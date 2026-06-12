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Vendredi 12 Juin 2026 - 05:55

Pierre-Alexandre remporte la 3e édition du "Casting NRJ"


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Lancée le 4 mars, la 3e édition du "Casting NRJ" sur TikTok a permis à NRJ de recruter son futur animateur en s’appuyant sur les usages des plateformes sociales. L’opération a généré plus de 17.5 millions de vues, en progression de 75% par rapport à la précédente édition. Le gagnant, Pierre-Alexandre, a été dévoilé le 8 juin à l’antenne de NRJ.


Pierre-Alexandre remporte la 3e édition du "Casting NRJ"

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Le 4 mars dernier, NRJ lançait la 3e édition du "Casting NRJ" sur TikTok pour recruter son futur animateur. Selon la station, l’opération a généré plus de 17.5 millions de vues sur TikTok, soit une hausse de 75% par rapport à la dernière édition. À l’issue de cette campagne, la meilleure vidéo a été sélectionnée et le nom du gagnant a été annoncé le lundi 8 juin dans l’émission de Camille Combal. 
Originaire de Lille, Pierre-Alexandre animera sa propre émission sur NRJ à Nevers, entouré par l’ensemble des équipes et animateurs de la radio. À travers cette opération, NRJ poursuit l’utilisation des plateformes sociales comme canal de recrutement et de détection de nouveaux talents destinés à l’antenne radio.

Tags : animateur, casting, NRJ



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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