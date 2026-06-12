Pierre-Alexandre remporte la 3e édition du "Casting NRJ"

Le 4 mars dernier, NRJ lançait la 3e édition du "Casting NRJ" sur TikTok pour recruter son futur animateur. Selon la station, l’opération a généré plus de 17.5 millions de vues sur TikTok, soit une hausse de 75% par rapport à la dernière édition. À l’issue de cette campagne, la meilleure vidéo a été sélectionnée et le nom du gagnant a été annoncé le lundi 8 juin dans l’émission de Camille Combal.

Originaire de Lille, Pierre-Alexandre animera sa propre émission sur NRJ à Nevers, entouré par l’ensemble des équipes et animateurs de la radio. À travers cette opération, NRJ poursuit l’utilisation des plateformes sociales comme canal de recrutement et de détection de nouveaux talents destinés à l’antenne radio.