux catégories, fiction et documentaire.